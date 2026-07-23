Ngày 23/7, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh) thông báo đấu giá quyền sử dụng 15 lô đất tại vùng Lối Vai, thôn Thạch Vĩnh (thôn Vĩnh An cũ), xã Toàn Lưu, tỉnh Hà Tĩnh.

Theo thông báo, các lô đất có diện tích từ 200-288,1m2. Trong đó, 13 lô rộng 200m2 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm 3,096 tỷ đồng/lô, tương đương khoảng 15,5 triệu đồng/m2.

Lô có diện tích lớn nhất là 288,1m2 có giá khởi điểm hơn 5,351 tỷ đồng, tương đương khoảng 18,6 triệu đồng/m2. Một lô khác rộng 234,8m2 được đưa ra đấu giá với giá khởi điểm hơn 4,361 tỷ đồng.

Theo đơn vị tổ chức đấu giá, tiền đặt trước đối với các lô đất dao động từ 929 triệu đồng đến hơn 1,606 tỷ đồng. Bước giá từ 150 đến 265 triệu đồng cho mỗi lần trả giá.

Văn bản thông báo đấu giá 15 lô đất tại xã Toàn Lưu. Ảnh chụp màn hình

Đây là đợt đấu giá quyền sử dụng đất, UBND xã Toàn Lưu là đơn vị có tài sản đấu giá, Công ty Đấu giá hợp danh Hồng Lĩnh là đơn vị tổ chức đấu giá.

Trong bối cảnh thị trường bất động sản Hà Tĩnh gần đây có xu hướng trầm lắng, việc địa phương đưa các lô đất ở khu vực nông thôn ra đấu giá với giá khởi điểm từ khoảng 15-18,6 triệu đồng/m2 đang gây chú ý bởi mức giá khởi điểm khá cao.

Anh Nguyễn Văn Tâm (trú tại xã Toàn Lưu) chia sẻ, gia đình dự tính mua một lô đất để con trai chuẩn bị lập gia đình.

"Tôi nghĩ đất ở nông thôn thì giá khởi điểm sẽ vừa phải để có thể tham gia đấu giá. Khi xem thông báo, thấy lô thấp nhất cũng hơn 3 tỷ đồng, tôi thực sự bất ngờ. Với mặt bằng ở khu vực này, mức giá khởi điểm như vậy là khá cao", anh Tâm nói.

Trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND xã Toàn Lưu cho biết, 15 lô đất nằm gần trụ sở UBND xã, có vị trí thuận lợi. Mức giá khởi điểm được đơn vị tư vấn xác định trên cơ sở khảo sát thị trường và được địa phương thống nhất trước khi tổ chức đấu giá.