Sáng 8/12, Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã mổ lấy thai cho sản phụ L.N.P - người vừa trải qua ca nối tay kỳ tích dài 13 giờ.

Khi thai kỳ đến tuần thứ 36, chị P. bất ngờ đau bụng dữ dội. Sau khi thăm khám, các bác sĩ quyết định mổ bắt con cho sản phụ. Bé trai thứ nhất nặng 2,3kg sinh lúc 9h05. Bé thứ hai nặng 2,4kg sinh lúc 9h07. Cả hai trẻ đều chào đời khỏe mạnh trong sự xúc động của gia đình và ê kíp điều trị.

Các em bé chào đời trong sự xúc động của gia đình, y bác sĩ. Ảnh: BVCC.

Cuối tháng 9, khi mang thai ở tuần 21, trong lúc làm việc, chị P. ngủ gật khiến cánh tay bị máy cán cuốn nát 15cm xương - thịt, bàn tay gần như rời khỏi cơ thể.

Đối mặt tình huống cực kỳ hiểm nghèo, bác sĩ Võ Thái Trung cùng ê-kíp Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã thực hiện một quyết định táo bạo là đưa bàn tay bị đứt của chị P. xuống nuôi tạm ở chân suốt 2 tháng để giữ sự sống.

Ngày 17/11, người bệnh tái nhập viện trong tình trạng ổn định. Siêu âm cho thấy song thai 34 tuần có tim thai tốt, nước ối bình thường. Chị P. mong muốn được nối lại bàn tay để phục hồi chức năng sinh hoạt và chăm sóc con sau sinh.

Ngày 28/11, ca mổ kéo dài nhiều giờ, ê-kíp đã thực hiện hàng loạt kỹ thuật khó. Ngay sau phẫu thuật, bàn tay nối ấm - hồng, tưới máu tốt, SpO2 đầu ngón 98-100%. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, các ngón tay đã có thể cử động nhẹ theo hướng dẫn vật lý trị liệu.

Các chuyên gia cho biết đến nay chưa từng có sản phụ nào trên thế giới trải qua một ca ghép - nối chi phức tạp như vậy. Vì kỳ tích này, lãnh đạo TPHCM đã khen thưởng bác sĩ Võ Thái Trung và ê-kíp phẫu thuật.

