Ngày 5/1, Tổng Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Xây dựng (Tập đoàn DIC) cho biết đã thông qua nghị quyết chuyển nhượng một phần dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước, xã Đại Phước, tỉnh Đồng Nai. Phần dự án được chuyển nhượng gồm các phân khu 1, 2 và 3 với tổng diện tích 30,74 ha.

Theo Tập đoàn DIC, đối tác nhận chuyển nhượng là Công ty Cổ phần TNT Phú Hòa, có trụ sở tại số 2 đường Hải Dương, phường Tuy Hòa, tỉnh Đắk Lắk. Giá trị giao dịch hơn 2.465 tỷ đồng.

Một góc dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước. Ảnh: Tập đoàn DIC

Tọa lạc trên cù lao Ông Cồn, dự án Khu đô thị du lịch sinh thái Đại Phước có quy mô 464,6 ha, được quy hoạch trở thành khu đô thị sinh thái kết hợp du lịch, nhà ở và thương mại – dịch vụ, với tổng mức đầu tư khoảng 7.500 tỷ đồng.

Cù lao Ông Cồn là địa danh khá nổi tiếng, nằm ở khu vực cửa ngõ phía Đông TPHCM. Đây là một ốc đảo có hình giọt nước độc đáo, sở hữu cảnh quan thiên nhiên phong phú, xung quanh được bao bọc bởi sông Đồng Nai.

Về Công ty Cổ phần TNT Phú Hòa, doanh nghiệp này được thành lập ngày 31/3/2023 với vốn điều lệ 660 tỷ đồng. Trong đó, Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản TNT nắm giữ phần lớn vốn góp.

Dù hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty Cổ phần TNT Phú Hòa hiện chưa ghi nhận nhiều dự án bất động sản công bố công khai.