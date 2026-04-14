HLV Popov bị Ban Kỷ luật VFF đình chỉ làm nhiệm vụ 4 trận liên tiếp, phạt 20 triệu đồng vì những hành động "nóng nảy, thiếu kiểm soát, làm ảnh hưởng hình ảnh giải đấu số một bóng đá Việt Nam".

Trước đó, HLV Popov có những phản ứng thái quá ở trận đấu giữa CLB Thể Công Viettel vs Thanh Hóa trên sân Hàng Đẫy hôm 10/4, trong khuôn khổ vòng 18 LPBank V-League 2025/26. Ban kỷ luật VFF đánh giá HLV Popov đã phản ứng quá mức, dù bị trọng tài cảnh cáo vẫn tái phạm và thể hiện thái độ rất gay gắt.

Ở trận đấu này, nhiều lần HLV Popov phản ứng với trọng tài, ngoài ra tháo thẻ ném xuống sân. Thuyền trưởng Thể Công Viettel bị trọng tài rút 2 thẻ vàng (thẻ đỏ) truất quyền chỉ đạo ở những phút cuối trận.

Tuy nhiên nhiều người cũng chia sẻ với phản ứng của HLV Popov bởi trọng tài chính Nguyễn Viết Duẩn ở trận đấu này điều hành không tốt, gây ra nhiều tranh cãi.

Việc HLV Popov bị cấm chỉ đạo 4 trận thực sự là một cú sốc với Thể Công Viettel. Sau 18 trận, đội bóng áo lính có 38 điểm, kém đội đầu bảng CAHN 7 điểm.