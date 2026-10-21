Sau vụ tai nạn trên quốc lộ Nam Sông Hậu, TP Cần Thơ, một người đàn ông tử vong tại chỗ, chiếc ô tô chở nhiều công nhân bị lật ngang.

Ngày 21/10, cơ quan chức năng tại TP Cần Thơ đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông làm một người đàn ông tử vong, chiếc ô tô chở nhiều công nhân bị lật ngang.

Theo cơ quan chức năng, khoảng 5h55 cùng ngày, ông Trần Thanh H. (67 tuổi, ngụ xã An Thạnh, TP Cần Thơ) điều khiển xe máy lưu thông trên quốc lộ Nam Sông Hậu, hướng từ xã Thới An Hội đi xã An Lạc Thôn.

Khi đến đoạn thuộc ấp An Phú, xã Thới An Hội, xe máy của ông H. va chạm vào phía sau ô tô 4 chỗ do ông Trần Văn S. (40 tuổi, ngụ xã Vĩnh Tường, TP Cần Thơ) điều khiển lưu thông cùng chiều.

Hiện trường vụ tai nạn. Ảnh: T.X

Sau va chạm, ông H. ngã sang phần đường bên trái theo hướng di chuyển. Cùng lúc, ô tô chở công nhân do anh Nguyễn Hoàng Nh. (32 tuổi, ngụ xã Thới An Hội) điều khiển lưu thông trên đoạn đường theo chiều ngược lại.

Sau vụ tai nạn, ông H. tử vong tại chỗ. Ô tô chở công nhân lao xuống vệ đường và lật ngang.

Nhân chứng cho biết thời điểm xảy ra tai nạn, trên ô tô có nhiều công nhân, đa số là phụ nữ, vừa tan ca đêm. Các nữ công nhân hoảng hốt, tìm cách thoát ra ngoài khi ô tô bị lật.

Nhận tin báo, Công an xã Thới An Hội đã cử lực lượng đến hiện trường kiểm tra, xác minh vụ việc.