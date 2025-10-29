Lễ Hạ thủy siêu du thuyền 6 sao Athena Premium

Athena Premium - Dấu ấn sáng tạo và bản lĩnh người Việt trên biển lớn

Tiếp nối thành công của hệ thống du thuyền thuộc thương hiệu Athena Group (Công ty Cổ phần Du thuyền 5 sao Hồng Phong) với những tên tuổi đã đồng hành cùng hàng vạn du khách trong hơn một thập kỷ qua như: Athena Royal, Athena Luxury, Signature Halong và Signature Royal, siêu du thuyền 6 sao Athena Premium ra đời như một dấu mốc chiến lược, khẳng định vị thế dẫn đầu của Athena Group trong lĩnh vực du thuyền nghỉ dưỡng tại Việt Nam.

Với chiều dài 110 mét và tổng diện tích hơn 10.000m², Athena Premium được ví như một “kiệt tác trên sóng”, sở hữu quy mô và thiết kế vượt trội, có khả năng phục vụ lên đến 500 du khách nghỉ dưỡng cùng lúc. Từng chi tiết trên tàu được thiết kế tinh tế, tạo nên hành trình nghỉ dưỡng sang trọng, riêng tư và trọn vẹn cảm xúc giữa kỳ quan thiên nhiên.

Đặc biệt, Athena Premium khắc họa rõ nét năng lực sáng tạo và bản lĩnh của người Việt trong lĩnh vực thiết kế, chế tạo và vận hành du thuyền cao cấp. Toàn bộ dự án được Athena Group đầu tư và triển khai trọn vẹn - từ khâu ý tưởng, kiến trúc, thi công đến quản lý vận hành - dưới bàn tay của đội ngũ kỹ sư, kiến trúc sư và nhân sự Việt Nam.

“Sự ra đời của Athena Premium vì thế không chỉ đánh dấu bước tiến vượt bậc trong hành trình phát triển của Athena Group, mà còn là minh chứng sống động cho khát vọng vươn tầm quốc tế của ngành du thuyền nghỉ dưỡng Việt Nam - nơi người Việt tự tin chinh phục những chuẩn mực cao nhất về chất lượng, thẩm mỹ và đẳng cấp toàn cầu”, đại diện Athena Group khẳng định.

Chủ tịch HĐQT Athena Group - bà Vũ Hoàng Yến cùng các đại biểu thực hiện nghi thức công bố Lễ Hạ Thủy siêu du thuyền Athena Premium

Sức hút nổi bật từ du thuyền 6 sao Athena Premium

Du thuyền Athena Premium được định vị là “biểu tượng nghỉ dưỡng thượng lưu giữa Vịnh Di Sản”, với hàng loạt tiện ích vượt trội, tạo nên chuẩn mực mới cho trải nghiệm du thuyền 6 sao tại Việt Nam. Nổi bật phải kể đến Sundeck 1.000m² - không gian sự kiện ngoài trời quy mô lớn, được thiết kế cho các chương trình MICE, tiệc cưới và sự kiện doanh nghiệp sang trọng, mang đến trải nghiệm đẳng cấp theo xu hướng tiệc giữa khung cảnh di sản thiên nhiên thế giới.

Athena Premium còn được trang bị hệ thống Onsen chuẩn Nhật đầu tiên trên du thuyền tại Việt Nam, một bước đột phá trong lĩnh vực nghỉ dưỡng và chăm sóc sức khỏe chuyên sâu, khẳng định vị thế tiên phong của thương hiệu trong xu hướng “wellness cruise” đang lan tỏa toàn cầu.

Bên cạnh đó, tổ hợp tiện ích chăm sóc sức khỏe toàn diện, gồm bể bơi vô cực 4 mùa, spa - xông hơi trị liệu, khu yoga - thiền, phòng golf 3D, khu thiên văn và không gian thư giãn riêng biệt, tạo nên một quần thể trải nghiệm “wellness cruise” hoàn chỉnh.

Đặc biệt, Athena Premium sở hữu 41 phòng với các tiện ích tiện nghi đẳng cấp, có diện tích từ 43m2 trở lên. Tâm điểm là Phòng Tổng thống [1] với diện tích lên đến 400m², tọa lạc tại tầng cao nhất và sở hữu "view panorama" - ngắm trọn kỳ quan di sản, cùng loạt tiện ích và dịch vụ đặc quyền đa dạng như hệ thống khoáng tươi tại phòng, bể bơi riêng cùng phòng khách biệt lập, lounge riêng tư... Mỗi chi tiết đều được tính toán tỉ mỉ nhằm mang đến trải nghiệm cá nhân hóa, riêng tư và xa hoa bậc nhất, xứng đáng với danh xưng “dinh thự trên biển”.

Hình ảnh du thuyền 6 sao Athena Premium

Sự kiện hạ thủy du thuyền Athena Premium là cột mốc biểu tượng của thương hiệu, giúp khẳng định vị thế dẫn đầu của Athena Group trong ngành du thuyền nghỉ dưỡng tại Việt Nam; đồng thời là bước tiến thể hiện tầm nhìn chiến lược của doanh nghiệp “đưa Vịnh Hạ Long trở thành điểm đến nghỉ dưỡng sang trọng hàng đầu châu Á”.

