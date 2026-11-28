Trực tiếp bóng đá CA TPHCM 1-0 HAGL: Bàn thắng may mắn VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá CA TPHCM vs HAGL, trong khuôn khổ vòng 9 LPBank V-League 2026/27, lúc 18h ngày 28/11.

Hà Nội FC tiếp đối thủ Hồng Lĩnh Hà Tĩnh trên sân Hàng Đẫy, trong khuôn khổ vòng 9 V-League 2026/27.

Đứng thứ 7 với 12 điểm, đội bóng của HLV Harry Kewell sẽ vượt qua đối thủ nếu giành chiến thắng. Dù vậy, đây là nhiệm vụ không dễ dàng.

Nguyễn Hai Long vừa ghi bàn và kiến tạo trong trận thắng ngược Đồng Nai 3-1, nhưng Hà Nội đã thủng lưới 5 trận liên tiếp.

Hà Tĩnh đến Hàng Đẫy sau chiến thắng 2-1 trước Công an TP.HCM, với Daniel đã ghi 6 trong 12 bàn của đội bóng do HLV Phan Như Thuật dẫn dắt.

Khả năng chống phản công, nhất là khi đẩy đội hình lên cao, sẽ là bài kiểm tra cho hàng thủ chủ nhà. Nếu thắng, Hà Tĩnh sẽ vào top 3, bằng điểm đội nhì bảng SLNA.

Đội hình xuất phát:

Hà Nội FC: 1. Quan Văn Chuẩn (thủ môn), 6. Kevin Antonio Felida, 9. Aymeric Faurand Tournaire (đội trưởng), 10. Nguyễn Văn Quyết, 14. Nguyễn Hai Long, 16. Nguyễn Thành Chung, 22. Nguyễn Công Nhật, 23. Nguyễn Văn Tùng, 35. Ferreira da Silva, 36. Iuval Sade, 88. Đỗ Hùng Dũng.

HLV: Harry Kewell.

Dự bị: Văn Trường, Thanh Minh, Xuân Tú, Đình Hai, Đức Anh, Anh Tiệp, Đình Hải (thủ môn), Văn Thắng, Patrick.

Hà Tĩnh: 1. Nguyễn Thanh Tùng (thủ môn), 2. Vương Văn Huy, 5. Vũ Viết Triều, 6. Helerson Mateus, 8. Nguyễn Trọng Hoàng (đội trưởng), 9. Daniel Floro da Silva, 17. Trần Văn Bửu, 19. Ngô Văn Lương, 26. Bùi Văn Đức, 88. Luiz Antonio, 90. Charles Atshimene.

HLV: Phan Như Thuật.

Dự bị: Bá Sang, Duy Thường, Văn Hiệp, Quang Nam, Tiến Đạt, Ian Mai, Văn Tiến (thủ môn), Văn Tâm, Quốc Dân.

*VietNamNet tường thuật trực tiếp bóng đá giữa Hà Nội vs Hà Tĩnh: