Trong làng giải trí Việt, những câu chuyện tình yêu vượt qua khoảng cách tuổi tác luôn nhận được sự quan tâm đặc biệt. Hai cặp đôi điển hình là Khánh Thi - Phan Hiển và Ngô Thanh Vân - Huy Trần cùng chênh nhau 11 tuổi, đều có hành trình từ tranh cãi ban đầu đến hạnh phúc viên mãn, trở thành biểu tượng về tình yêu, hôn nhân bất chấp tuổi tác.

Khánh Thi - Phan Hiển: Từ mối tình cô trò sóng gió đến tổ ấm 5 thành viên

Khánh Thi (sinh năm 1982) gặp Phan Hiển (sinh năm 1993) khi anh còn là học trò trẻ tuổi. Mối quan hệ cô - trò nhanh chóng chuyển thành tình yêu nhưng ban đầu vấp phải nhiều chỉ trích vì chênh lệch tuổi tác, áp lực dư luận và sự phản đối từ gia đình. Họ trải qua 13 năm bên nhau với nhiều lần chia tay, thậm chí Khánh Thi từng nghĩ đến việc làm mẹ đơn thân.

Gia đình Khánh Thi - Phan Hiển.

Đến năm 2022, sau khi có hai con chung là Kubi và Anna, cặp đôi mới tổ chức đám cưới. Hiện tại, gia đình họ đã có thêm bé gái út Lisa (sinh năm 2023).

Cuộc sống hôn nhân của Khánh Thi - Phan Hiển ngày càng mặn nồng. Phan Hiển thường xuyên khen vợ trẻ trung, xinh đẹp và chia sẻ anh là động lực để Khánh Thi giữ gìn vóc dáng.

Về công việc, cả hai đều gắn bó với dancesport. Họ cùng điều hành trung tâm đào tạo, tham gia thi đấu và làm trọng tài. Phan Hiển giành nhiều HCV quốc tế và quốc gia, luôn có sự đồng hành của vợ, khiến khán giả ngưỡng mộ. Con trai lớn Kubi (10 tuổi) nối nghiệp bố mẹ, giành nhiều huy chương quốc tế ở bộ môn dancesport.

Phan Hiển giành nhiều thành tích trong sự nghiệp.

Khánh Thi từng chia sẻ hôn nhân giúp cô thay đổi, bớt cái tôi để ưu tiên gia đình. Còn Phan Hiển từ chàng trai ham chơi trở thành trụ cột chu đáo. Họ nhận ra rằng tình yêu thực sự cần sự kiên trì, hạ thấp cái tôi và cùng nhau vượt qua sóng gió.

Ngô Thanh Vân - Huy Trần: Từ "đả nữ" mạnh mẽ đến hạnh phúc làm mẹ muộn

Ngô Thanh Vân (sinh năm 1979) - biểu tượng "đả nữ" của điện ảnh Việt - gặp Huy Trần (sinh năm 1990) - doanh nhân Việt kiều Đức khi anh thử vai cho một dự án phim của cô năm 2020. Từ ánh nhìn đầu tiên, họ nhanh chóng gắn bó, công khai tình cảm năm 2021 và kết hôn năm 2022 với hai lễ cưới lãng mạn tại Na Uy và Đà Nẵng.

Sau 3 năm hôn nhân, Ngô Thanh Vân trải qua 2 lần IVF thất bại, từng rơi vào tuyệt vọng. Tháng 8/2025, ở tuổi 46, cô mang thai và sinh bé gái đầu lòng có tên thân mật là bé Gạo. Huy Trần luôn bên cạnh, chăm sóc vợ từ bữa ăn đến tinh thần, được vợ khen là "ông xã hoàn hảo".

Vợ chồng Ngô Thanh Vân và Huy Trần bên con gái.

Hiện tại, cặp đôi tập trung vào gia đình, chăm sóc bé Gạo với những quy tắc nghiêm ngặt để bảo vệ con. Ngô Thanh Vân tạm dừng diễn xuất để tận hưởng vai trò làm mẹ, thừa nhận cuộc sống thay đổi hoàn toàn nhưng hạnh phúc ngập tràn. Huy Trần thường nấu ăn, ru con và chia sẻ những khoảnh khắc ngọt ngào trên mạng xã hội.

Họ hiếm khi xuất hiện tại sự kiện, chủ yếu du lịch, kinh doanh và tham gia thiện nguyện. Ngô Thanh Vân từng sản xuất nhiều phim bom tấn, đóng vai trong The Old Guard 2 (2025) nhưng hiện ưu tiên gia đình, hứa sẽ quay lại nghề khi con lớn hơn.

Ngô Thanh Vân bên con gái.

Vợ chồng Ngô Thanh Vân bên con dịp Giáng sinh 2025:

Minh Phi

Ảnh: FBNV, Video: NTV