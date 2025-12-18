Quyết định trên vừa được Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trương Việt Dũng ký ban hành.

Trước đó, vào đầu tháng 10, thành phố đã chấp thuận chủ trương đầu tư dự án và nhà đầu tư, gồm CTCP Xây dựng số 1 (Vinaconex 1) và Tổng Công ty CP Xuất nhập khẩu và xây dựng Việt Nam (Vinaconex - VCG).

Dự án được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất. Chủ đầu tư được sử dụng đất với thời hạn 50 năm kể từ ngày UBND thành phố ký quyết định. Đối với người mua nhà được sử dụng đất với thời hạn lâu dài.

Một góc nút giao đường Khuất Duy Tiến nhìn từ trên cao. Ảnh: Thạch Thảo

UBND thành phố giao Vinaconex 1 chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chuẩn xác và tính hợp pháp của các thông tin, số liệu, tài liệu gửi kèm hồ sơ dự án đề nghị chuyển mục đích sử dụng đất.

Bên cạnh đó, Vinaconex 1 phải quản lý, sử dụng diện tích đất được giao trong phạm vi ranh giới, mốc giới, đúng mục đích theo quy định của pháp luật; đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng cháy chữa cháy theo quy định tại Quy chuẩn xây dựng Việt Nam.

Vinaconex 1 “không được chuyển đơn vị khác thực hiện dự án khi chưa được UBND thành phố chấp thuận”, quyết định nêu.

Vị trí, ranh giới khu đất được giới hạn tại quy hoạch tổng mặt bằng tỷ lệ 1/500 do Công ty CP Kiến trúc Việt lập tháng 6/2019, đã được Sở Quy hoạch Kiến trúc xác nhận sau đó 1 tháng.

Theo tìm hiểu, dự án này là một trong 148 dự án được Hà Nội chọn thí điểm phát triển nhà ở thương mại vào cuối tháng 4/2025. Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 646,5 tỷ đồng, với tiến độ hoàn thiện dự kiến trong 48 tháng kể từ ngày có quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư thực hiện dự án.

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2025 của Vinaconex, Vinaconex 1 hiện là công ty con do Vinaconex sở hữu 55,14% vốn điều lệ tính đến ngày 30/9/2025.