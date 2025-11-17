Trên đường đến trường, em N.T.V. (15 tuổi, trú tại Tây Ninh) bất ngờ gặp tai nạn khi phần tà áo dài vô tình cuốn vào bánh sau xe đạp điện, khiến em ngã xuống mặt đường. Thời điểm xảy ra tai nạn không có phương tiện lưu thông gần đó nên V. tránh được va chạm nghiêm trọng.

Sau cú ngã, em xuất hiện các triệu chứng đau đầu và buồn nôn, được người đi đường nhanh chóng đưa đến bệnh viện để cấp cứu.

Ngay khi tiếp nhận V., các bác sĩ nhanh chóng thăm khám và ghi nhận người bệnh yếu nửa người bên phải. Chụp sọ não cho thấy một khối máu tụ ngoài màng cứng ở bán cầu não trái lan xuống cực thái dương trái, kèm theo nứt xương sọ vùng thái dương trái. Người bệnh có xu hướng chảy máu thêm, đánh giá ban đầu cho thấy nguồn chảy máu xuất phát từ nứt sọ thái dương và đứt động mạch màng não giữa. Các bác sĩ đã chỉ định phẫu thuật cấp cứu cho V. để lấy máu tụ ngoài màng cứng và cầm máu.

Bác sĩ chăm sóc cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC.

Sau quá trình điều trị và theo dõi sát sao, em V. đã được xuất viện trở về với gia đình trong niềm hạnh phúc vỡ òa, cùng lời cảm ơn sâu sắc gửi đến tập thể y bác sĩ đã tận tâm cứu chữa.

Bác sĩ chuyên khoa 1 Nguyễn Thế Thuần - Trưởng khoa Ngoại Thần kinh, Bệnh viện Đa khoa Xuyên Á Tây Ninh cho biết, tụ máu dưới màng cứng cấp là một trong những tổn thương nguy hiểm nhất trong chấn thương sọ não. Có những trường hợp sau tai nạn vẫn tỉnh táo nhưng vài giờ kế tiếp lại chuyển biến xấu do khối máu tụ gây áp lực lên não. Các triệu chứng có thể xuất hiện như đau đầu, nôn, lú lẫn, mất ý thức, yếu liệt, co giật hoặc thậm chí tử vong nếu không được can thiệp kịp thời.

Bác sĩ Thuần khuyến cáo khi gặp va đập vùng đầu, dù nhẹ hay nặng, đặc biệt nếu có các dấu hiệu bất thường như đau đầu, nôn ói, chóng mặt, lơ mơ… cần được đưa ngay đến cơ sở y tế để thăm khám lâm sàng và thực hiện các kiểm tra hình ảnh như chụp CT hoặc MRI. Việc chẩn đoán sớm và chính xác là yếu tố then chốt giúp cứu sống người bệnh và ngăn ngừa biến chứng nghiêm trọng.

Thực tế, không ít vụ tai nạn nghiêm trọng đã xảy ra khi áo dài, áo chống nắng hay áo mưa bị cuốn vào bánh xe. Để hạn chế tai nạn này, bác sĩ cho rằng cần gấp gọn tà áo dài, mặc quần dài chống nắng hoặc chọn phương tiện phù hợp hơn khi mặc những trang phục này.

