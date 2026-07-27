Sau hơn 20 năm chờ đợi, tuyển bóng chuyền nam Việt Nam tạo cột mốc lịch sử khi liên tiếp vượt qua Indonesia và Thái Lan, giành chức vô địch SEA V.Cup 2026 và bước lên đỉnh Đông Nam Á.
Tuyển bóng chuyền nam Việt Nam viết nên trang sử mới tại SEA V.Cup 2026 khi giành chức vô địch Đông Nam Á lần đầu tiên sau hơn hai thập kỷ. Đội bóng áo đỏ đánh bại Indonesia 3-1 ở bán kết trước khi quật ngã Thái Lan 3-2 trong trận chung kết, hai “ông kẹ” từng thống trị khu vực trong suốt nhiều năm.
Chiến thắng này không chỉ giúp Việt Nam lần đầu lên ngôi ở SEA V.Cup (tiền thân SEA V.League) mà còn tạo ra cú bứt phá về mặt bảng xếp hạng thế giới.
Trước trận chung kết, Việt Nam đứng hạng 59, Thái Lan hạng 58. Sau chiến thắng lịch sử, tuyển Việt Nam vượt Thái Lan, vươn lên hạng 58 với 73,58 điểm, trong khi Thái Lan tụt xuống hạng 59. Indonesia vẫn là đội Đông Nam Á cao nhất với hạng 44 và 101,51 điểm.
SEA V.Cup 2026 còn chứng kiến sự bất ngờ từ Campuchia khi họ đánh bại Indonesia ở chặng 1 để vô địch. Kết quả này khiến hai “ông kẹ” Thái Lan và Indonesia trắng tay, đồng nghĩa hai suất dự AVC Men's Volleyball Cup 2027 thuộc về Việt Nam và Campuchia.
Chiến thắng của Việt Nam khẳng định sự thay đổi cán cân sức mạnh tại bóng chuyền nam Đông Nam Á. Với cú bứt phá này, bóng chuyền khu vực hứa hẹn những cuộc cạnh tranh hấp dẫn, nhiều bất ngờ hơn trong những năm tới.
Dưới đây là những khoảnh khắc lịch sử của ĐT bóng chuyền nam Việt Nam: