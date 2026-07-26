Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam có trận chung kết SEA V.Cup 2026 đầy kịch tính trước Thái Lan, giành chiến thắng chung cuộc sau 5 set căng thẳng.

Set 1 khởi đầu khó khăn với tỷ số 22-25, khi bước một và phát bóng thiếu ổn định khiến Việt Nam sớm để Thái Lan vượt lên. Tuy nhiên, tinh thần thi đấu kiên cường giúp đội chơi bùng nổ trong các set sau.

Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam giành chức vô địch lịch sử tại SEA VCup 2026 - Ảnh: Bóng chuyền Việt Nam

Set 2 chứng kiến màn ngược dòng đầy quả cảm. Bộ tứ Ngọc Thuân, Văn Phương, Văn Tiên và Duy Tuyến thi đấu ăn ý, giúp Việt Nam thắng 25-23, quân bình tỷ số 1-1. Set 3 trở thành set bản lề khi khả năng phòng ngự và phối hợp tấn công chính xác giúp Việt Nam giành thắng lợi 25-19, vươn lên dẫn trước 2-1.

Thái Lan không chịu thua, thắng set 4 với 25-15 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định. Ở set cuối cùng, các học trò HLV Federico Rampazzo kiểm soát hoàn toàn, thắng 15-10 và khép lại trận chung kết nghẹt thở.

Ngọc Thuân là ngôi sao nổi bật với 31 điểm, dẫn đầu hàng công và góp công lớn vào chức vô địch lịch sử của bóng chuyền nam Việt Nam tại SEA V.Cup 2026 (tiền thân là SEA V.League).