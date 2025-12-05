Quyết tâm phát triển nhanh - đột phá - bền vững

Phường Hạc Thành được hình thành từ việc sáp nhập 12 phường trung tâm của TP Thanh Hóa và đã trở thành phường lớn nhất tỉnh với diện tích hơn 24km2, dân số hơn 197 nghìn người. Đảng bộ phường có tới 278 tổ chức cơ sở đảng với 14.628 đảng viên, quy mô tương đương nhiều quận, huyện.

Công sở UBND phường Hạc Thành

Ngay sau khi hoàn tất đại hội, Đảng ủy phường Hạc Thành đã nhanh chóng quán triệt nghị quyết đến toàn bộ đảng bộ, chi bộ trực thuộc, đồng thời xây dựng chương trình công tác toàn khóa, phân công trách nhiệm cụ thể cho từng ủy viên Ban Chấp hành, Ban Thường vụ. MTTQ và các đoàn thể được yêu cầu xây dựng kế hoạch hành động sát thực, bám đúng 19 chỉ tiêu, 5 nhiệm vụ trọng tâm, 2 khâu đột phá và 25 giải pháp chủ yếu mà nghị quyết đề ra.

Với nền tảng là khu vực trung tâm của tỉnh lỵ, hội tụ nhiều lợi thế về hạ tầng, kinh tế, văn hóa và truyền thống, Hạc Thành đặt mục tiêu phát triển nhanh - đột phá - bền vững. Địa phương đặc biệt nhấn mạnh tinh thần “rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ kết quả, rõ thời hạn”, coi đây là yêu cầu xuyên suốt để triển khai nghị quyết hiệu quả.

Để tạo động lực tăng trưởng mạnh mẽ, Hạc Thành xác định nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: thúc đẩy kinh tế tư nhân, cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, đẩy mạnh thương mại - dịch vụ, phát triển các loại hình dịch vụ có giá trị gia tăng cao gắn với kinh tế số.

Một góc phường Hạc Thành.

Phường đặt mục tiêu giai đoạn 2025–2030 thành lập mới ít nhất 1.700 doanh nghiệp; 60% doanh nghiệp nhỏ và vừa sử dụng nền tảng số; 100% hoạt động quản trị của doanh nghiệp trên địa bàn ứng dụng công nghệ số.

Song song, Hạc Thành đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng, triển khai các dự án hạ tầng trọng điểm, đặc biệt là các khu đô thị, dự án hạ tầng kỹ thuật và phương án xử lý ngập úng, ùn tắc giao thông. Những dự án tồn đọng, kéo dài nhiều năm sẽ được tập trung xử lý dứt điểm theo kết luận 77 của Bộ Chính trị.

Hướng tới phường thông minh, hiện đại

Chuyển đổi số và xây dựng chính quyền điện tử là khâu đột phá được Hạc Thành ưu tiên hàng đầu. Trong năm đầu nhiệm kỳ, phường tập trung vào 5 lĩnh vực: hiện đại hóa Trung tâm phục vụ hành chính công; số hóa công tác chỉ đạo điều hành; phát triển kinh tế số - xã hội số; xây dựng hệ sinh thái giáo dục thông minh; bảo đảm an ninh mạng.

Phường Hạc Thành đặt mục tiêu trở thành phường thông minh, kiểu mẫu của Thanh Hóa

Trung tâm phục vụ hành chính công phường sẽ được đầu tư hiện đại, chuyên nghiệp, thân thiện, coi người dân là trung tâm phục vụ. Địa phương phấn đấu trở thành đơn vị dẫn đầu toàn tỉnh về cải cách hành chính, cung cấp dịch vụ công trực tuyến, số hóa dữ liệu và ứng dụng công nghệ vào quản lý đô thị.

Cùng với đó, phường triển khai cuộc vận động “Người dân phường Hạc Thành nói lời hay, làm việc tốt, hành động thân thiện”, hướng tới xây dựng đô thị văn minh, trật tự, sạch đẹp; tạo chuyển biến mạnh mẽ trong trật tự xây dựng, quản lý đất đai, cảnh quan và vệ sinh môi trường.

Phường Hạc Thành đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ là phường tiêu biểu của Thanh Hóa, đi đầu trong chuyển đổi số và phát triển đô thị hiện đại, kỳ vọng trở thành mô hình phường thông minh, kiểu mẫu.

Lê Dương