Những hy vọng

Sau gần 2 năm dẫn dắt đội tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik đã mang đến một sự ổn định nhất định về mặt kết quả, gặt hái những cột mốc quan trọng như chức vô địch ASEAN Cup 2024 và tấm vé tham dự Asian Cup 2027. Tuy nhiên, điều khiến người hâm mộ và giới chuyên môn chưa thực sự hài lòng lại nằm ở cách các chàng trai áo đỏ thể hiện trên sân.

Lối chơi của tuyển Việt Nam dưới thời ông Kim vẫn bị đánh giá là thiếu đột biến. Những chiến thắng có phần thực dụng, dựa nhiều vào sự chắc chắn hơn là tính sáng tạo. Bên cạnh đó, việc chưa phát hiện thêm nhiều nhân tố mới nổi bật cũng khiến đội hình có phần quen thuộc, thiếu sức sống mới.

Dù gặt hái nhiều thành công, nhưng người hâm mộ vẫn mong nhìn thấy diện mạo mới hơn ở tuyển Việt Nam tại ASEAN Cup 2026

Chính vì thế, kỳ vọng dành cho ASEAN Cup 2026 không chỉ dừng lại ở thành tích. Người hâm mộ mong muốn được chứng kiến một diện mạo khác của tuyển Việt Nam, một tập thể chơi chủ động, linh hoạt và giàu cảm xúc hơn nữa.

Nhưng khó mới, vì đâu?

Dẫu vậy, mong muốn nhìn thấy một tuyển Việt Nam với diện mạo mới tại ASEAN Cup 2026 có lẽ không dễ trở thành hiện thực. Nguyên nhân lớn nhất nằm ở quỹ thời gian chuẩn bị quá hạn hẹp. Giải đấu diễn ra gần như ngay sau khi mùa giải V-League khép lại để không có nhiều thời gian để thử nghiệm hay điều chỉnh sâu về chiến thuật.

Trong bối cảnh đó, sự an toàn gần như là lựa chọn bắt buộc. HLV Kim Sang Sik khó có thể mạo hiểm thay đổi lớn về lối chơi hay con người. Việc xây dựng một hệ thống mới đòi hỏi thời gian, chấp nhận sai số và cả những trận đấu không đặt nặng thành tích điều gần như không tồn tại ở một giải đấu chính thức như ASEAN Cup.

Nhưng với áp lực thành tích, không dễ cho HLV Kim Sang Sik thay đổi hay mạo hiểm

Chính vì thế, khả năng cao tuyển Việt Nam vẫn sẽ dựa trên bộ khung quen thuộc từng lên ngôi tại ASEAN Cup 2024 và giành vé dự Asian Cup 2027. Những cái tên giàu kinh nghiệm sẽ tiếp tục đóng vai trò chủ chốt, đảm bảo sự ổn định và tính gắn kết, điều này đảm bảo duy trì sức mạnh, sự cạnh tranh… nhưng bên cạnh đó cũng khiến khả năng tạo ra đột phá trở nên hạn chế.

Ngoài ra, áp lực thành tích cũng là rào cản lớn. Là ĐKVĐ, tuyển Việt Nam bước vào giải với mục tiêu bảo vệ ngôi vương. Trong hoàn cảnh đó, việc thử nghiệm hay thay đổi mạnh mẽ càng trở nên rủi ro.

Tựu trung, ASEAN Cup 2026 có thể chưa phải thời điểm để tuyển Việt Nam “lột xác” hoàn toàn. Tuy nhiên, người hâm mộ vẫn có quyền kỳ vọng vào những điều chỉnh nhỏ nhưng tích cực đủ để thấy tuyển Việt Nam đang tiến về phía trước, thay vì chỉ dừng lại ở sự an toàn.