Một công dân cho biết gia đình có 383,4m2 đất, phù hợp với đất ở tại địa phương. Nay gia đình làm thủ tục xin chuyển mục đích sử dụng 100m2 từ đất trồng cây lâu năm sang đất ở, cán bộ cho hay bắt buộc phải chuyển toàn bộ diện tích trong giấy chứng nhận (sổ đỏ).

Từ đó, công dân thắc mắc liệu gia đình có phải chuyển mục đích toàn bộ 383,4m2 hay không?

Trả lời vấn đề trên, Bộ Nông nghiệp và Môi trường cho biết nội dung phản ánh của công dân là vụ việc cụ thể và thuộc thẩm quyền giải quyết của địa phương. Vì vậy, Bộ không có cơ sở để trả lời cụ thể, nhưng cung cấp một số thông tin về nguyên tắc.

Theo quy định tại Điều 220 Luật Đất đai, trường hợp chuyển mục đích sử dụng đất một phần thửa đất thì phải thực hiện việc tách thửa, đồng thời diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách phải bằng hoặc lớn hơn diện tích tối thiểu của loại đất sau khi chuyển mục đích sử dụng.

Liên quan đến quy định về việc tách thửa đất, hợp thửa đất, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đã nghiên cứu, tham mưu Chính phủ và trình Quốc hội để ban hành Nghị quyết về quy định một số cơ chế, chính sách tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong tổ chức thi hành Luật Đất đai. Trong đó, có nội dung "Trường hợp chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất thì không bắt buộc thực hiện tách thửa".

Ngày 11/12 vừa qua, Quốc hội đã chính thức thông qua Nghị quyết về một số cơ chế tháo gỡ khó khăn trong thực hiện Luật Đất đai. Theo quy định mới, có hiệu lực từ ngày 1/1/2026, điều kiện tách thửa đất đã được nới lỏng.

Cụ thể, thửa đất được tách phải có lối đi kết nối với đường giao thông công cộng, hoặc được chủ đất liền kề cho phép đi qua để kết nối với đường giao thông.

Trong khi đó, Điều 220 Luật Đất đai 2024 chỉ quy định chung chung “phải bảo đảm có lối đi; được kết nối với đường giao thông công cộng hiện có”, nhưng chưa làm rõ khả năng sử dụng lối đi chung qua thửa đất liền kề.

Đáng chú ý, nghị quyết mới không còn bắt buộc tách thửa khi chuyển mục đích sử dụng một phần thửa đất, qua đó nới lỏng đáng kể so với quy định hiện hành và giảm bớt thủ tục cho người dân trong thực tế.