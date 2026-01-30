Ngày 30/1, đại diện Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu (TPHCM) cho biết, đơn vị vừa phẫu thuật thành công cho nam thanh niên bị chấn thương sọ não với sự hỗ trợ chuyên môn từ Bệnh viện Nhân Dân Gia Định.

Sáng cùng ngày, anh L.M.K. (22 tuổi, trú phường Rạch Dừa, TPHCM) được người nhà đưa vào Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu cấp cứu trong tình trạng đau đầu vùng chẩm.

Theo người nhà, hai hôm trước, bệnh nhân bị tai nạn giao thông tự té dẫn đến thương tích vùng đầu. Sau tai nạn, anh K. vẫn tỉnh táo, tiếp xúc tốt nhưng sau đó xuất hiện triệu chứng đau đầu.

Các bác sĩ thực hiện ca phẫu thuật cho bệnh nhân L.M.K. bị chấn thương sọ não. Ảnh: Linh Chi

Qua thăm khám lâm sàng và thực hiện chỉ định cận lâm sàng, các bác sĩ xác định bệnh nhân bị tụ máu ngoài màng cứng vùng chẩm trái, dập não thùy trán hai bên, kèm gãy xương chẩm trái. Bệnh nhân được chẩn đoán chấn thương sọ não - đa chấn thương do tai nạn giao thông.

Trước nguy cơ chèn ép não và các biến chứng thần kinh nghiêm trọng, bệnh nhân được chỉ định phẫu thuật mở sọ lấy máu tụ ngoài màng cứng hố sau.

Ca phẫu thuật do BS.CKII Phạm Duy Tân, Phó Trưởng khoa Ngoại Thần kinh làm phẫu thuật viên chính, cùng với sự phối hợp của ê kíp Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức của Bệnh viện Nhân Dân Gia Định, Khoa Phẫu thuật gây mê hồi sức và Khoa Ngoại tổng hợp Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu.

Sau hơn 1 giờ phẫu thuật, ca mổ được thực hiện an toàn, đúng quy trình chuyên môn, kiểm soát tốt các yếu tố nguy cơ trong và sau mổ.

Bệnh nhân đang được theo dõi và chăm sóc hậu phẫu tại Bệnh viện Đa khoa Vũng Tàu, tình trạng sức khỏe ổn định.

Theo BS.CKII Phạm Duy Tân, tụ máu ngoài màng cứng vùng hố sau là tổn thương rất nguy hiểm do nằm gần các trung tâm sống còn của não. Việc can thiệp phẫu thuật kịp thời có ý nghĩa quyết định trong việc giải phóng chèn ép, hạn chế tổn thương thứ phát và cải thiện tiên lượng cho người bệnh.

Bác sĩ khuyến cáo ngay cả khi còn tỉnh táo, người bị chấn thương đầu vẫn nên đến cơ sở y tế để được kiểm tra và theo dõi kịp thời.