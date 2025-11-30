Bệnh viện Đa khoa Bình Dương (TPHCM) vừa nối lại bàn tay phải cho người bệnh đang mang song thai 34 tuần, sau gần hai tháng bàn tay bị đứt rời được ghép nuôi tạm vào cẳng chân để duy trì tưới máu và bảo tồn mô sống.

Người bệnh L.N.P (20 tuổi) nhập viện vào tháng 9 trong tình trạng dập nát 1/3 dưới cẳng tay và đứt lìa bàn tay phải do tai nạn lao động. Thời điểm đó, chị đang mang song thai 23 tuần. Các bác sĩ đã quyết định ghép tạm bàn tay vào cẳng chân phải. Đây là một kỹ thuật cao trong vi phẫu tạo hình, đòi hỏi sự chính xác tuyệt đối để giữ mô sống trong thời gian chờ tái nối.

Cách đây 2 tháng, các bác sĩ đã ghép tạm thời bàn tay vào cẳng chân phải của bệnh nhân. Ảnh: ĐLBD.

Ngày 17/11, người bệnh tái nhập viện trong tình trạng ổn định. Siêu âm cho thấy song thai 34 tuần có tim thai tốt, nước ối bình thường. Chị P. mong muốn được nối lại bàn tay để phục hồi chức năng sinh hoạt và chăm sóc con sau sinh.

Nhận thấy tính chất đặc biệt của trường hợp, các bác sĩ của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương đã tổ chức hội chẩn liên khoa với sự tham gia của chuyên khoa gây mê hồi sức, chấn thương chỉnh hình, sản khoa, hồi sức tích cực, huyết học và dinh dưỡng.

Bệnh viện cũng hội chẩn từ xa xin ý kiến chỉ đạo chuyên môn từ các bệnh viện đầu ngành như Bệnh viện Chấn thương Chỉnh hình và Từ Dũ (TPHCM). Trong suốt cuộc mổ, tim thai được theo dõi liên tục bằng hệ thống monitoring sản khoa nhằm đảm bảo an toàn tối đa.

Ê-kíp thực hiện ca mổ cho bệnh nhân. Ảnh: Medinet.

Ca mổ kéo dài nhiều giờ, ê-kíp đã thực hiện hàng loạt kỹ thuật khó:

- Tách bàn tay khỏi cẳng chân và lấy kèm đoạn động mạch chày sau dài 15cm.

- Chuẩn bị mỏm cụt cẳng tay và kết hợp xương quay bằng nẹp vít.

- Nối một động mạch và ba tĩnh mạch để tái lập tuần hoàn bàn tay.

- Ghép gân, ghép thần kinh bị mất đoạn bằng gân mác dài và nhánh thần kinh mác nông.

Ê-kíp làm viêc với tinh thần tập trung cao độ và tỉ mỉ chính xác từng chi tiết nhỏ. Ca mổ đã thành công.

Ngay sau phẫu thuật, bàn tay nối ấm - hồng, tưới máu tốt, SpO2 đầu ngón 98-100%. Người bệnh tỉnh táo, ăn uống được, các ngón tay đã có thể cử động nhẹ theo hướng dẫn vật lý trị liệu. Song thai ổn định, tim thai đều và không ghi nhận bất thường.

Ca phẫu thuật này không chỉ giúp người bệnh giữ được bàn tay mà còn là minh chứng cho sự nỗ lực, tinh thần trách nhiệm và khả năng phối hợp liên chuyên khoa của Bệnh viện Đa khoa Bình Dương trong chăm sóc người bệnh có tình trạng đặc biệt phức tạp.

