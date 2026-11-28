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Trước trận gặp HAGL, CA TPHCM đang có phong độ thiếu ổn định. Thất bại 1-2 trước Hà Tĩnh ở vòng 8 cho thấy thầy trò HLV Arthur Diles đang gặp phải không ít vấn đề. Đáng chú ý, đây là thất bại thứ ba liên tiếp của CA TPHCM tại V-League mùa này, sau những trận thua trước CAHN (1-2) và SHB Đà Nẵng (0-1).

Tiếp đón HAGL chính là cơ hội không thể tốt hơn để Tiến Linh và các đồng đội giành chiến thắng. Đội bóng phố Núi vừa nhận thất bại 1-2 trước Thanh Hóa ở vòng 8. Trước đó, họ từng tạo ra bất ngờ khi đánh bại Hà Nội FC 2-1 trên sân Pleiku, nhưng chiến thắng ấy chưa thể trở thành cú hích với thầy trò HLV Lê Quang Trãi. Sau 8 vòng đấu, họ đang đứng thứ 13 trên BXH.

Xét về tương quan lực lượng, CA TPHCM được đánh giá nhỉnh hơn nhờ sở hữu nhiều cầu thủ giàu kinh nghiệm. Lợi thế sân nhà cũng là điểm tựa quan trọng để thầy trò HLV Arthur Diles hướng đến chiến thắng. Đây có thể là trận đấu mà CA TPHCM kiểm soát bóng nhiều hơn, còn HAGL chờ đợi cơ hội từ những tình huống phản công nhằm hướng tới mục tiêu có điểm.

CA TPHCM có sự khởi đầu rất tốt với 2 bàn thắng vượt lên dẫn trước, nhưng những sai lầm của hàng phòng ngự khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt với 4 bàn thua liên tiếp, chung cuộc thúc thủ 2-4 trước HAGL.