Thông tin từ UBND phường Hải Bình chiều nay cho biết, lực lượng chức năng vẫn đang tích cực tìm kiếm hai bé trai mất tích khi tắm biển tại khu vực này.

Trước đó, chiều 1/4, một phụ huynh ở phường Trúc Lâm đưa các cháu ra biển Hải Hòa tắm. Sau đó, hai cháu về trước, còn hai cháu ở lại.

Lực lượng chức năng đang nỗ lực tìm kiếm hai bé trai mất tích. Ảnh: CTV

Đến tối cùng ngày, hai cháu H.B.H. và H.T.H. (cùng sinh năm 2014, trú tại tổ dân phố Giảng Tín, phường Trúc Lâm) chưa về nhà.

Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có kết quả. Tại khu vực biển Hải Bình, phát hiện quần áo, dép và xe đạp của hai cháu để lại trên bãi biển.

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền địa phương đã phối hợp với gia đình tổ chức tìm kiếm. Tuy nhiên, đến 16h30 ngày 2/4, tung tích hai cháu vẫn chưa được xác định.

Hiện, công tác tìm kiếm vẫn đang được tiếp tục triển khai.