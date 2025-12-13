Trưa 13/12, UBND xã Ea Hiao (Đắk Lắk) cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ đuối nước khiến 2 anh em ruột tử vong.

Thông tin ban đầu, chiều 12/12, sau khi tan học, cháu K.B.T.N. (8 tuổi) và em trai là K.B.T.Ng. (4 tuổi, ngụ buôn Kry, xã Ea Hiao) theo mẹ lên rẫy.

Khoảng hơn một giờ sau, do không thấy các con trong chòi canh rẫy nên người mẹ chạy về nhà tìm kiếm nhưng không có kết quả.

Lúc này, người mẹ quay lại khu vực hồ nước gần rẫy thì phát hiện dép, quần áo của các con ở trên bờ hồ nên đã hô hoán mọi người đến hỗ trợ tìm kiếm.

Sau một hồi tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện 2 cháu dưới hồ nước. Dù được đưa đến Trạm Y tế xã Ea Hiao để cấp cứu nhưng cả 2 cháu đã không qua khỏi.

Ông Nguyễn Hữu Trường, Bí thư xã Ea Hiao cho biết, sau khi nắm được thông tin vụ việc, chính quyền địa phương đã cử cán bộ đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho các cháu.