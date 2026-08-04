Hiệu trưởng, giáo viên lo những bài toán sau sáp nhập

Chia sẻ với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Chim Non (phường Hai Bà Trưng, Hà Nội), cho rằng tại nhiều khu vực nội đô Hà Nội vẫn còn không ít trường mầm non quy mô nhỏ, diện tích hạn chế, thiếu phòng chức năng và không gian trải nghiệm. Vì vậy, chủ trương sáp nhập trường học là phù hợp, giúp khắc phục tình trạng manh mún, tối ưu cơ sở vật chất và nâng cao hiệu quả quản trị.

Giáo viên và học sinh tại một trường tiểu học. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Tuy nhiên, bà Loan cũng chia sẻ vấn đề về cơ sở vật chất bởi các điểm trường sau khi sáp nhập thường có sự chênh lệch về hạ tầng, thiết bị dạy học, đòi hỏi nguồn lực lớn để cải tạo, chuẩn hóa.

Ngoài ra, theo bà Loan, việc quản lý chuyên môn, gắn kết đội ngũ giáo viên giữa các điểm trường, cũng như tổ chức bếp ăn bán trú, bảo đảm an toàn thực phẩm, quản lý tài sản công và tạo sự đồng thuận của phụ huynh khi thay đổi mô hình quản lý sẽ là những thách thức lớn đối với ban giám hiệu.

Ở góc độ giáo viên, những băn khoăn cũng rất rõ. Cô T.S, giáo viên một trường tiểu học ở Hà Nội, cho biết thời gian gần đây, cô và nhiều đồng nghiệp thường xuyên bàn về việc trường mình có thuộc diện sáp nhập hay không. Tuy nhiên, điều họ quan tâm nhất vẫn là ai sẽ được lựa chọn làm cán bộ quản lý sau sáp nhập.

Theo cô T.S., điều giáo viên chờ đợi lúc này là việc sắp xếp bộ máy lãnh đạo sau sáp nhập sẽ được thực hiện ra sao. Tuy nhiên, cô cho rằng học sinh sẽ được hưởng lợi khi có cơ hội tiếp cận điều kiện giáo dục đồng đều hơn.

Cô trò tại một trường tiểu học phía Bắc. Ảnh minh họa: Thanh Hùng

Ông Hồ Tuấn Anh, Hiệu trưởng Trường THCS Quỳnh Phương (phường Quỳnh Mai, Nghệ An) cho rằng, trong quá trình sắp xếp các cơ sở giáo dục, cần quan tâm hơn đến tâm tư, nguyện vọng của cán bộ quản lý và đội ngũ nhân viên hành chính, văn phòng, thư viện...

Theo ông Tuấn Anh, nhóm chịu tác động lớn nhất sau sắp xếp trường học là đội ngũ nhân viên văn phòng do số lượng đông và việc bố trí công việc mới khó khăn hơn cán bộ quản lý. Vì vậy, bên cạnh việc tạo sự đồng thuận về chủ trương, cần có lộ trình và chính sách bảo đảm quyền lợi để họ yên tâm về tương lai.

Kỳ vọng cách làm mới sau sắp xếp các trường

Là người có gần 3 nhiệm kỳ làm hiệu trưởng, ông Tuấn Anh cho biết, bản thân chuẩn bị tinh thần và tâm thế sẵn sàng cho công cuộc cải tổ, sắp xếp mạng lưới trường học.

“Ngay bản thân tôi, theo chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, trường hợp đang là hiệu trưởng xuống làm hiệu phó xác định là việc bình thường. Từ các hiệu phó sắp xếp trở về làm giáo viên trực tiếp giảng dạy, tôi cho cũng là chuyện rất bình thường. Bởi hiện nay, nhà nước cũng đã có ưu đãi để đảm bảo chế độ như giữ nguyên phụ cấp... Tôi nghĩ đội ngũ cán bộ quản lý cơ bản cũng xác định tư tưởng, tâm thế. Đa số cán bộ quản lý vốn đều xuất thân từ các giáo viên giỏi nên không lo ngại về đầu ra khi chuyển đổi”, ông Tuấn Anh nói.

Vấn đề mà ông Tuấn Anh muốn đặt ra là sau sắp xếp, cần nâng cao năng lực quản trị trường học. “Sau sắp xếp, các trường phải có thay đổi gì trong quản trị để hiệu quả, tiến bộ hơn. Việc điều tiết học sinh từ cơ sở này sang cơ sở khác như thế nào, giải bài toán cơ sở vật chất không đồng đều giữa các cơ sở trong cùng một trường mới, rồi sử dụng đội ngũ giáo viên ra sao...”, ông bày tỏ.

Còn bà Nguyễn Thị Thanh Loan, Hiệu trưởng Trường Mẫu giáo Chim Non cho rằng, để vận hành thông suốt, hiệu quả một trường quy mô lớn với nhiều điểm trường sau sáp nhập, tư duy quản lý hành chính truyền thống cần được thay thế bằng mô hình quản trị số linh hoạt và phân quyền khoa học.

Theo bà Loan, hoạt động quản trị và điều hành có thể được thực hiện trên nền tảng số. Theo đó, các trường xây dựng mô hình phân tầng quản lý theo các điểm trường; trao quyền chủ động gắn với trách nhiệm rõ cho các tổ trưởng chuyên môn và phó hiệu trưởng phụ trách từng cơ sở, đảm bảo ra quyết định nhanh chóng, sát thực tiễn.

Bên cạnh đó, cũng theo bà Loan, cần số hóa toàn diện công tác chuyên môn và nuôi dưỡng trẻ; đồng thời triển khai mạnh mẽ chữ ký số, lắp đặt hệ thống camera an ninh kết nối trực tiếp về phòng họp trung tâm để giám sát toàn diện các hoạt động.

Bà Loan cũng cho rằng, điều nhiều hiệu trưởng, hiệu phó quan tâm hiện nay là việc lựa chọn nhân sự lãnh đạo sau sáp nhập. Người được giao trọng trách cần có phẩm chất, năng lực chuyên môn, tư duy đổi mới, kinh nghiệm quản trị và uy tín trong tập thể. Quan trọng hơn, việc bổ nhiệm phải công tâm, khách quan để tạo sự đoàn kết, đồng thuận trong toàn hệ thống.