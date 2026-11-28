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Trước trận gặp HAGL, CA TPHCM đang có phong độ thiếu ổn định. Thất bại 1-2 trước Hà Tĩnh ở vòng 8 cho thấy thầy trò HLV Arthur Diles đang gặp phải không ít vấn đề. Đáng chú ý, đây là thất bại thứ ba liên tiếp của CA TPHCM tại V-League mùa này, sau những trận thua trước CAHN (1-2) và SHB Đà Nẵng (0-1).
Tiếp đón HAGL chính là cơ hội không thể tốt hơn để Tiến Linh và các đồng đội giành chiến thắng. Đội bóng phố Núi vừa nhận thất bại 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng 8. Trước đó, họ từng tạo ra bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku, nhưng chiến thắng ấy chưa thể trở thành cú hích với thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Sau 8 vòng đấu, họ đang đứng thứ 13 trên BXH.
Xét về tương quan lực lượng, CA TPHCM được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Arthur Diles hướng đến chiến thắng. Đây có thể là trận đấu mà CA TPHCM kiểm soát bóng nhiều hơn, còn HAGL chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công nhằm hướng tới mục tiêu có điểm.
CA TPHCM có sự khởi đầu rất tốt với 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt với 4 bàn thua liên tiếp, chung cuộc thúc thủ 2-4 trước HAGL.
90+6
Vào!!! Từ sai lầm của hậu vệ CA TPHCM, Minh Tâm ấn định chiến thắng 4-2 cho HAGL.
79'
Vào!!! Từ pha phản công nhanh, Thanh Long dứt điểm quyết đoán đánh bại thủ môn Patrik Lê Giang, nâng tỷ số lên 3-2 cho HAGL.
68'
Bàn thắng không được công nhận!!! Phi Hoàng đưa bóng vào lưới đội khách nhưng trọng tài không công nhận bàn thắng. VAR lập tức vào cuộc, xác định cầu thủ đội chủ nhà ở thế việt vị.
58'
Luann của HAGL có tình huống đối mặt với thủ thành Patrik Lê Giang nhưng cú dứt điểm của cầu thủ này lại không đủ độ hiểm hóc.
52'
Aldair Ferreira ngã trong vòng cấm HAGL nhưng trọng tài cho rằng thủ thành Trung Kiên không có tác động với chân sút CA TPHCM.
46'
Hiệp 2 bắt đầu.
45+5
Hiệp 1 khép lại với tỷ số hòa 2-2.
45+2
Bàn thắng!!! Matheus Lucas xử lý bóng kỹ thuật trước khi sút tung lưới thủ thành Patrik Lê Giang, gỡ hòa 2-2 cho HAGL.
45+1
Bàn thắng!!! Julio Cesar đánh đầu chính xác rút ngắn tỷ số còn 1-2 cho HAGL.
44'
Sau khi tham khảo từ phòng VAR khá lâu, trọng tài công nhận bàn thắng cho đội chủ nhà.
39'
Vào!!! Quang Hùng căng ngang, Olaha dứt điểm cận thành nhưng không thắng được thủ thành Trung Kiên. Jason Cummings không bị ai kèm, thoải mái đua bóng vào lưới, nhân đôi cách biệt cho CA TPHCM.
34'
Olaha Mạnh Đức nhả bóng về cho Quang Hùng dứt điểm bằng chân trái, bóng đi vọt xà khung thành đội khách.
28'
Từ quả tạt như dọn cỗ của Jason Cummings, Olaha Mạnh Đức bật cao đánh đầu đưa bóng trúng xà ngang khung thành HAGL.
20'
Sau bàn thua, các cầu thủ HAGL đang đẩy cao đội hình, nhưng các phương án tấn công khá đơn giản.
9'
Bàn thắng!!! Từ tình huống đá phạt bên cánh trái của CA TPHCM, hậu vệ HAGL phá bóng trúng đầu của Jason Cummings bay vào lưới. 1-0 cho đội chủ nhà.
8'
Luann có tình huống đi bóng rất tự tin trước khi tung cú dứt điểm đưa bóng trúng chân hậu vệ CA TPHCM đi hết đường biên ngang.
4'
Trong những phút đầu trận hai đội tích cực tranh chấp bóng ở khu vực giữa sân.
18h00
Trận đấu bắt đầu. HAGL là đội giao bóng trước.
17h22
5 trận gần nhất tại LPBank V-League, HAGL để thua tới 4 trận và chỉ giành được duy nhất 1 chiến thắng. 3 lần gần nhất đối mặt CA TPHCM , HAGL thua cả 3.
17h20
HAGL có hàng thủ kém nhất giải với 17 bàn thua qua 8 vòng. Họ đang nằm ở vị trí áp chót, bằng điểm với Thể Công Viettel và chỉ xếp trên đội cuối bảng Đồng Nai 2 điểm.
17h15
CA TPHCM trải qua 3 vòng toàn thua. Chuỗi trận sa sút ấy khiến họ mới chỉ có được 10 điểm và tạm xếp ở vị trí thứ 9 trên BXH.
17h10
CA TPHCM khởi đầu mùa giải 2026/27 với không ít kỳ vọng nhờ lực lượng được đầu tư và sự kết hợp giữa những cầu thủ giàu kinh nghiệm với các nhân tố trẻ. Tuy nhiên, những gì đội bóng này thể hiện trong thời gian gần đây chưa đáp ứng được mong đợi.
17h05
Đội hình xuất phát HAGL:
17h00
Đội hình xuất phát CLB CA TPHCM: