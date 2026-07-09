Ngày 9/7, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo Sở GD-ĐT tỉnh Hà Tĩnh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định điều chỉnh chỉ tiêu tuyển sinh vào lớp 10 và công bố điểm chuẩn vào các Trường THPT công lập trên địa bàn.

Theo quyết định, tổng chỉ tiêu tuyển sinh của 26 trường THPT công lập được tăng thêm 611 học sinh nhằm đáp ứng nhu cầu học tập của học sinh, phù hợp điều kiện thực tế tại từng địa phương và bảo đảm công tác tuyển sinh.

Trong số các trường được điều chỉnh, THPT Lê Quảng Chí tăng nhiều nhất với 135 chỉ tiêu. Tiếp đó là THPT Cao Thắng tăng 79 chỉ tiêu, THPT Phan Đình Phùng tăng 51 chỉ tiêu, THPT Nguyễn Thị Bích Châu tăng 48 chỉ tiêu và THPT Hà Huy Tập tăng 46 chỉ tiêu.

Căn cứ kết quả kỳ thi tuyển sinh, nguyện vọng đăng ký của thí sinh và chỉ tiêu sau điều chỉnh, Sở GD-ĐT Hà Tĩnh xác định điểm sàn tuyển sinh vào lớp 10 THPT công lập không chuyên là 15 điểm.

Trường THPT Phan Đình Phùng là trường có có điểm chuẩn cao nhất với 24,50 điểm. Ảnh: T.Lương

Trong các trường THPT công lập, THPT Phan Đình Phùng có điểm chuẩn cao nhất với 24,50 điểm. Xếp sau là THPT Nghèn 21,00 điểm, THPT Kỳ Anh 20,75 điểm, THPT Lý Tự Trọng 19,75 điểm và THPT Nguyễn Thị Minh Khai 19,50 điểm.

Đối với Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, điểm trúng tuyển được xác định theo từng lớp chuyên. Lớp chuyên Ngữ văn có điểm chuẩn cao nhất với 47,50 điểm, tiếp đến là chuyên Hóa học 46,94 điểm, Lịch sử 46,50 điểm, tiếng Anh 46,46 điểm, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp cùng 46,45 điểm, Địa lý 45,25 điểm, Sinh học 45,00 điểm, Toán 44,50 điểm, Tin học 44,20 điểm và Vật lý 44,00 điểm.

Sở GD-ĐT Hà Tĩnh cho biết, đối với một số lớp chuyên gồm Toán, Ngữ văn, tiếng Anh, tiếng Trung Quốc và tiếng Pháp, các tiêu chí phụ sẽ được áp dụng đối với thí sinh có tổng điểm bằng ngưỡng xét tuyển theo quy định.

Theo kế hoạch, các trường THPT sẽ tổ chức xác nhận nhập học cho thí sinh trúng tuyển theo thời gian quy định và hoàn tất công tác tuyển sinh để chuẩn bị cho năm học 2026-2027.