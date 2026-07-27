Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam viết nên trang sử mới tại SEA V.Cup 2026 khi giành chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Đội bóng áo đỏ đánh bại Indonesia 3-1 ở bán kết trước khi quật ngã Thái Lan 3-2 trong trận chung kết, hai “ông kẹ” từng thống trị khu vực trong suốt nhiều năm.

Chiến thắng này không chỉ giúp Việt Nam lần đầu lên ngôi ở SEA V.Cup (tiền thân SEA V.League) mà còn tạo ra cú bứt phá về mặt bảng xếp hạng thế giới.

Trước trận chung kết, Việt Nam đứng hạng 59, Thái Lan hạng 58. Sau chiến thắng lịch sử, tuyển Việt Nam vượt Thái Lan, vươn lên hạng 58 với 73,58 điểm, trong khi Thái Lan tụt xuống hạng 59. Indonesia vẫn là đội Đông Nam Á cao nhất với hạng 44 và 101,51 điểm.

SEA V.Cup 2026 còn chứng kiến sự bất ngờ từ Campuchia khi họ đánh bại Indonesia ở chặng 1 để vô địch. Kết quả này khiến hai “ông kẹ” Thái Lan và Indonesia trắng tay, đồng nghĩa hai suất dự AVC Men's Volleyball Cup 2027 thuộc về Việt Nam và Campuchia.

Chiến thắng của Việt Nam khẳng định sự thay đổi cán cân sức mạnh tại bóng chuyền nam Đông Nam Á. Với cú bứt phá này, bóng chuyền khu vực hứa hẹn những cuộc cạnh tranh hấp dẫn, nhiều bất ngờ hơn trong những năm tới.

Dưới đây là những khoảnh khắc lịch sử của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam:

ĐT Việt Nam tràn đầy tự tin và quyết tâm trước trận đấu

Ngọc Thuân gây ra nhiều khó khăn cho hàng chắn Thái Lan

Đội bóng xứ Chùa vàng thắng ngược ĐT Việt Nam 3-2 ở vòng bảng

Nhưng chung kết SEA V.Cup 2026 là câu chuyện khác

Các chàng trái áo đỏ bản lĩnh hơn, lì lợm hơn trong trận tranh ngôi vô địch

Dù bị dẫn trước sau set 1 nhưng đã có màn rượt đuổi hấp dẫn và giành chiến thắng chung cuộc 3-2

ĐT Việt Nam thua set đầu 22-25 nhưng sau đó thắng lại 2 set với các điểm số 25-23, 25-19. Đến set 4, Thái Lan thắng nhanh 25-15 để đưa trận đấu vào set 5 quyết định

ĐT Việt Nam vô địch chặng 2 SEA V.Cup 2026

Đinh Văn Duy đầy cá tính, luôn mang trong mình sự tự tin và chất “ngông” trên sân, cũng không thể kìm nén cảm xúc khi ôm chầm lấy HLV Federico Rampazzo để ăn mừng khoảnh khắc lịch sử

Lá cờ đỏ sao vàng tung bay tại nhà thi đấu Jakarta, Indonesia

Cùng nhau nâng cao chức vô địch lịch sử

Niềm vui chiến thắng của toàn đội

Thành công của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam có công đầu của HLV người Italia - Federico Rampazzo

Ngọc Thuân (số 17) đoạt cú đúp danh hiệu cá nhân gồm Chủ công suất sắc nhất chặng 2 SEA V.Cup 2026 và Cầu thủ xuất sắc nhất/MVP. Ngoài ra, Duy Tuyến (số 8) được bầu chọn là phụ công suất sắc nhất

Ảnh: Sports Buzz, Thailand Volleyball