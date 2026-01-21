Vòng tuần hoàn logistics khép kín quy mô quốc tế

Tháng 10/2025, Hải Phòng chính thức được phê duyệt thí điểm khu thương mại tự do quy mô 2.292 ha tại khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và Nam Hải Phòng, với cơ chế ưu đãi về thuế, phí và nhân lực chất lượng cao, tiệm cận các mô hình thành công như Dubai hay Thâm Quyến.

Cộng hưởng với đó, tuyến đường sắt Hải Phòng – Hà Nội – Lào Cai – Vân Nam (Trung Quốc) vốn đầu tư 8 tỷ USD đã khởi công, mở ra hành lang logistics chiến lược đưa hàng hóa từ miền Bắc Việt Nam, Tây Nam Trung Quốc và khu vực ASEAN ra cảng nước sâu Lạch Huyện.

Song song đường sắt và đường biển, sân bay quốc tế Cát Bi có kế hoạch được mở rộng giai đoạn 2026–2030, nâng công suất lên 13 triệu lượt khách (gấp 3.5 lần hiện tại), mở thêm các đường bay quốc tế, hoàn thiện trục giao thương “3 trong 1”: hàng không – đường sắt – cảng biển.

Từ đây tạo ra một “vòng tuần hoàn” quốc tế gồm: hàng hóa từ Trung Quốc và ASEAN vận chuyển bằng đường sắt sau đó tập kết, gia công, giao dịch trong FTZ , kế tiếp xuất khẩu trực tiếp qua cảng Lạch Huyện. Trung tâm điều phối là con người chuyển bằng hàng không quay trở lại điều hành và mở rộng hoạt động tạo ra một đầu não giao thương – logistics then chốt và bền vững trong chuỗi cung ứng quốc tế.

Tiềm năng mở rộng về hướng Đông

Trong tổng số 48 công trình ưu tiên đầu tư, Hải Phòng dành tới 16 dự án cho hạ tầng giao thông, với xu hướng rõ nét là dịch chuyển trọng tâm phát triển về phía Đông.

Ở quy mô vùng, hàng loạt tuyến kết nối chiến lược đang hình thành như cao tốc Ninh Bình – Hải Phòng, trục kết nối cảng Lạch Huyện – sân bay Gia Bình (sân bay lớn nhất miền Bắc tại Bắc Ninh), các tuyến liên kết Hà Nội – Hải Phòng – Quảng Ninh.

Bản đô quy trình các công trình tiêu biểu kết nối xuyên tâm hoặc từ Đông sang Tây của Hải Phòng. Ảnh: Chủ đầu tư.

Trong nội đô, thành phố Hải Phòng có kế hoạch khép kín Vành đai 2, Vành đai 3, đồng thời phát triển các trục xuyên tâm Đông – Tây. Tiêu biểu là đường Bùi Viện nối dài thêm 23km hình thành tuyến vành đai liên tỉnh đầu tiên giữa Hải Phòng và Hải Dương sau sáp nhập nâng tổng chiều dài tuyến lên 43km. Tuyến Lạch Tray – Hồ Đông nối từ Quận Ngô Quyền (cũ) ra cảng.

Trong bức tranh đó, phường Đông Hải nổi lên như điểm hội tụ mới khi vừa sát sân bay Cát Bi, vừa sở hữu một phần khu kinh tế Đình Vũ – Cát Hải và 1 phần thuộc khu thương mại tự do, có hai trạm ga đường sắt Đình Vũ và Nam Đình Vũ thuộc tuyến đường sắt Hà Nội – Hải Phòng – Lào Cai và là cửa ngõ từ nội đô ra cảng Lạch Huyện.

Hiện Hải Phòng đang có dân số 4.66 triệu người, cùng với tiềm năng về công nghiệp, cảng biển và quy mô kinh tế, cộng hưởng với các bệ phóng mạnh mẽ, Hải Phòng đang dần đảm nhiệm vị trí trung tâm giao thương – logistics – công nghiệp quy mô quốc tế, đặc biệt tại khu vực miền Bắc.

Dư địa rộng mở của bất động sản vùng lõi trung tâm

Trong bối cảnh Hải Phòng đang định hình vai trò vùng kinh tế trọng điểm ngang hàng Hà Nội và TP.HCM trong tương lai, thị trường bất động sản lõi trung tâm phía Đông thành phố vẫn còn đang ở mặt bằng giá khiêm tốn.

Dự án Lumira Ville đang áp dụng chính sách ân hạn gốc & hỗ trợ lãi 36 tháng, giãn xây tới 36 tháng

Đơn cử như dự án Lumira Ville, sở hữu 4 mặt tiền các trục đường đang phát triển mạnh nhất thành phố, đồng thời đây là trung tâm giao thoa của sân bay – cảng biển – cao tốc – đường sắt, nhưng theo giới đầu tư, hiện tại mức giá ở đây chỉ khoảng 48 triệu đồng/m², thấp hơn ½ giá tại Thủy Nguyên, Dương Kinh và chỉ bằng 1/3- ¼ khu trung tâm cũ.

4 mặt tiền Lumira Ville gồm đường Đặng Kinh là đoạn thành phần của tuyến Vành Đai 2, đường Bùi Viện đang nối dài đến thẳng trung tâm Hải Dương (cũ), 2 mặt đường Liên Phường kết nối trực diện với tuyến Lạch Tray – Hồ Đông

Theo giới đầu tư, nguyên nhân đến từ việc giai đoạn trước quy hoạch và hạ tầng chưa hoàn thiện. Tuy nhiên, khi bước sang 2026–2030, các công trình hạ tầng liên vùng đã đồng loạt kích hoạt, Đông Hải được dự báo sẽ trở thành điểm nóng phát triển bất động sản, đặc biệt với các mô hình thương mại – dịch vụ – hậu cần logistics gắn với vai trò vùng kinh tế mới của Hải Phòng.

