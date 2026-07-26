Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có trận chung kết SEA V.Cup 2026 đầy kịch tính trước Thái Lan, giành chiến thắng chung cuộc sau 5 set căng thẳng.
Set 1 khởi đầu khó khăn với tỷ số 22-25, khi bước một và phát bóng thiếu ổn định khiến Việt Nam sớm để Thái Lan vượt lên. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu kiên cường giúp đội chơi bùng nổ trong các set sau.
Set 2 chứng kiến màn ngược dòng đầy quả cảm. Bộ tứ Ngọc Thuân, Văn Phương, Văn Tiên và Duy Tuyến thi đấu ăn ý, giúp Việt Nam thắng 25-23, quân bình tỷ số 1-1. Set 3 trở thành set bản lề khi khả năng phòng ngự và phối hợp tấn công chính xác giúp Việt Nam giành thắng lợi 25-19, vươn lên dẫn trước 2-1.
Thái Lan không chịu thua, thắng set 4 với 25-15 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Ở set cuối cùng, các học trò HLV Federico Rampazzo kiểm soát hoàn toàn, thắng 15-10 và khép lại trận chung kết nghẹt thở.
Ngọc Thuân là ngôi sao nổi bật với 31 điểm, dẫn đầu hàng công và góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA V.Cup 2026 (tiền thân là SEA V.League).
|SET 1
|SET 2
|SET 3
|SET 4
|SET 5
|Việt Nam
|22
|25
|25
|15
|15
|Thái Lan
|25
|23
|19
|25
|10
15-10
Trận chung kết SEA VCup 2026 khép lại với chức vô địch hoàn toàn xứng đáng dành cho ĐT bóng chuyền nam Việt Nam. Không chỉ đòi lại món nợ đã thua ngược ở vòng bảng, HLV Federico Rampazzo còn giúp bóng chuyền nam Việt Nam lần đầu đăng quang ở SEA VCup (tiền thân là SEA V.League). ĐT Việt Nam giành suất tham dự AVC Cup 2027.
14-9
Napadet đánh bóng ra ngoài sân, ĐT Việt Nam có tới 5 championship-point.
11-9
Ngay sau khi ghi điểm số thứ 10, Thế Khải block thành công trước có đập bóng uy lực của Napadet.
9-8
Thái Lan phát bóng không qua lưới, sau đó Duy Tuyến đem về điểm số may mắn khi phát bóng chạm lưới khiến đối thủ không kịp trở tay.
7-8
Napadet đem về điểm số thứ 8 cho Thái Lan, hai đội đổi sân tiếp tục set cuối trận chung kết.
6-7
Thái Lan có 3 điểm số lên tiếp để dẫn ngược, ĐT Việt Nam lập tức xin time-out.
6-4
Ngay sau khi Napadet ghi điểm, Duy Tuyến đáp trả với pha đánh nhanh ghi điểm.
4-2
Ngọc Thuân đập bóng về cuối sân ghi điểm, giúp Việt Nam duy trì thế dẫn trước.
SET 5: 2-0
Thái Lan phát bóng nhưng Duy Tuyến và Văn Tiên nhanh chóng tạo lợi thế cho ĐT Việt Nam.
15-25
Napadet đập bóng uy lực vào vị trí của libero Trịnh Duy Phúc khiến anh không thể chống đỡ, qua đó khép lại set 4 với điểm số 15-25. Trận chung kết sẽ bước vào set 5 quyết định.
12-22
Thái Lan lên điểm số thứ 22 sau tình huống đánh bóng lỗi của libero Cao Đức Hoàng, trước khi Thái Lan phát bóng không qua lưới.
10-18
Thái Lan có thêm 1 điểm block, để tạo cách biệt lên tới 9 điểm. Sau đó Tăng Ngọc Hiểu có pha bỏ nhỏ tinh tế để cắt chuỗi lên điểm của đối thủ.
9-15
Thái Lan tiêp tục nới rộng khoảng cách điểm với ĐT Việt Nam lên thành 6 điểm. HLV Federico Rampazzo lập tức rút Ngọc Thuân ra nghỉ và trước khi xin hội ý chiến thuật.
9-12
Duy Tuyến cắt chuỗi lên điểm của Thái Lan bằng cú đập bóng chéo sân chính xác.
8-11
ĐT Việt Nam xin hội ý chiến thuật sau khi Thái Lan ghi liền 3 điểm.
8-8
ĐT Việt Nam challenge thành công khi một VĐV Thái Lan để tay chạm lưới khi nhảy lên chắn bóng. Ngay sau đó đội bóng áo đỏ san bằng điểm số 8-8.
6-8
ĐT Việt Nam xin time-out lần đầu tiên trong set 4 sau khi Thái Lan tạo khoảng cách 2 điểm nhiều hơn.
5-5
Ngọc Thuân ghi điểm thứ 27 cho riêng mình, cao nhất trận chung kết tính đến thời điểm này.
SET 4: 2-2
Thái Lan ghi 2 điểm liên tiếp và Duy Tuyến là người chặn đứng trước khi Ngọc Thuân chắn bóng thành công, san bằng 2-2.
25-19
Sau khi challenge bất thành tình huống phát bóng ra ngoài, Ngọc Thuân đã đem về set-point để khép lại set 3, qua đó vượt lên dẫn trước Thái Lan 2-1 trong trận chung kết.
23-17
Thái Lan lên mạch 3 điểm, ĐT Việt Nam lập tức xin time-out để cắt mạch hưng phấn của đối thủ và điều chỉnh.
23-14
Thái Lan nhen nhóm hi vọng mong manh nhưng lập tức bị Duy Tuyến, Ngọc Thuân và các đồng đội dội một gáo nước lạnh.
20-12
ĐT Việt Nam tạo cách biệt lên tới 8 điểm sau tình huống block thành công của Văn Phương.
17-10
Vẫn là Ngọc Thuân tấn công uy lực trên lưới đưa bóng cắm sàn, tạo khoảng cách lên tới 7 điểm với Thái Lan.
15-10
Thái Lan xin challenge trong tình huống tranh chấp trên lưới giữa hai đội và không có lỗi chạm lưới của Việt Nam.
12-6
Sau khi Ngọc Thuân ghi điểm với pha tấn công sau vạch 3m, đến lượt Duy Tuyến chớp cơ hội tấn công nhanh để tạo khoảng cách lên tới 6 điểm với đối thủ.
9-4
Sau lần time-out thứ hai trong set 3, Thế Khải block thành công giúp ĐT Việt Nam tạo khoảng cách lên tới 5 điểm.
6-3
Thái Lan buộc phải xin time-out lần một trong set 3 sau khi để ĐT Việt Nam tạo khoảng cách 3 điểm nhiều hơn.
SET 3: 3-2
Thái Lan nhanh chóng lên 2 điểm, nhưng đối thủ cũng liên tục mắc lỗi để Việt Nam san bằng trước khi Ngọc Thuân đưa đội nhà vượt lên.
25-23
Dương Văn Tiên lần thứ hai phát bóng ghi điểm trực tiếp khiến Napadet hoàn toàn bất ngờ, qua đó kết thúc set 2 và gỡ hòa tỷ số 1-1.
23-21
Đinh Văn Phương phát bóng ghi điểm ace, trái bóng đi với vận tốc 89km/h. ĐT Việt Nam dẫn trước Thái Lan 2 điểm và đối thủ xin time-out lần hai trong set 2.
20-20
Văn Duy đánh bóng chạm tay chắn Thái Lan đi ra ngoài sân, đối thủ lập tức xin hội ý chiến thuật sau khi để ĐT Việt Nam san bằng điểm số 20-20.
16-17
Trở lại sau khi time-out, ĐT Việt Na có thêm 2 điểm để thu hẹp khoảng cách xuống còn 1 điểm.
13-16
Thái Lan dẫn trước với cách biệt 3 điểm sau pha chắn bóng ra ngoài sân của ĐT Việt Nam. ĐT áo đỏ bước vào lần time-out thứ hai trong set 2.
11-12
Cuối cùng Đinh Văn Phương là người cắt chuỗi lên điểm của Thái Lan.
10-11
Thái Lan ghi liền 3 điểm để vượt lên dẫn ngược ĐT Việt Nam 11-10, ngay lập tức HLV Federico Rampazzo xin hội ý chiến thuật lần một trong set 2.
8-6
Tình huống phối hợp đánh bóng nhanh hai chạm của ĐT Việt Nam giữa Văn Tiên và Duy Tuyến đem về điểm số thứ 7, trước khi tạo cách biệt 2 điểm nhiều hơn Thái Lan.
SET 2: 2-0
Thái Lan phát bóng, ĐT Việt Nam nhanh chóng có 2 điểm đầu tiên nhờ pha đánh bóng của Duy Tuyến, sau đó Văn Tiên block thành công.
22-25
Thế Khải và Văn Phương đều bị hàng chắn của Thái Lan theo sát và block thành công. ĐT Việt Nam để thua đáng tiếc 22-25 trong set 1, dù có thời điểm dẫn trước tới 3 điểm.
22-23
Thái Lan san bằng điểm số 22-22, rồi vượt lên dẫn điểm. ĐT Việt Nam buộc phải xin hội ý chiến thuật lần hai trong set 1.
20-17
ĐT Việt Nam tái lập khoảng cách 3 điểm nhiều hơn Thái Lan, với cú cú tấn công chính xác sau vạch 3 mét.
18-16
Napadet phát bóng đi ra ngoài sân, sau đó Ngọc Thuân phát bóng chạm lưới khiến đối thủ mắc lỗi bước một. Sau khi ĐT Việt Nam lên điểm số 18, Thái Lan buộc phải xin hội ý chiến thuật.
13-12
Tiếp tục là Văn Phương với pha tấn công ở vị trí số 2 để san bằng điểm số 12-12, trước khi Thế Khải giúp ĐT Việt Nam lần đầu vượt lên dẫn trước đối thủ.
10-11
Pha bóng giằng co hấp dẫn, với khả năng phòng thủ tốt của đôi bên và được kết thúc bằng cú đánh bóng dọc dây ghi điểm của Đinh Văn Phương.
7-8
Vẫn là Ngọc Thuân với cú smash cực kỳ uy lực sau vạch 3m, bóng chạm hàng chắn Thái Lan đi ra ngoài sân.
5-8
HLV Federico Rampazzo xin time-out lần một trong set 1 sau khi Thái Lan có điểm số thứ 8, tạo khoảng cách 3 điểm.
3-4
Ngọc Thuân chớp cơ hội tấn công trên lưới, anh đem về điểm số thứ ba cho ĐT Việt Nam.
SET 1
ĐT Việt Nam phát bóng trước và Thái Lan có điểm số đầu tiên của trận chung kết sau pha chắn bóng thành công. Ngay sau đó đội bóng xứ Chùa vàng có điểm block thứ hai.
Ngọc Thuân giúp đội nhà có điểm số đầu tiên bằng cú smash chính xác ở vị trí thứ 4.
18h55
Hai đội tuyển Việt Nam và Thái Lan làm thủ tục trước trận đấu. Ở trận chung kết, ĐT Việt Nam mặc trang phục màu trắng, trong khi ĐT Thái Lan mặc trang phục màu đen.
18h30
VĐV hai đội tuyển bước ra sân khởi động trước trận chung kết.
18h00
18h00
Chặng thứ hai của SEA V.Cup 2026 tại Indonesia sẽ khép lại vào ngày 26/7 với trận chung kết đầy được chờ đợi giữa ĐT bóng chuyền nam Việt Nam và Thái Lan. Đây là lần tái ngộ thứ tư giữa hai đội tại giải, sau ba lần chạm trán trước đó Việt Nam đều chịu thất bại. Trận đấu sẽ diễn ra lúc 19h00, hứa hẹn một cuộc so tài căng thẳng giữa hai HLV và đội hình chất lượng của cả hai bên.
Sau chiến thắng ở bán kết, các cầu thủ Việt Nam như Ngọc Thuân, Văn Phương, Duy Tuyến, Văn Tiên, Văn Duy… đang giữ được sự hưng phấn cao. Ngược lại, Thái Lan vẫn dựa vào mũi đánh chủ lực Napadet để duy trì phong độ ổn định.
Trước khi trận chung kết diễn ra, vào lúc 15h30 cùng ngày sẽ là trận tranh hạng ba giữa Indonesia và Campuchia.
Với sự chuẩn bị kỹ lưỡng, Việt Nam hướng tới kết quả tích cực nhằm lần đầu tiên giành chức vô địch SEA V.Cup 2026.