Taylor Swift có lẽ ca sĩ tuổi Tỵ thành công bậc nhất mọi thời đại cả về chuyên môn lẫn kinh doanh. Sinh năm 1989, cô sở hữu lượng fan hùng hậu toàn cầu với các show diễn luôn cháy vé ở mọi địa điểm. Hình ảnh fan tại Đức phủ kín quả đồi gần sân vận động để xem "chùa" đủ cho thấy sức hút của mỹ nhân 36 tuổi.

Theo Economic Times, tour Eras của Taylor Swift trở thành sự kiện thành công nhất ngành công nghiệp âm nhạc thế giới khi đạt doanh thu 2 tỷ USD sau 149 show với hơn 10 triệu vé bán ra khắp 5 châu lục. Cô trích 197 triệu USD từ doanh thu để thưởng cho ê-kíp.

Taylor Swift không chỉ gây ảnh hưởng trong âm nhạc mà còn với thời trang, bất cứ trang phục nào cô diện đều có thể gây sốt và tạo ra xu hướng. Nhiều đại học trên thế giới còn mở khoa nghiên cứu về thành công và sức ảnh hưởng của cô.

Tài năng và sức ảnh hưởng của Taylor Swift trở thành chủ đề nghiên cứu tại nhiều khóa học ở Mỹ và châu Âu. Năm 2022, nhà báo Brittany Spanos từ Rolling Stone mở khóa học về cô tại Viện Clive Davis, ĐH New York. Theo Billboard, năm 2024, nhiều đại học, bao gồm Harvard đã đưa các khóa học nghiên cứu về Taylor Swift vào chương trình giảng dạy.

Ngày 5/9/2024, ĐH Công nghệ Auckland (AUT) công bố khóa học hè Taylor Swift: Communications Professional (Taylor Swift: Chuyên gia truyền thông). Đây là khóa học đầu tiên tại New Zealand có liên quan đến biểu tượng nhạc Pop toàn cầu. Học viên sẽ phân tích sự nghiệp 20 năm ca hát của Taylor Swift qua góc nhìn và nguyên tắc truyền thông hiện đại.

Theo Forbes, Taylor Swift là ca sĩ giàu nhất thế giới với tài sản 1,6 tỷ USD. Về đời tư, cô nổi tiếng thay người tình như thay áo, từng hẹn hò nhiều diễn viên, ca sĩ nổi tiếng như Tom Hiddleston, Harry Styles, Jake Gyllenhaal, Taylor Lautner, Joe Jonas... Hiện cô yêu cầu thủ bóng bầu dục bằng tuổi Travis Kelce.

Psy sinh năm 1977, là một trong những nam ca sĩ tuổi Tỵ thành công nhất châu Á và toàn cầu. Dù không có vẻ ngoài nổi bật như Taylor Swift, giọng ca Hàn Quốc vẫn tạo nên ca khúc cuốn hút khán giả toàn thế giới.

12 năm trước, ca khúc Gangnam Style của Psy với giai điệu bắt tai và điệu nhảy ngựa trong MV cùng tên gây sốt toàn cầu. Ca khúc này giúp Psy giành vô số giải thưởng âm nhạc như American Music Award, MAMA Awards, World Music Award...

Gangnam Style trở thành MV đầu tiên trên YouTube đạt 1 tỷ view và giữ kỷ lục là video được xem nhiều nhất trong 5 năm, trước khi bị See you again của Wiz Khalifa và Charlie Puth vượt qua (hiện đạt 6,5 tỷ view). Đến nay, Gangnam Style đã đạt hơn 5,4 tỷ view, giúp Psy lập Kỷ lục Guinness thế giới.

1 năm sau Gangnam Style, Psy tiếp tục gây chú ý với MV Gentleman, đạt 1,6 tỷ view và là video có lượt nghe trực tuyến nhiều nhất trong 24 giờ đầu ra mắt. Vô số các ca khúc khác của Psy đều đạt hàng triệu view.

Ca sĩ 48 tuổi cũng là một trong những ngôi sao tiêu biểu của làn sóng Hàn Quốc và luôn duy trì sức hút dù không có được ngoại hình bắt mắt như các thần tượng các.

Theo Celebrity Net Worth, Psy sở hữu tài sản 60 triệu USD. Psy kết hôn với trưởng khoa cello tại ĐH Yonsei vào năm 2006 và có 2 bé gái song sinh.

