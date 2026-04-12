Trận bán kết 1 VCK U15 quốc gia- Cup Modern 2026 ít nhiều có sự chênh lệch, bởi Hà Nội thể hiện sự vượt trội từ đầu giải, đang là ứng viên lớn nhất cho danh hiệu vô địch. Điều này thể hiện ngay khi nhập cuộc, bởi chỉ sau vài phút chơi thận trọng thăm dò, đại diện Thủ đô lập tức lấy lại thế trận, kiểm soát bóng tốt và gây sức ép lớn lên khung gỗ Tây Ninh. Tuy nhiên, trong 45 phút đầu trận, sức ép của Hà Nội chỉ dừng ở mức tạo sóng gió trước đối thủ.

Hà Nội nhẹ nhàng thắng Tây Ninh 2-0 ở bán kết

Sự vượt trội của Hà Nội chỉ thể hiện ở hiệp 2. Phút 50, Hà Nội đã chọc thủng lưới Tây Ninh nhưng không được công nhận vì. ỗi việt vị. Tuy vậy, 16 phút sau, ưu thế của Hà Nội được cụ thể hoá bằng bàn khai thông thế bế tắc của Minh Huy. Phút 77, các học trò HLV Sỹ Hải ấn định chiến thắng 2-0, điền tên vào chung kết bằng pha lập công của Đức Đạt.

Trận bán kết 2 giống như trận "chung kết sớm" khi SLNA đụng độ Thể Công Viettel. SLNA nhập cuộc tốt và có 2 cơ hội ghi bàn ở 15 phút đầu trận nhưng không thành công. Tuy nhiên, phút 34 đội bóng xứ Nghệ có bàn mở tỉ số: Minh Chánh tận dụng đường kiến tạo của Văn Tài hoàn hảo, mở tỉ số trận đấu. Nhưng đến phút 45+2, Thành Long tận dụng sai lầm của hàng thủ xứ Nghệ, gỡ hoà 1-1.

SLNA thua ngược Thể Công Viettel, đành ngậm ngùi nhìn đối thủ vào chung kết

Hiệp 2, SLNA lẫn Thể Công đều chơi chắc chắn, thận trọng. Nhưng bước ngoặt đã xảy đến ở phút 79 khi Thể Công Viettel được hưởng quả phạt đền. Trên chấm 11m, Tài Lộc dứt điểm chính xác nâng tỷ số lên 2-1. Dù SLNA nỗ lực tìm bàn gỡ, nhưng hàng thủ của đội bóng áo lính chơi tốt, bảo toàn tỉ số và tấm vé vào chung kết gặp Hà Nội chiều 14/4.