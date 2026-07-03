Sáng 3/7, Sở Tài chính Hà Tĩnh cho biết đã ban hành quyết định về việc chấm dứt hoạt động dự án đầu tư khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê.

Lý do chấm dứt hoạt động là sau 24 tháng kể từ thời điểm kết thúc tiến độ thực hiện các mục tiêu của dự án theo Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008, nhà đầu tư vẫn không hoàn thành mục tiêu hoạt động.

Đồng thời, dự án không thuộc trường hợp được điều chỉnh tiến độ theo quy định.

Mỏ sắt Thạch Khê được triển khai trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Thạch Hà cũ. Ảnh: Đ.Hùng

Sở Tài chính quyết định thu hồi Giấy chứng nhận đầu tư trên. Công ty Cổ phần Sắt Thạch Khê có trách nhiệm tiến hành các thủ tục xử lý vốn, tài sản đã đầu tư, thanh lý dự án đầu tư và thực hiện nghĩa vụ của nhà đầu tư theo quy định pháp luật.​

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Giấy chứng nhận đầu tư số 28121000037 do UBND tỉnh Hà Tĩnh cấp ngày 24/12/2008 chấm dứt hiệu lực tại thời điểm quyết định có hiệu lực.

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt mỏ Thạch Khê được triển khai trên địa bàn 5 xã thuộc huyện Thạch Hà cũ (nay thuộc 3 xã Thạch Khê, Đồng Tiến, Thạch Lạc). Từ năm 2008 đến năm 2011, Công ty Cổ phần sắt Thạch Khê đã triển khai thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ được khoảng 12,7 triệu m3 đến độ sâu -34m so với mực nước biển, thu hồi 3 nghìn tấn quặng.

Từ năm 2011 đến nay, nhà đầu tư chỉ thực hiện một số thủ tục hồ sơ, chưa triển khai hoạt động khai thác.