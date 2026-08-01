Sáng 1/8, nhiều phụ huynh đưa con đến Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus (phường Thành Sen, tỉnh Hà Tĩnh) như thường lệ nhưng bất ngờ không thể gửi trẻ do nhiều giáo viên đồng loạt nghỉ dạy. Sự việc khiến hoạt động của nhà trường bị xáo trộn, nhiều gia đình rơi vào cảnh bị động, buộc phụ huynh phải đưa con trở về nhà hoặc tìm người trông giữ tạm thời.

Anh D.Q.M. (trú phường Trần Phú) cho biết, khi đưa con gái đến trường, anh mới biết nhiều giáo viên không đến lớp.

"Tôi được biết giáo viên nghỉ dạy vì chưa thống nhất với nhà trường về chế độ tiền lương và một số điều khoản trong hợp đồng năm học mới. Giáo viên chủ nhiệm sau đó cũng nhắn tin trong nhóm lớp xin lỗi phụ huynh, cho biết giữa nhà trường và giáo viên vẫn chưa tìm được tiếng nói chung", anh M. nói.

Theo phụ huynh này, khi đến lớp, nhà trường thông báo là trường bị mất điện nên không thể đón trẻ vào lớp học. "Nếu đến đầu tuần tới tình hình vẫn chưa được giải quyết, gia đình tôi sẽ làm thủ tục chuyển trường cho con", anh M. chia sẻ.

Một phụ huynh khác cho biết, chị phải chở ba con đến trường rồi lại đưa cả ba về vì giáo viên nghỉ dạy. Việc không nhận được thông báo trước khiến kế hoạch làm việc của gia đình bị đảo lộn.

Cô giáo chủ nhiệm nhắn vào nhóm phụ huynh của Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus. Ảnh: Chụp màn hình

Theo phản ánh của một số giáo viên, việc đồng loạt nghỉ dạy là để kiến nghị nhà trường điều chỉnh chế độ tiền lương và xem xét lại điều khoản trong hợp đồng lao động.

Một nữ giáo viên cho biết, đã có 5 năm làm việc tại trường nhưng mức lương thực nhận sau khi trừ các khoản bảo hiểm chỉ khoảng 5,5 triệu đồng mỗi tháng.

"Chúng tôi mong muốn nhà trường tăng lương để phù hợp với chi phí sinh hoạt hiện nay. Ngoài ra, giáo viên cũng đề nghị bỏ điều khoản truy thu học phí đối với con giáo viên nếu nghỉ việc trước thời hạn cam kết", giáo viên này nói.

Theo giáo viên, trước đây con của giáo viên theo học tại trường được miễn học phí. Tuy nhiên, trong hợp đồng vài năm trở lại đây, giáo viên muốn tiếp tục hưởng chính sách này phải ký hợp đồng dài hạn và cam kết làm việc tối thiểu 2 năm. Nếu nghỉ việc hoặc chấm dứt hợp đồng trước thời hạn, giáo viên phải hoàn trả toàn bộ khoản học phí đã được miễn cho con trong thời gian theo học.

Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du plus nơi xảy ra sự việc.

Trao đổi với VietNamNet, bà Nguyễn Thị Bích Hảo, Giám đốc Công ty CP Tâm Sinh Lộc (đơn vị quản lý Trường Mầm non Quốc tế Nguyễn Du Plus) xác nhận sự việc và cho biết sáng 1/8 có 52/69 giáo viên đứng lớp không đến trường.

Theo bà Hảo, việc giáo viên nghỉ dạy khiến hoạt động của trường gặp nhiều khó khăn. Ngay trong sáng cùng ngày, nhà trường đã liên hệ với các giáo viên để vận động quay trở lại giảng dạy nhưng không thể liên lạc được.

"Chúng tôi đang tổ chức đối thoại với giáo viên để tháo gỡ những vướng mắc. Nhà trường rất mong các cô trở lại làm việc để việc học của các cháu không bị gián đoạn", bà Hảo nói.

Lý giải nguyên nhân xảy ra sự việc, bà Hảo cho biết, những ngày qua nhà trường và giáo viên tiến hành thương lượng, ký hợp đồng lao động cho năm học mới.

Theo đó, nhà trường đã xây dựng phương án tăng lương từ cuối năm trước và đề xuất mức tăng tối thiểu 500.000 đồng/tháng đối với giáo viên có thu nhập thấp nhất. Tuy nhiên, tập thể giáo viên mong muốn mức tăng tối thiểu là 1 triệu đồng/tháng.

"Việc giáo viên mong muốn tăng lương là chính đáng. Tuy nhiên, nhà trường phải cân đối tài chính để duy trì hoạt động. Nếu có thể tăng thêm thì chúng tôi đã điều chỉnh ngay từ đầu, chứ không phải chờ đến khi xảy ra sự việc này", bà Hảo nói.

Theo bà Hảo, giáo viên tại trường được trả những mức lương khác nhau tuỳ vào vị trí và thời gian công tác. Bà Hảo cho hay, sau khi trừ bảo hiểm, lương trung bình của giáo viên là 6,9 triệu đồng, lương giáo viên thấp nhất là 5,8 triệu đồng.

Về điều khoản liên quan đến học phí của con giáo viên, đại diện nhà trường cho biết, đây là chính sách nhằm giữ chân đội ngũ giáo viên.

Theo bà Hảo, giáo viên có con theo học tại trường vẫn được miễn học phí. Tuy nhiên, để được hưởng chính sách này, giáo viên phải ký hợp đồng dài hạn và cam kết làm việc tối thiểu 2 năm. Trường hợp nghỉ việc trước thời hạn cam kết sẽ phải hoàn trả khoản học phí đã được miễn.

Liên quan đến thông tin lan truyền trên mạng xã hội cho rằng nhà trường mang "sổ lương" của giáo viên đi cầm cố, bà Hảo khẳng định thông tin này không chính xác. Tuy nhiên, bà thừa nhận trong giai đoạn dịch Covid-19, khi trường mới đi vào hoạt động và gặp nhiều khó khăn, bà đã đứng ra vay tiền của một số giáo viên với tư cách cá nhân để có nguồn chi trả lương.

Theo bà Hảo, hiện bà còn nợ khoảng 490 triệu đồng của 26 cán bộ, giáo viên và vẫn đang trả dần theo thỏa thuận.

Đại diện UBND phường Thành Sen cho biết, địa phương đã nắm được vụ việc và làm việc với nhà trường. Hiện phía nhà trường đang tiếp tục đối thoại với giáo viên để tìm tiếng nói chung, đồng thời xây dựng phương án bảo đảm hoạt động giảng dạy trong những ngày tới.