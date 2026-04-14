Sau 2 lần liên tục thất bại chung kết, cuối cùng Hà Nội đã xoá dớp, bổ sung thêm một danh hiệu: vô địch U15 quốc gia- Cup Modern 2026. Bàn thắng từ cú đánh đầu của Bùi Minh Huy giúp đại diện Thủ đô đánh bại kình địch- người hàng xóm Thể Công Viettel trong trận chung kết chiều nay.

Hà Nội và Thể Công Viettel chơi ăn miếng trả miếng trong trận chung kết

Hiểu nhau tường tận nên dù được đánh giá cao hơn trong trận chung kết, Hà Nội cũng không tạo ra quá nhiều khác biệt trước Thể Công Viettel. Thế trận giằng co hiển hiện trong 45 phút đầu trận, trong đó đội bóng áo lính thể hiện được tính kỷ luật trong phòng ngự, thậm chí tỏ ra khá sắc trong những pha phản công.

Khán đài trận chung kết U15 quốc gia- Cup Modern 2026 bùng cháy hơn nhờ lực lượng CĐV đông đảo.

Hiệp 2 là màn ăn miếng, trả miếng của Hà Nội lẫn Thể Công Viettel. Phút 56, Nhân Quyền có cú đá phạt dội xà ngang, làm thót tim CĐV Thể Công Viettel. Đội bóng áo lính đáp trả bằng tình huống dàn xếp, dứt điểm của Quang Hưng trong thế khá trống trải, nhưng chân sút áo lính không thắng được thủ môn Hà Nội.

Khác biệt ở chỗ, Minh Huy đã có bàn thắng quyết định, giúp Hà Nội lên ngôi vô địch

Bước ngoặt đến ở phút 80, sau tình huống không quá nguy hiểm, Minh Huy đánh đầu ngược làm thủ môn Đăng Khoa bối rối, đưa bóng đi thẳng vào lưới. Chính pha làm bàn có phần may mắn đã giúp Hà Nội lên ngôi vô địch, bởi trong những phút còn lại, dù nỗ lực tối đa Thể Công Viettel cũng không thể chọc thủng lưới đối thủ.

Hà Nội bổ sung thêm một danh hiệu vô địch vào bộ sưu tập

Nhà vô địch cũng sở hữu Cầu thủ xuất sắc nhất giải của Trần Huy Huỳnh

Ngoài danh hiệu Á quân, Thể Công Viettel cũng là đội bóng nhận giải phong cách