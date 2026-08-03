UBND tỉnh Tuyên Quang vừa ban hành Phương án số 158/PA-UBND sắp xếp mạng lưới các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông, thường xuyên công lập phù hợp với chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn.

Tuyên Quang dự kiến giảm khoảng 45,6% cơ sở giáo dục công lập. Ảnh: Vũ Mừng

Hiện tại, Tuyên Quang có 1.063 cơ sở giáo dục công lập với quy mô, điều kiện và đặc điểm rất khác nhau. Theo phương án trên, sau khi hoàn thành việc sắp xếp, Tuyên Quang còn 578 cơ sở giáo dục công lập, giảm 485 cơ sở so với thời điểm trước sắp xếp, tương đương giảm 45,6%, trong đó: Cấp mầm non giảm từ 354 xuống còn 175 trường, giảm 179 trường (hơn 50%). Cấp tiểu học giảm từ 279 xuống còn 93 trường, giảm 186 trường (gần 67%). Cấp trung học cơ sở giảm từ 240 xuống còn 72 trường, giảm 168 trường (khoảng 70%). Đối với trung tâm giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên, từ 18 đơn vị được sắp xếp còn 6 đơn vị, giảm 12 đầu mối, tương đương 66,7%.

Tuyên Quang đặt ra kế hoạch hoàn thành sắp xếp trường học trước 30/8. Ảnh: HĐND Tuyên Quang

Trong đó, việc sắp xếp được thực hiện trên cơ sở phù hợp với mô hình chính quyền địa phương hai cấp, bảo đảm mỗi đơn vị hành chính cấp xã có tối thiểu một cơ sở giáo dục mầm non và một cơ sở giáo dục phổ thông đáp ứng đủ cấp tiểu học và THCS. Việc tổ chức lại mạng lưới trường học gắn với quy mô dân số, điều kiện địa lý, nhu cầu học tập của người dân và khả năng khai thác hiệu quả cơ sở vật chất hiện có.

Cùng với việc giảm đầu mối, Tuyên Quang sẽ mở rộng quy mô trường, lớp, sử dụng hiệu quả đội ngũ giáo viên và cơ sở vật chất, đồng thời thực hiện chủ trương giảm biên chế quản lý, tăng biên chế trực tiếp giảng dạy nhằm nâng cao chất lượng giáo dục.

Theo kế hoạch, việc sắp xếp các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên công lập sẽ hoàn thành trước ngày 30/8 để kịp đưa vào vận hành trong năm học 2026-2027. Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp dự kiến hoàn thành sắp xếp trong quý 3 năm nay.