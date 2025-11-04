Thời điểm vàng để xuống tiền

Trải qua hơn 1 năm phục hồi tích cực, thị trường BĐS đang tiến vào giai đoạn rực rỡ nhất kể từ năm 2022. Đáng chú ý, thị trường đón nhận những đại dự án quy mô hàng nghìn, thậm chí hàng chục nghìn hecta - điều chưa từng có trong lịch sử.

Mức độ quan tâm đến BĐS cũng tăng vọt. Trong đó, đáng chú ý nhất là sự trỗi dậy của thị trường miền Nam. Theo ông Đinh Minh Tuấn, Giám đốc khu vực miền Nam của Batdongsan.com.vn, số lượng người tìm kiếm BĐS TP.HCM đến từ Hà Nội đã đạt đỉnh trong vòng 5 năm trở lại đây.

Về giao dịch, trong 9 tháng năm 2025 ghi nhận hơn 58.000 giao dịch thành công, gấp đôi cùng kỳ năm trước. Nhiều dự án mới “cháy hàng” ngay từ những ngày đầu mở bán, phản ánh dòng vốn đầu tư đang luân chuyển mạnh và nhanh vào BĐS.

Sức mua mạnh mẽ khiến mặt bằng giá tăng cao. Tại Hà Nội và TP.HCM, giá sơ cấp bình quân căn hộ chung cư đã đạt tới 95 triệu đồng/m2; giá thấp tầng cao nhất tới 400 triệu đồng/m2. Đa số dự án mở bán mới đều tăng giá 5 - 10% so với giai đoạn trước đó.

Giới chuyên môn nhận định, đây là thời điểm vàng để đầu tư BĐS, các yếu tố hỗ trợ như đầu tư công mạnh mẽ, tín dụng dồi dào, lãi suất thấp, tâm lý tích cực… đang tạo môi trường thuận lợi chưa từng có.

Trong khi đó, các chính sách thuế đối với BĐS vẫn chưa hình thành. Sau thời điểm này, đến giai đoạn tiếp theo, với các chính sách mới, “cuộc chơi” có thể sẽ rất khác.

Theo “dấu dòng tiền”, tìm “miền đất hứa”

Sự bùng nổ của thị trường mang đến hàng loạt cơ hội cho người mua, song không phải khu vực nào cũng còn dư địa sinh lời. Khi BĐS tại trung tâm các thành phố lớn đã thiết lập mặt bằng giá rất cao, nhà đầu tư có xu hướng đổ về các địa bàn mới, nơi triển vọng tăng giá còn rất rộng.

Hội Môi giới BĐS Việt Nam cho hay, miền Nam đang trở thành điểm hội tụ dòng vốn, khi hạ tầng được tăng tốc, tạo dư địa bật giá lớn.

Từ miền Bắc, đặc biệt là Hà Nội, dòng vốn đầu tư đang chảy mạnh về phương Nam như những con thủy triều mới, trong đó đích đến hàng đầu là Cần Giờ. Ông Đinh Minh Tuấn cho biết, mức độ tìm kiếm BĐS Cần Giờ hiện đã tăng 3 lần so với đầu năm.

Trong quá khứ, Cần Giờ được xem là khu vực “đường cùng, ngõ cụt” của TP.HCM, nên nhu cầu và giá BĐS ở mức rất thấp. Tuy nhiên, với sự xuất hiện của hàng loạt công trình hạ tầng tỷ đô và chiến lược quy hoạch mới, cục diện đang đảo chiều, biến nền giá thấp thành một tấm lò xo tiềm năng - càng nén thì sức bật càng mạnh. Vì thế, biên độ tăng giá BĐS của Cần Giờ rất lớn, kéo nhà đầu tư đổ về với kỳ vọng có những “cú ăn bằng lần” trong tương lai gần.

Kỳ vọng đó hoàn toàn có cơ sở. Cần Giờ hiện được định vị là cửa ngõ ra biển chiến lược của TP.HCM sau sáp nhập với Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu. Cần Giờ đang đón sóng hạ tầng rất lớn với tổng mức đầu tư lên tới hàng tỷ USD. Nổi bật là dự án đường sắt tốc độ cao Bến Thành - Cần Giờ vận tốc thiết kế 350km/h, khi đi vào hoạt động, sẽ rút ngắn thời gian di chuyển từ “trái tim” Quận 1 (cũ) tới Cần Giờ xuống chỉ còn 13 phút.

Điểm đầu tuyến đường sắt tốc độ cao trung tâm TP.HCM - Cần Giờ được đề xuất đặt ngay tại Bến Thành, rút ngắn thời gian di chuyển từ trung tâm đến Cần Giờ xuống còn 13 phút

Cùng với đó, cầu Cần Giờ trị giá 11.000 tỷ đồng cũng dự kiến được khởi công ngay năm 2026, phá bỏ điểm nghẽn phà Bình Khánh lâu nay và mở ra trục giao thông huyết mạch nối khu Nam TP.HCM với vùng biển giàu tiềm năng.

Đáng chú ý, Vingroup đang đề xuất đầu tư đường vượt biển nối Cần Giờ với Vũng Tàu, giúp rút ngắn thời gian từ Vũng Tàu sang Cần Giờ còn 10 phút, đến trung tâm TP.HCM còn 30 phút, vượt trội so với cung đường truyền thống (Vũng Tàu - Bà Rịa - Biên Hoà - TP.HCM) dài 120km và mất 2 giờ di chuyển. Mới đây, theo văn bản vừa được UBND TP.HCM ban hành, Tập đoàn Vingroup cũng đã được giao lập Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án này.

UBND TP.HCM vừa chấp thuận giao Tập đoàn Vingroup nghiên cứu, lập báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư tuyến đường vượt biển nối Cần Giờ và Vũng Tàu (cũ)

Đó là chưa kể, dự án nút giao cao tốc Bến Lức - Long Thành với đường Rừng Sác dự kiến khởi công năm 2026, hoàn thành năm 2028, giúp người dân hai miền Đông - Tây Nam Bộ dễ dàng tới Cần Giờ. Đây cũng là vạch nối kết nối Cần Giờ với sân bay quốc tế Long Thành công suất 100 triệu khách/năm, khi thời gian di chuyển chỉ còn 45 phút.

“Hạ tầng là đòn bẩy thép cho giá trị BĐS. Với hạ tầng vượt trội, tốc độ tăng giá BĐS Cần Giờ sẽ rất nhanh, thậm chí bằng lần”, TS. Trần Xuân Lượng, Phó Viện trưởng Viện nghiên cứu đánh giá thị trường BĐS Việt Nam, đánh giá.

Không chỉ được khơi thông hạ tầng, Cần Giờ còn được quy hoạch thành siêu cảng trung chuyển quốc tế, gắn với sự mở rộng của cụm cảng Cái Mép - Thị Vải, hướng tới hình thành tổ hợp cảng biển hàng đầu Việt Nam. Đây cũng là yếu tố mang tính đòn bẩy cho giá trị BĐS khu vực trong trung và dài hạn.

“Cần Giờ có vị trí đặc biệt, là cửa ngõ của TP.HCM, kết nối với tuyến hàng hải quốc tế. Trong tương lai, nếu kênh đào Kra (Thái Lan) được hiện thực hoá, Cần Giờ thậm chí có thể trở thành ‘Singpore thu nhỏ’ của Việt Nam. Khi đó, lợi thế và giá trị của BĐS của Cần Giờ sẽ còn tăng lên gấp nhiều lần”, chuyên gia Trần Xuân Lượng nhìn nhận.

Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị lấn biển ESG++ sẽ là động lực đưa Cần Giờ trở thành cực tăng trưởng mới

Đặc biệt, cực tăng trưởng mới của TP.HCM cũng hút “đại bàng” BĐS về làm tổ, lột xác diện mạo đô thị và thiết lập lại mặt bằng giá mới. Đó là Vingroup với Vinhomes Green Paradise - siêu đô thị lấn biển quy mô 2.870 ha theo định hướng ESG++ hàng đầu thế giới.

Với những triển vọng sáng rõ, Cần Giờ được ví như “kho báu vừa mở nắp”, đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mạnh mẽ chưa từng có.

Hải Hằng