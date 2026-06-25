Ngày 25/6, Ban Quản lý Khu kinh tế (KKT) tỉnh Hà Tĩnh cho biết, thời gian qua đơn vị đã tăng cường rà soát, xử lý các dự án đầu tư chậm tiến độ, không thực hiện đúng cam kết hoặc không còn khả năng triển khai. Từ đầu năm 2026 đến nay, cơ quan này đã hoàn tất thủ tục thu hồi, chấm dứt hoạt động đối với 8 dự án, góp phần nâng cao hiệu quả sử dụng đất và tránh lãng phí nguồn lực.

Một trong những dự án bị thu hồi là Trung tâm thương mại, văn phòng cho thuê Vỹ Hùng do Công ty TNHH Dịch vụ bốc dỡ hàng hóa Vỹ Hùng làm chủ đầu tư. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2018, tuy nhiên trong quá trình theo dõi, cơ quan chức năng không thể liên lạc với nhà đầu tư hoặc người đại diện hợp pháp của doanh nghiệp.

Sau khi thực hiện đầy đủ các thủ tục theo quy định, ngày 16/4/2026, Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh đã ban hành quyết định thu hồi dự án. Đây được xem là trường hợp điển hình của việc dự án kéo dài nhiều năm nhưng không còn khả năng triển khai.

Trước đó, dự án Trung tâm cung ứng dịch vụ xây dựng, thương mại và du lịch tại KKT Vũng Áng cũng chính thức chấm dứt hoạt động sau 15 năm không triển khai trên thực địa. Dự án được cấp giấy chứng nhận đầu tư từ năm 2011 cho Công ty TNHH Thương mại dịch vụ xây dựng Tâm Vinh, nay là Công ty TNHH Tâm Vinh Hướng Thiện.

Một góc Khu kinh tế Vũng Áng. Ảnh: TT

Giữa tháng 5/2026, sau thời gian dài gặp khó khăn trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư đã chủ động đề xuất chấm dứt hoạt động và được cơ quan chức năng chấp thuận. Việc chấm dứt dự án được kỳ vọng sẽ tạo điều kiện để địa phương tái cơ cấu quỹ đất và thu hút các dự án mới có hiệu quả hơn.

Theo thống kê, trong số 8 dự án bị xử lý từ đầu năm đến nay có 4 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 497 tỷ đồng. Các dự án chủ yếu thuộc lĩnh vực thương mại dịch vụ, gia công cơ khí và sản xuất vật liệu xây dựng quy mô nhỏ.

Bên cạnh đó, 4 dự án có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) với tổng vốn đăng ký 18,6 triệu USD cũng thuộc diện thu hồi hoặc chấm dứt hoạt động. Nguyên nhân chủ yếu do khó khăn trong huy động vốn, thay đổi chiến lược kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài hoặc kéo dài thời gian triển khai mà không có giải pháp khắc phục khả thi.

Theo Ban Quản lý KKT Hà Tĩnh, việc xử lý các dự án "treo" không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước về đầu tư mà còn tạo nguồn quỹ đất sạch, sẵn sàng tiếp nhận các dự án mới có năng lực tài chính, công nghệ và khả năng triển khai thực tế.

Song song với việc rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ, Hà Tĩnh cũng tập trung tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp đang hoạt động và hỗ trợ các dự án có khả năng phát huy hiệu quả. Từ đầu năm 2026 đến nay, địa phương đã thu hút 18 dự án đầu tư mới, gồm 14 dự án trong nước với tổng vốn đăng ký hơn 101.200 tỷ đồng và 4 dự án FDI với tổng vốn đăng ký hơn 412,5 triệu USD.