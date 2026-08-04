Theo Quyết định số 1962/QĐ-UBND, toàn tỉnh Hà Tĩnh hiện có 601 trường mầm non, tiểu học, THCS và trường liên cấp. Sau sắp xếp, số trường cấp xã còn 248, giảm 353 đầu mối (tương đương 58,7%). Trong đó, khối mầm non giảm từ 233 trường xuống 82 trường; tiểu học từ 220 xuống 92 trường; THCS và TH&THCS từ 148 xuống còn 74 trường.

Đối với khối THPT, sau sắp xếp toàn tỉnh còn 35 đầu mối, gồm 32 trường THPT và 3 trường liên cấp THCS-THPT. Một số trường được hợp nhất để hình thành đơn vị có quy mô lớn hơn; đồng thời hai trường THPT được chuyển đổi sang mô hình liên cấp.

Một lớp học tại Trường Tiểu học Nguyễn Du (Hà Tĩnh).

Hệ thống giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên tại Hà Tĩnh cũng được sắp xếp từ 10 trung tâm xuống còn 5 trung tâm. Sau sắp xếp, toàn tỉnh còn 290 cơ sở giáo dục công lập, giảm 362 đầu mối, tương đương 55,52%.

Theo phương án, việc sắp xếp không nhằm giảm số lượng trường học một cách cơ học mà hướng tới xây dựng mạng lưới có quy mô hợp lý, sử dụng hiệu quả cơ sở vật chất, đội ngũ cán bộ, giáo viên và nguồn lực đầu tư. Tỉnh đặt mục tiêu cơ bản mỗi xã, phường có một trường ở mỗi cấp học; đối với địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa và khu vực có điều kiện đặc thù sẽ được xem xét bố trí phù hợp, bảo đảm quyền học tập của học sinh.

Sau sắp xếp, toàn ngành dự kiến còn 2.395 cán bộ quản lý và nhân viên, giảm 611 người so với hiện trạng. Trong đó, số cán bộ quản lý giảm từ 1.534 xuống còn 978 người; nhân viên giảm từ 1.472 xuống còn 1.417 người. Đội ngũ giáo viên được giữ nguyên, đồng thời rà soát, điều động để khắc phục tình trạng thừa, thiếu cục bộ giữa các địa phương.

Theo lộ trình, các địa phương phải hoàn thành việc xây dựng đề án, tổ chức lại các cơ sở giáo dục, kiện toàn bộ máy và bố trí nhân sự trước ngày 20/8, bảo đảm các trường hoạt động ổn định ngay từ đầu năm học 2026-2027.