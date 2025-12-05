Trưa ngày 5/12, Công an TPHCM vẫn đang phong tỏa hiện trường vụ cháy quán bún ốc trên đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh.

Công an TPHCM khám nghiệm hiện trường. Ảnh: TK

Theo ghi nhận, quán ăn bị cháy là một căn nhà 4 tầng, chỉ có một lối thoát hiểm duy nhất từ cửa chính. Mặt tiền các tầng được ốp kín bằng gạch và biển hiệu, không có ban công. Tầng trệt chứa bếp, bàn ghế cùng nhiều vật dụng, tất cả đều bị thiêu rụi sau vụ hỏa hoạn.

Bên trong căn nhà, khói đen phủ kín các bức tường, trần nhà bị sập và nhiều vật dụng cháy đen. Cảnh tượng đau lòng hiện rõ qua hình ảnh những chiếc giường còn sót lại, các vật dụng và đồ chơi của hai đứa trẻ, tất cả đều bị cháy và ám khói nặng nề.

Có mặt tại hiện trường, ông H. (bảo vệ cửa hàng đối diện) cho biết khoảng 4h30, khi mọi người đang say giấc, ngọn lửa bùng lên từ quán ăn kèm tiếng nổ lớn. Ông giật mình thức giấc bởi tiếng đập cửa ầm ầm của các tài xế xe ôm công nghệ hối hả đi mượn bình chữa cháy.

Nhiều người dân và tài xế xe ôm đã liều mình tiếp cận, cố gắng kéo tấm cửa sắt bịt kín căn nhà nhưng chỉ hé được một khoảng nhỏ. Mọi nỗ lực dùng bình chữa cháy mini bơm qua khe hở đều bất thành, khói vẫn cuồn cuộn bốc lên.

Bà Nguyễn Thị Huệ kể lại cảnh tượng kinh hoàng trong vụ cháy. Ảnh: TK

Bà Nguyễn Thị Huệ, một người dân sống gần hiện trường, bàng hoàng chứng kiến cảnh hỗn loạn, ngọn lửa cháy đỏ rực và nghe tiếng gào khóc tuyệt vọng của một người cha khi con nhỏ vẫn còn mắc kẹt bên trong.

“Tôi chạy ra ngoài thì thấy ngọn lửa bao trùm căn nhà 4 tầng là quán ăn. Tôi nghe tiếng kêu la của các nạn nhân mắc kẹt bên trong. Trong khi đó, một người đàn ông gào khóc bên ngoài vì con nhỏ vẫn kẹt trong đám cháy. Người cha đau đớn gào khóc tuyệt vọng giữa biển lửa, cầu xin sự giúp đỡ nhưng không thể làm gì hơn”, bà Huệ chia sẻ.

Theo bà Huệ, đến khoảng 6h, các nạn nhân mắc kẹt đã được đưa ra ngoài, trong đó có con của người đàn ông trên.

Hình ảnh nhói lòng bên trong quán ăn bị cháy làm 4 người tử vong. Ảnh: MĐ

Ở phía sau căn nhà, bà Trần Thị Mỹ Lộc cùng nhiều người dân cũng nghe rõ tiếng la hét kêu cứu từ tầng trên. Họ tìm được thang nhôm nhưng lại bất lực vì bị vướng bởi những bồn hoa do một hộ dân xây chiếm dụng lối đi chung.

Tiếng kêu cứu của ba nạn nhân (hai phụ nữ và một người đàn ông) vang lên rõ mồn một, nhưng không có lối tiếp cận, không thể kê thang cứu người. Sự bất lực này khiến người dân vô cùng bức xúc, họ tin rằng nếu không có bồn hoa cản trở, cơ hội thoát nạn sẽ cao hơn.

Trong tình huống nguy cấp, hai nạn nhân đã liều mình nhảy từ tầng 3 xuống đất và bị thương nặng. Hai người khác ở tầng 2 cũng tìm được lối thoát: một người nhảy trúng cây xanh, người còn lại chui qua cửa sổ, leo sang lan can nhà bên cạnh và được hỗ trợ đưa xuống an toàn.

Khoảng 15 phút sau khi nhận tin báo, Cảnh sát PCCC & CNCH đã điều động nhiều xe chữa cháy và xe cấp cứu đến hiện trường. Lực lượng chức năng sử dụng máy cắt phá tấm cửa sắt mặt tiền, cắt khung sắt và dùng xe thang phá bảng hiệu ở tầng 2 để phun nước dập lửa, đồng thời tiếp cận cứu nạn.

Sáu nạn nhân trong vụ cháy được đưa đến Bệnh viện Đa khoa Sài Gòn, cách hiện trường 1km, để cấp cứu. Tuy nhiên, bốn người, gồm hai phụ nữ (chủ quán và một nhân viên) cùng hai trẻ nhỏ (con và cháu của chủ quán), đã ngưng tim trước khi nhập viện.

Hai nạn nhân còn lại, trong độ tuổi 18-21, nhảy xuống phía sau nhà để thoát thân. Hiện tình trạng của họ ổn định và được chuyển sang Bệnh viện Nhân dân Gia Định để tiếp tục theo dõi.