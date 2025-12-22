Giá trị kép của bất động sản ven sông

Bất động sản ven sông luôn giữ vị thế độc tôn trên thị trường nhờ sự kết hợp độc đáo giữa cảnh quan tự nhiên, không gian thoáng đãng và môi trường sống trong lành gắn liền với mặt nước. Trong bối cảnh đô thị hóa diễn ra nhanh chóng, quỹ đất ven sông trở nên hữu hạn, từ đó tạo nên lợi thế vượt trội về giá trị.

Báo cáo của Knight Frank năm 2024 chỉ ra rằng, giá nhà ven sông trên thế giới thường cao hơn mức trung bình khoảng 49%, thuộc nhóm bất động sản sinh thái được giới siêu giàu ưa chuộng.

Tại Việt Nam, phân khúc này cũng ghi nhận mức tăng trưởng ổn định ngay cả trong chu kỳ điều chỉnh. Đơn cử, tại các khu vực ven sông Sài Gòn hay các tỉnh ven biển phát triển, các dự án ven sông có tốc độ tăng giá ổn định hơn, và có thể đạt mức tăng trưởng đột phá trong các giai đoạn phát triển thị trường. Theo Batdongsan.com.vn, các dự án ven sông trên thị trường thứ cấp khu vực Thủ Thiêm, Thảo Điền có giai đoạn tăng 35% trong 2 năm.

Ảnh: Nguyễn Văn Trung

Bên cạnh yếu tố đầu tư, giá trị của bất động sản ven sông còn nằm ở khả năng mang lại lợi ích lâu dài về sức khỏe và chất lượng sống. Thế hệ lao động trẻ, chuyên gia hoặc nhóm khách hàng có thu nhập cao ngày càng ưu tiên tiêu chí sống xanh, tiện nghi và có nhiều không gian sinh hoạt ngoài trời.

Ở góc độ khai thác, bất động sản ven sông cũng duy trì lợi thế về công suất khai thác dịch vụ, lưu trú và thương mại. Với các khu vực có hoạt động du lịch hoặc phát triển công nghiệp, một dự án ven sông có quy hoạch bài bản sẽ dễ dàng thu hút dòng tiền từ nhà đầu tư tìm kiếm giá trị tích sản và khai thác kinh doanh ổn định.

Hà Tĩnh “khát” mô hình đô thị ven sông được quy hoạch đồng bộ

Hà Tĩnh sở hữu nhiều điều kiện tự nhiên lý tưởng để phát triển mô hình đô thị mặt nước nhờ hệ thống sông trải dài toàn tỉnh như sông Ngàn Sâu, Ngàn Phố, La Giang…, cùng dải cảnh quan xanh rộng lớn. Riêng khu vực thành phố Hà Tĩnh có sông Cày là nhánh sông tự nhiên duy nhất, uốn lượn qua nhiều dạng địa hình phức tạp rồi hòa dòng cùng sông Nghèn đổ ra biển. Tuy nhiên, trong nhiều năm, sự phát triển đô thị vẫn chủ yếu xoay quanh khu vực trung tâm và trục đường chính, dẫn tới sự thiếu vắng những không gian đô thị quy mô lớn, hiện đại, có cảnh quan mặt nước. Mô hình đô thị ven sông đúng chuẩn chưa từng hình thành một cách bài bản.

Ảnh: Hoàng Hà

Trong bối cảnh Hà Tĩnh chuyển mình mạnh mẽ, thị trường bất động sản đang “nóng” lên nhờ cú hích từ hạ tầng, công nghiệp và dòng vốn khổng lồ. Địa phương đang đón nhận sự quan tâm đặc biệt từ các “ông lớn” trong và ngoài nước, điển hình là các tập đoàn tỷ đô đầu tư vào Khu kinh tế Vũng Áng. Đặc biệt, khu công nghiệp phía tây Hà Tĩnh đang trở thành tâm điểm của sự dịch chuyển vốn, tạo ra một lực lượng nhân sự chất lượng cao và chuyên gia có nhu cầu cấp thiết về môi trường sống tương xứng, gần thiên nhiên, có không gian nghỉ dưỡng thay vì ở trong các khu dân cư truyền thống. Điều này tạo nên khoảng trống lớn và cơ hội vàng cho các chủ đầu tư lớn, có uy tín tham gia đầu tư, mở ra cơ hội nâng tầm diện mạo đô thị theo tiêu chuẩn hiện đại.

Trong làn sóng mở rộng đầu tư, Mipec - đơn vị có hơn 20 năm kinh nghiệm phát triển đô thị cao cấp tại các thị trường Hà Nội, Hải Phòng,… đang tiên phong lấp đầy khoảng trống này. Tiếp nối thành công từ Vinh Heritage tại Nghệ An, chủ đầu tư này đang phát triển một mô hình đô thị ven sông tại Hà Tĩnh với định hướng quy hoạch đồng bộ và tích hợp tiện ích theo chuẩn sống xanh hiện đại. Dự án được định vị như một quần thể đô thị kiểu mẫu bậc nhất, tọa lạc tại Thạch Hà, khu vực được xem là tâm điểm mở rộng của thành phố. Sở hữu quy mô khoảng 30ha, với phía tây ôm trọn khúc cong đẹp nhất của sông Cày, khu đô thị hứa hẹn sẽ mang đến không gian sống thoáng đãng, cân bằng và giàu vượng khí.

Không chỉ thừa hưởng lợi thế tự nhiên, dự án do Mipec phát triển còn mang đến hệ tiện ích gồm Clubhouse tiêu chuẩn cao cấp và tuyến Phố thương mại ven sông giao thương sầm uất. Sự kết hợp này không chỉ nâng cao chất lượng sống mà còn tạo ra một tâm điểm kinh doanh, giải trí mới, đảm bảo dòng tiền ổn định và tiềm năng gia tăng giá trị thương mại vượt trội cho toàn dự án.

Sự xuất hiện của mô hình đô thị ven sông được quy hoạch bài bản tại Hà Tĩnh được xem là bước đi quan trọng trong hành trình tái cấu trúc không gian đô thị và nâng cao chất lượng sống. Đây là lời giải cho nhu cầu của thị trường đang tìm kiếm, và là lựa chọn chiến lược để sở hữu một tài sản có giá trị tăng trưởng bền vững, đón đầu xu hướng phát triển đô thị mới của tỉnh trong giai đoạn 2026 - 2030.

Phương Dung