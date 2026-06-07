Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng

Ở tuổi 55, ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng có nhiều thay đổi trong tính cách, quan điểm làm nghề. Anh trở nên mềm tính, nhẹ nhàng, thay vì gai góc, xù xì và bất cần như cách mọi người vẫn hay hình dung trước nay. Nhiều năm qua, ca sĩ vẫn duy trì nhịp công việc ca hát, vừa chăm sóc con trai - bé Polo Huỳnh và lo cho gia đình.

Ca sĩ Đàm Vĩnh Hưng mở quán cà phê ở tuổi 55.

Hồi đầu năm, Đàm Vĩnh Hưng chính thức khai trương quán cà phê tại TPHCM. Quán của ca sĩ tọa lạc tại khu Thảo Điền - nơi có không gian xanh mát với nhiều cây cối. Anh thiết kế quán theo phong cách xưa, mang đậm hơi hướng Indochine.

Đàm Vĩnh Hưng đầu tư số tiền không nhỏ để thuê mặt bằng, cải tạo và trang trí nội - ngoại thất theo đúng sở thích. Với vai trò chủ quán, anh thường xuyên có mặt tại quán để quản lý, vừa đón khách, chụp hình, giao lưu và thậm chí hát ngẫu hứng phục vụ khán giả.

Ca sĩ miệt mài chạy show, kinh doanh để chăm lo tương lai của mình và con trai.

Ca sĩ còn dành thời gian trò chuyện hay ngẫu hứng hát 1 số ca khúc đáp lại tình cảm mọi người. Đàm Vĩnh Hưng quan niệm lao động và kiếm tiền bằng chính sức mình nên không việc gì phải ngại.

Trong dịp chia sẻ với VietNamNet, giọng ca Say tình nói mọi thứ ở anh khác biệt từ khi con trai xuất hiện. Anh gọi Polo là lá chắn, là "hầm trú ẩn" lớn nhất của mình. Nếu không phải bận việc, ca sĩ đều muốn dành thời gian cả ngày cho bé.

Đàm Vĩnh Hưng gọi bé Polo là "hầm trú ẩn" lớn nhất.

Đàm Vĩnh Hưng dùng 1 cụm ngắn gọn để mô tả về mình lúc này là “Tương đối ổn và cần thêm nhiều hạnh phúc lẫn tiền”. Ca sĩ cho rằng nhiều người quan niệm cứ mong cầu là còn khổ, riêng anh nghĩ khác. Khi vẫn mong mỏi tức là mỗi người tự khắc phải cố gắng, phấn đấu nhiều để đạt được. Ở mặt tích cực, anh xem đây là điều tốt trong cuộc sống.

Về tình yêu, Đàm Vĩnh Hưng không còn quan trọng hay đặt ở vị trí hàng đầu. Anh mong tìm được người bạn đời có thể vừa có tình cảm với mình, vừa phải yêu thương bé Polo thật lòng.

Đàm Vĩnh Hưng hát "Vùng trời bình yên"

Ca sĩ Đan Trường

Đan Trường kể với VietNamNet sau nhiều năm miệt mài làm việc, hiện anh không quan trọng bất cứ điều gì. Ca sĩ quan niệm làm được cứ làm, mệt thì nghỉ chứ không áp lực như xưa.

Ca sĩ Đan Trường mở rộng kinh doanh bên cạnh lĩnh vực ca hát.

Đôi lúc Đan Trường ước trở lại lúc 40 tuổi - giai đoạn còn sung sức và nhiệt huyết. Bước dần sang tuổi 50, mọi thứ với anh dần sa sút, từ ngoại hình, giọng hát đến tinh thần.

"Tôi đang có mọi thứ, trừ sức khỏe. Tôi muốn sắp xếp chu toàn để sống cho bản thân ở năm tháng còn lại", anh kể.

Vài năm gần đây, ca sĩ duy trì tần suất hoạt động, từ chạy show đến ra mắt các sản phẩm âm nhạc. Cuối năm ngoái, anh tổ chức liveshow kỷ niệm 30 năm ca hát Dấu ấn thanh xuân tại Hà Nội, thu hút 10.000 khán giả.

Bên cạnh công việc ca hát, Đan Trường còn cùng vợ cũ - doanh nhân Thủy Tiên hợp tác trong 1 số hoạt động kinh doanh. Gần đây, ca sĩ mở 1 quán cà phê tại trung tâm TPHCM với mong muốn có thêm trải nghiệm mới.

Giọng ca Kiếp ve sầu xem quán cà phê là nơi để gặp gỡ, giao lưu cùng khán giả. Ca sĩ bật mí biết pha chế nước, biết làm bánh… và muốn chia sẻ các món mình tâm đắc đến mọi người. Việc phát triển công việc kinh doanh ở thời điểm hiện tại cũng làm thay đổi nhịp sống đời thường của anh.

Điểm khác biệt lớn nhất của anh so với trước đây là gì?, Đan Trường tâm sự ngày trẻ mê chơi, thích khám phá. Còn hiện tại, nam ca sĩ muốn tập trung nhiều hơn cho công việc, đầu tư vào các dự án nghệ thuật. Ca sĩ ấp ủ nhiều kế hoạch để phát triển bản thân như sang Trung Quốc học ngôn ngữ khoảng 3 tháng nhưng mãi chưa thực hiện được vì nhiều thứ phải lo.

Đan Trường và con trai - bé Mathis Thiên Từ.

Sau ly hôn, Đan Trường vẫn xem Thủy Tiên là bạn, đồng hành trong công việc, cùng chăm sóc con trai. Anh biết ơn vợ cũ thay mình chăm con chu đáo, cẩn thận. Do con trai - bé Thiên Từ sống cùng mẹ, Đan Trường thỉnh thoảng dành thời gian bay sang Mỹ thăm bé. Những buổi gặp gỡ, anh cố gắng kết nối, trò chuyện với con nhiều nhất có thể.

Vài năm qua, Đan Trường tận hưởng cuộc sống độc thân. Anh tự nhận mình thuộc tuýp người chung thủy song kém may mắn nên đường tình duyên cứ mãi lận đận.

"Hiện tôi cởi mở trong chuyện tình cảm. Tôi hy vọng sẽ có 1 người lý tưởng chia sẻ niềm vui trong cuộc sống, để mọi thứ ý nghĩa, trọn vẹn hơn", anh bày tỏ.

Đan Trường chia sẻ chuyện tình yêu ở tuổi 50

Khôi Nguyên

Ảnh, clip: Tư liệu, NVCC