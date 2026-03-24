Năm 2014, UBND tỉnh Thanh Hóa chấp thuận chủ trương cho Công ty TNHH Xây dựng Dịch vụ Thương mại Sơn Thái Thành (nay là Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành) làm chủ đầu tư Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế tại thị trấn Tân Phong, huyện Quảng Xương (nay là phường Lưu Vệ).

Dự án có tổng mức đầu tư 670 tỷ đồng, trên diện tích 5 ha, được xem là nằm trên khu “đất vàng” giữa trung tâm huyện Quảng Xương (cũ), cách trung tâm TP Thanh Hóa (cũ) khoảng 10 km.

Toàn cảnh dự án trên nằm trên khu "đất vàng". Ảnh: Lê Dương

Dự án được kỳ vọng sẽ đào tạo nguồn nhân lực y tế dồi dào, có tay nghề cao cho Thanh Hóa, phục vụ làm việc ở nước ngoài. Tuy nhiên, sau khi được chấp thuận chủ trương, dự án chỉ xây dựng một số hạng mục dang dở, triển khai cầm chừng rồi bỏ hoang suốt nhiều năm.

Theo lãnh đạo xã Lưu Vệ, dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế của Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành đã vi phạm pháp luật đất đai, vì vậy UBND tỉnh Thanh Hóa đã ban hành thông báo thu hồi.

Ngày 27/2/2026, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa Cao Văn Cường ký thông báo thu hồi đất đối với Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế tại xã Lưu Vệ của Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành.

Lý do thu hồi là do dự án vi phạm pháp luật đất đai theo quy định tại khoản 6 và khoản 8, Điều 81 Luật Đất đai năm 2024.

Theo nội dung thông báo, Công ty CP Đầu tư Tập đoàn Sơn Thái Thành và các tổ chức, cá nhân có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan có trách nhiệm xử lý tài sản trên đất trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày nhận được thông báo thu hồi đất.

Một số hình ảnh Dự án Trung tâm dạy nghề y tá, điều dưỡng quốc tế tại xã Lưu Vệ bị thu hồi.

Các hạng mục xây dựng dang dở xong để hoang suốt nhiều năm qua. Ảnh: Lê Dương

Một hạng mục còn mới tinh. Ảnh: Lê Dương

Nhiều các hạng mục xây xong bỏ hoang. Ảnh: Lê Dương

Cỏ mọc um tùm trong khuôn viên dự án. Ảnh: Lê Dương

Thành nơi thả trâu, bò của người dân. Ảnh: Lê Dương

Vị trí dự án nằm trên khu đất có 4 mặt tiền. Ảnh: Lê Dương