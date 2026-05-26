Tập đoàn Hoà Phát vừa đề xuất Chính phủ xem xét cho Tập đoàn này tham gia tái cơ cấu Công ty CP Sắt Thạch Khê, cũng như khai thác mỏ quặng sắt Thạch Khê.

Hoà Phát cho biết, mỗi năm Tập đoàn cần dùng 25 triệu tấn quặng sắt, với số tiền nhập khẩu khoảng 3 tỷ USD/năm. Tuy vậy, gần 100% nguồn cung quặng sắt Hòa Phát đến từ nhập khẩu, lượng quặng trong nước rất hạn chế, không đáng kể.

Ngành thép Việt Nam nói chung không tự chủ được nguồn nguyên liệu sản xuất, gần như bị phụ thuộc hoàn toàn vào các quốc gia xuất khẩu quặng như Úc, Brazil, Canada. Điều này dẫn đến rủi ro rất lớn nếu đứt gãy chuỗi cung ứng, khiến không thể nhập khẩu nguyên liệu để duy trì sản xuất.

Trong khi đó, Việt Nam có mỏ sắt trữ lượng lớn như mỏ Thạch Khê trên 500 triệu tấn đã được quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến theo Quyết định 866/QĐ-TTg ngày 18/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, nhưng chưa được khai thác để đáp ứng nhu cầu trong nước, gây lãng phí nguồn lực quốc gia.

Mỏ sắt Thạch Khê có trữ lượng hơn 500 triệu tấn. Giai đoạn 2009-2011, chủ đầu tư khai thác đã cho bóc đất tầng phủ được khoảng 12,7 triệu m3 rồi bị tạm dừng. Ảnh: Zing

Qua nhiều năm quan tâm nghiên cứu mỏ quặng sắt Thạch Khê, Tập đoàn Hòa Phát được biết các chuyên gia, nhà khoa học đầu ngành của Việt Nam và quốc tế đều đánh giá thông số quặng sắt tại mỏ sắt Thạch Khê là khá tốt.

Quặng Manhetit, Hematit ở mỏ Thạch Khê là quặng tương đối sạch, phù hợp sản xuất thép chất lượng cao như thép cho dập nguội, sợi thép hàn hồ quang, thép làm cáp thang máy, thép tấm kháng thời tiết, đặc biệt thép cuộn làm tanh bố lốp ô tô (thép tirecord), thép cho đường ray cao tốc và tất cả các loại thép chất lượng cao khác.

Song, theo tìm hiểu, tỉnh Hà Tĩnh và các cơ quan bộ ngành còn đang quan ngại nhiều vấn đề như: sụt lún bờ moong, áp lực vận chuyển, làm mất nước mặt, rủi ro ảnh hưởng đến môi trường, vấn đề đổ thải, năng lực của nhà đầu tư, thị trường tiêu thụ và công nghệ xử lý kẽm cao trong quặng.

Tập đoàn này khẳng định có đầy đủ năng lực triển khai phương án xử lý triệt để các vấn đề trên và các vấn đề phát sinh khác, đảm bảo khai thác quặng hiệu quả, bền vững, an toàn và bảo vệ môi trường tại địa phương có mỏ.

Theo đó, doanh nghiệp này đề xuất Chính phủ xem xét cho phép tham gia tái cơ cấu Công ty CP Sắt Thạch Khê, cũng như khai thác mỏ quặng sắt Thạch Khê.

Bên cạnh đó, Hòa Phát cũng bày tỏ sẵn sàng tham gia hoặc liên danh với các tập đoàn hàng đầu khác của Việt Nam như Vinacomin, Thaco... để cùng triển khai dự án này.

Nhấn mạnh mỏ sắt Thạch Khê nằm ở vị trí trung tâm, chiến lược của Việt Nam nên Hoà Phát đề xuất chỉ giao cho nhà đầu tư có năng lực và kinh nghiệm trong nước, không giao cho nhà đầu tư có yếu tố nước ngoài để đảm bảo an ninh quốc phòng.

Trước mắt, tập đoàn này mong muốn Nhà nước cho chủ trương mời các tổ chức tư vấn và chuyên gia đầu ngành về luyện kim, khai thác mỏ trên thế giới tham gia nghiên cứu, đánh giá các vấn đề liên quan đến công nghệ, tác động môi trường và an toàn khai thác đối với mỏ quặng sắt Thạch Khê.

Nếu được giao tham gia khai thác mỏ sắt Thạch Khê, Hòa Phát cam kết tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật, thực hiện toàn bộ nghĩa vụ tài chính theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

Đồng thời, Hòa Phát cho biết sẵn sàng cùng các tập đoàn lớn khác tại Việt Nam tham gia tái cơ cấu, mua lại cổ phần của Công ty Sắt Thạch Khê nhằm xử lý dứt điểm dự án, tránh thất thoát tài sản nhà nước.

Tập đoàn này cũng cam kết đóng góp chi phí và phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường thuê đơn vị tư vấn giám sát độc lập trong quá trình triển khai, đánh giá nghiên cứu để đưa mỏ Thạch Khê vào khai thác trên cơ sở bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Dự án khai thác và tuyển quặng sắt Thạch Khê do Công ty CP Sắt Thạch Khê (TIC) làm chủ đầu tư được triển khai từ năm 2008, tổng vốn đầu tư khoảng 14.500 tỷ đồng.

Tháng 9/2009, TIC chính thức khởi động dự án bằng việc thực hiện thử nghiệm công nghệ và bóc đất tầng phủ. Nhưng đến tháng 11/2011, dự án phải tạm dừng vì nhiều lý do.