Dấu ấn từ tư duy quy hoạch thông minh

Vượt qua quy trình thẩm định nghiêm ngặt của hội đồng chuyên môn, dự án Hà Tĩnh Heritage đã giành chiến thắng tại hạng mục Best Riverside Township Master Plan Design Vietnam - giải thưởng dành cho dự án khu đô thị ven sông sở hữu thiết kế quy hoạch tổng thể xuất sắc.

Đây là dự án bất động sản đầu tiên tại Hà Tĩnh giành chiến thắng thuyết phục tại Dot Property Vietnam Awards, khẳng định chất lượng quy hoạch tổng thể của Hà Tĩnh Heritage - nơi thiên nhiên và văn hóa bản địa được kết nối hài hòa trong một chỉnh thể kiến trúc hiện đại. Giải thưởng cũng đánh dấu bước tiến mới của thị trường bất động sản Hà Tĩnh trên hành trình tiệm cận các chuẩn mực phát triển quốc tế, xây dựng những khu đô thị có quy hoạch bài bản và giá trị lâu dài, trở thành “di sản” cho nhiều thế hệ cư dân trong tương lai.

Hà Tĩnh Heritage nhận giải Dự án khu đô thị ven sông sở hữu thiết kế quy hoạch tổng thể xuất sắc.

Ông Trần Hữu Hoàng Phú - Đại diện Công ty Cổ phần Hóa dầu Quân đội (MIPEC), chủ đầu tư dự án Hà Tĩnh Heritage cho biết, giải thưởng là sự ghi nhận đối với những nỗ lực của doanh nghiệp trong việc kiến tạo các khu đô thị bền vững, góp phần nâng cao chất lượng sống và tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội cho địa phương.

“Đây là lời khẳng định cho triết lý phát triển bất động sản mà MIPEC đang theo đuổi: thiết kế tôn trọng thiên nhiên, con người và vùng đất, đồng thời kiến tạo nên những giá trị sống bền vững cho cộng đồng. Giải thưởng là động lực để chúng tôi tiếp tục hiện thực hóa những dự án chất lượng, mang đến những chuẩn mực mới cho thị trường”, ông Phú chia sẻ.

Hà Tĩnh Heritage - Khu đô thị ven sông đầu tiên tại Hà Tĩnh

Hà Tĩnh Heritage được phát triển trên nền tảng hơn hai thập kỷ kinh nghiệm kiến tạo các dự án bất động sản của MIPEC, đồng thời kế thừa tư duy quy hoạch đồng bộ đã được doanh nghiệp triển khai tại nhiều khu đô thị dấu ấn trước đó như Vinh Heritage (Nghệ An), Mipec Tower (Hà Nội), Mipec Riverside (Hà Nội),...

Ôm trọn hơn 1 km đường bờ sông Cày, Hà Tĩnh Heritage mang đến mang đến một không gian sống hiện đại và thoáng đạt, nơi thiên nhiên hiện diện trong từng trải nghiệm của cư dân. Mô hình quy hoạch lấy con người làm trọng tâm và tự nhiên làm tiền đề này cũng chính là yếu tố then chốt giúp dự án ghi điểm trước hội đồng chuyên môn.

Chủ đầu tư MIPEC cho biết, trên quy mô gần 30 ha, dự án dành tới 9 ha cho cảnh quan xanh và 4,6 ha mặt nước. Hệ thống công viên, đường dạo ven sông và các khoảng không gian xanh được bố trí xuyên suốt dự án, góp phần thanh lọc không khí và điều hòa vi khí hậu, đồng thời mở rộng không gian sinh hoạt ngoài trời, tạo nên môi trường sống gần gũi với thiên nhiên.

Hà Tĩnh Heritage ôm trọn hơn 1 km đường bờ sông Cày mang đến mang đến một không gian sống hiện đại và thoáng đạt. Ảnh phối cảnh

Không chỉ thừa hưởng lợi thế tự nhiên, Hà Tĩnh Heritage còn nâng tầm chất lượng sống của cư dân với hệ tiện ích đồng bộ tại Clubhouse hiện đại nằm ngay trung tâm khu đô thị. Từ gym, spa, bể bơi, business lounge, nhà hàng đến các không gian công cộng, không chỉ đáp ứng nhu cầu sinh hoạt hằng ngày mà còn là những điểm kết nối cộng đồng, hình thành chuẩn sống văn minh và gắn kết.

Bên cạnh quy hoạch nội khu, Hà Tĩnh Heritage được đánh giá cao nhờ khả năng kết nối với mạng lưới hạ tầng hiện hữu. Dự án tọa lạc tại giao điểm huyết mạch giữa Quốc lộ 1A và trục Đông - Tây, thu hút dòng giao thương sầm uất, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo sức sống mới cho khu vực phía Bắc thành phố. Từ đây, một mạng lưới liên kết vùng hoàn chỉnh được thiết lập, cho phép cư dân dễ dàng tiếp cận mọi tiện ích ngoại khu, từ trung tâm hành chính, hệ thống trường học, bệnh viện, khu công nghiệp cũng như các tuyến giao thông liên vùng.

Việc kết hợp giữa hạ tầng giao thông, hệ cảnh quan ven sông và chuỗi tiện ích đồng bộ giúp Hà Tĩnh Heritage hình thành một cấu trúc đô thị hoàn chỉnh, thúc đẩy các hoạt động thương mại, dịch vụ và tạo sức sống mới cho khu vực phía Bắc thành phố. Giải thưởng danh giá tại Dot Property Vietnam Awards 2026 là cột mốc mới trên hành trình phát triển của Hà Tĩnh Heritage, khẳng định định hướng của MIPEC trong việc kiến tạo những khu đô thị chuẩn mực hiện đại, mang tinh thần bản địa và giá trị bền vững cùng thời gian.

(Nguồn: MIPEC)