Ngày 29/9, đoàn Khiêu vũ thể thao Việt Nam đã tạo dấu ấn mạnh mẽ tại Giải WDSF Vagos, Portugal Open do Liên đoàn Khiêu vũ Thể thao Thế giới (WDSF) tổ chức với những thành tích nổi bật ở hai nội dung quan trọng.

Cặp vận động viên Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang và cặp đôi vận động viên Phan Hiển - Thu Hương.

Tại nội dung WDSF World Open (New Series) Latin Adult, cặp vận động viên Phan Hiển - Thu Hương xuất sắc vượt qua 3 vòng thi, lọt vào Bán kết và xếp Top 12 giải Vô địch thế giới mở rộng.

Trong khi đó, ở nội dung WDSF World Championship Latin Senior 2 (Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2), cặp đôi vận động viên Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang đã bất ngờ lọt vào vòng Tứ kết, xếp hạng Top 16 Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2.

Đây cũng là đại diện châu Á duy nhất tiến sâu tới vòng tứ kết của nội dung này, vượt qua nhiều đối thủ mạnh đến từ châu Âu và châu Mỹ.

Thành tích trên một lần nữa khẳng định nỗ lực bền bỉ và trình độ chuyên môn ngày càng cao của các vận động viên dancesport Việt Nam trên đấu trường quốc tế.

Đáng chú ý, trọng tài quốc tế Khánh Thi cũng góp mặt trong ban trọng tài nội dung WDSF World Championship Latin Senior II - minh chứng cho uy tín và vị thế ngày càng lớn của dancesport Việt Nam.

Cặp vận động viên Phạm Trung Hòa – Nguyễn Mỹ Trang, trọng tài quốc tế Khánh Thi, trọng tài quốc tế Chu Tân Đức, cặp đôi vận động viên Phan Hiển – Thu Hương. Ảnh: Thanh Tùng.

Chia sẻ từ Bồ Đào Nha, trọng tài Khánh Thi - Viện trưởng Viện Văn hóa - Nghệ thuật tại Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP. HCM (UEF) xúc động và tự hào khi đoàn khiêu vũ thể thao Việt Nam đã hoàn thành mục tiêu và đạt thành tích cao trong giải đấu lần này tại Bồ Đào Nha. Các vận động viên giữ vững phong độ thi đấu và tiếp tục cải thiện thứ hạng trên bảng xếp hạng toàn cầu của Liên đoàn Khiêu vũ thể thao thế giới, đưa dancesport Việt Nam nâng tầm trên bản đồ quốc tế.

Vận động viên dancesport lứa tuổi Trung niên 2 Nguyễn Mỹ Trang chia sẻ với VietNamNet: “Hai chúng tôi và cả đoàn thể thao Việt Nam đều vô cùng bất ngờ và tự hào với thành tích này. Đây là lần thứ hai chúng tôi được vinh dự đại diện cho Việt Nam tham dự giải Vô địch Thế giới Latin lứa tuổi Trung niên 2. Nếu như lần trước chúng tôi chỉ dừng bước ở vòng 2 với vị trí xếp hạng thứ 42 thì lần này việc lọt vào Tứ kết và xếp hạng thứ 16 đã là một bước tiến rất dài. Chúng tôi sẽ tiếp tục rèn luyện để đạt thành tích cao hơn, qua đó truyền cảm hứng đến cộng đồng trung niên và lan tỏa vẻ đẹp của bộ môn khiêu vũ thể thao".

Phan Hiển và Thu Hương.

Hiện nay, Phan Hiển và Thu Hương đang là thành viên Đội tuyển Quốc gia Việt Nam với bảng thành tích ấn tượng: Vô địch Đông Nam A từ năm 2022 đến nay; huy chương Bạc giải Vô địch Châu Á năm 2025; Top 3 Thế giới Vô địch Showdance năm 2025; 1 trong 50 cặp xếp hạng cao nhất Bảng xếp hạng thế giới.

Cặp đôi vận động viên Phạm Trung Hòa - Nguyễn Mỹ Trang cũng liên tiếp gặt hái thành tích quốc tế, trong đó có: HCV lứa tuổi Trung niên II tại World Masters Games 2025 (Đài Loan, Trung Quốc); HCĐ Trung niên I tại Nice Open 2025 (Pháp), HCĐ Trung niên I & II tại Cyprus Open 2025; Top 6 Trung niên II tại WDSF Hradec Kralove Open 2024 (Séc); Vô địch hạng A Latin Trung niên II tại Giải Vô địch & Cúp KVTT Quốc gia 2024.