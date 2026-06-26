Ngày 26/6, tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Hà Tĩnh, Giám đốc Sở GD-ĐT Hà Tĩnh Bùi Nhân Sâm trả lời chất vấn về chênh lệch chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 THPT công lập giữa các địa phương.

Theo ông Sâm, năm học 2026-2027, tổng chỉ tiêu vào trường công lập không vượt quá 74% số học sinh hoàn thành chương trình THCS, tăng 2% so với năm trước.

Thực tế cho thấy tỷ lệ tuyển sinh giữa các khu vực còn chênh lệch do một số nơi có số học sinh lớp 9 tăng nhanh, trong khi cơ sở vật chất, phòng học, giáo viên chưa đáp ứng kịp.

Theo lãnh đạo ngành Giáo dục, trên thực tế có những trường như THPT Lê Quảng Chí, THPT Nguyễn Thị Bích Châu hay THPT Kỳ Anh, hằng năm đều có số lượng học sinh đăng ký dự tuyển rất lớn nhưng quy mô trường học chưa đáp ứng được nhu cầu.

Trước đó, với điểm chuẩn dự kiến 24,75 điểm tại Trường THPT Phan Đình Phùng, thí sinh đạt khoảng 8 điểm/môn vẫn có nguy cơ trượt. Ảnh: T.Lương

Ngược lại, tại một số trường ở địa bàn miền núi như THPT Cù Huy Cận, khu vực không có trường tư thục và cũng không có trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tổ chức chương trình THPT, nếu không được bố trí chỉ tiêu phù hợp thì học sinh phải đi học rất xa.

Trong khi đó, tại một số nơi dự kiến điểm chuẩn lớp 10 rất cao, như Trường THPT Phan Đình Phùng là 24,75 điểm, khiến thí sinh đạt khoảng 8 điểm/môn vẫn có nguy cơ không trúng tuyển.

Trước những băn khoăn của phụ huynh, học sinh và cử tri, UBND tỉnh yêu cầu tiếp tục rà soát, điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh phù hợp thực tế, cân đối giữa nhu cầu học tập, năng lực nhà trường và yêu cầu phân luồng sau THCS.

“Ngành GD-ĐT xin chia sẻ, tiếp thu nghiêm túc các ý kiến, kiến nghị và đã chủ động nghiên cứu, đề xuất giải pháp với UBND tỉnh”, ông Sâm nói.

Đáng chú ý, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh đề xuất tăng chỉ tiêu tuyển sinh lớp 10 công lập năm học 2026-2027 từ 74% lên 77% nhằm tăng cơ hội trúng tuyển cho học sinh.

Về lâu dài, tỉnh sẽ rà soát mạng lưới trường lớp, đầu tư cơ sở vật chất, bổ sung giáo viên, phát triển giáo dục ngoài công lập và nâng cao chất lượng GDNN-GDTX, giảm áp lực vào trường công lập.

Trước đó, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh công bố điểm chuẩn dự kiến vào lớp 10 THPT năm học 2026-2027, khiến nhiều phụ huynh, thí sinh lo lắng khi có em đạt khoảng 8 điểm/môn nhưng vẫn nguy cơ trượt trường công lập. Điểm chuẩn dự kiến các trường dao động từ 15 đến 24,75 điểm. Trong đó, THPT Phan Đình Phùng cao nhất tỉnh với 24,75 điểm; THPT Kỳ Anh và THPT Nghèn cùng mức 21,25 điểm. Có 11 trường lấy mức điểm chuẩn 15 điểm. Kỳ thi năm nay có hơn 21.000 thí sinh đăng ký, trong đó gần 1.500 em dự thi vào Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh.