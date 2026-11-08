Là những gương mặt dẫn chương trình quen thuộc trên sóng VTV, bên cạnh sự toả sáng riêng, hai cặp MC Đức Bảo - Phí Linh và Thuỵ Vân - Hạnh Phúc còn ghi dấu ấn với khán giả qua những lần kết hợp ăn ý tại nhiều chương trình và sự kiện lớn.

Đức Bảo - Phí Linh: Cặp MC trẻ trung, giàu năng lượng và bản lĩnh

Là những người đồng nghiệp, người bạn thân thiết từ khi mới vào nghề, MC Đức Bảo và MC Phí Linh được ví như “cặp bài trùng” trên sân khấu. Khi dẫn một mình, mỗi người đều mang những phong cách và màu sắc riêng nhưng khi đứng cùng nhau họ lại tạo nên sự kết hợp thú vị, giao hoà giữa nét điềm đạm, chỉn chu và sự trẻ trung, linh hoạt.

Cặp MC có kinh nghiệm phối hợp dẫn dắt với nhau qua những chương trình, sự kiện lớn như: Lễ khai mạc SEA Games 31, chung kết Hoa hậu Việt Nam 2024, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XX, Lễ hội Hoa Phượng Đỏ Hải Phòng, chương trình Cà phê sáng với VTV3…

Bộ đôi MC dẫn khai mạc SEA Games 31

MC Đức Bảo được khán giả yêu mến bởi phong thái lịch lãm, giọng nói truyền cảm và khả năng làm chủ sân khấu với lối dẫn dắt tự nhiên, thông minh, giàu tính kết nối. Anh từng dẫn dắt nhiều chương trình, sự kiện lớn như: Vua tiếng Việt, Chúng tôi là Chiến sĩ, VTV kết nối, Bản Giao hưởng Việt Nam…

Trong khi đó, MC Phí Linh xây dựng hình ảnh một nữ MC hiện đại, trẻ trung và giàu năng lượng. Cô có khả năng “biến hoá” phong cách dẫn và cả ngoại hình để phù hợp với nhiều thể loại chương trình, từ giải trí, đời sống đến các sự kiện mang tính chính luận, nghệ thuật quy mô lớn như: Lời tự sự, Cà phê sáng với VTV3, Muôn màu showbiz, Điều nhỏ bé kỳ diệu, Điểm hẹn tài năng, Chuyến xe âm nhạc xanh, concert Tổ quốc trong tim 2, concert Tự hào là người Việt Nam….

MC Phí Linh chia sẻ những câu chuyện phía sau sân khấu

Điểm thú vị trong sự kết hợp của Đức Bảo và Phí Linh là sự bổ trợ về năng lượng và phong cách. Cả hai đều có khả năng ngoại ngữ tốt để dẫn các chương trình song ngữ. Nếu MC Đức Bảo thường tạo cảm giác điềm tĩnh, ổn định thì MC Phí Linh lại mang đến nét tươi mới và linh hoạt. Sự khác biệt ấy giúp phần dẫn dắt có thêm nhiều màu sắc và nội lực.

Không chỉ thành công trong công việc, Đức Bảo và Phí Linh còn có những hành trình riêng phía sau sân khấu được nhiều người ngưỡng mộ.

MC Đức Bảo - Phí Linh.

Đức Bảo kết hôn từ năm 2018, bà xã của anh từng là biên tập viên của kênh Truyền hình Quốc hội. Tổ ấm nhỏ của nam MC chào đón thành viên mới năm 2024 với một cô công chúa xinh xắn. Mỗi lần nhắc tới vợ, Đức Bảo đều tự hào khẳng định, bà xã không chỉ đóng vai trò người phụ nữ trong gia đình mà còn là người bạn, người cộng sự đặc biệt của anh trong công việc. “Vợ tôi là một khán giả khó tính. Cô ấy luôn theo dõi hành trình công việc của tôi để góp ý, hỗ trợ cho mọi thứ tốt lên", MC Đức Bảo chia sẻ với VietNamNet.

Tổ ấm hạnh phúc của MC Đức Bảo

Năm 2019, MC Phí Linh cũng đã tìm được “chốn về” sau khi kết hôn với BTV Lê Hoàng Linh - người đứng sau thành công của nhiều chương trình nổi tiếng của VTV như: Gala Ngày trở về, Talk Vietnam... Cặp đôi có một cô con gái và khá kín tiếng trong việc chia sẻ cuộc sống gia đình. Tuy đều rất bận rộn nhưng Phí Linh và chồng luôn cân đối giữa công việc và khoảng trời riêng cho con gái nhỏ.

Thụy Vân - Hạnh Phúc: Hai gương mặt quen thuộc của truyền hình chính luận

Được đánh giá là một trong những cặp đôi dẫn chương trình ăn ý nhất của VTV, Á hậu - MC Thuỵ Vân và MC Hạnh Phúc liên tục đồng hành với nhau trong các chương trình chính luận, nghệ thuật và sự kiện cấp quốc gia - những chương trình đòi hỏi cao về kiến thức xã hội, dẫn dắt sân khấu cũng như khả năng xử lý tình huống linh hoạt như: Chuyển động 24h, Mùa xuân cho em, Khát vọng hải đăng, Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ XI…

Cặp MC Thuỵ Vân - Hạnh Phúc

MC Thụy Vân sinh năm 1986, đến từ Hà Nội. Năm 2003 - khi mới 17 tuổi, Thụy Vân giành danh hiệu Á khôi cuộc thi Hoa hậu học đường toàn quốc. Năm 2008, Thụy Vân đi thi Hoa hậu Việt Nam và đoạt danh hiệu Á hậu 2.

Sau cuộc thi, Thụy Vân chọn con đường truyền hình, làm việc tại Đài truyền hình Việt Nam và đảm nhận dẫn dắt hàng loạt chương trình truyền hình và sự kiện trực tiếp như: Chuyển động 24h, Việc tử tế, Sao check, Hoa xuân ca, Chào 2016, Chào 2017, Chào 2020, Gặp gỡ diễn viên truyền hình 2026... Thuỵ Vân được đánh giá là một MC có khả năng dẫn dắt thông minh, tinh tế, dung hoà giữa yếu tố học thuật và cảm xúc - mềm mại nhưng vẫn chuẩn xác, mạch lạc.

MC Thuỵ Vân

Về cuộc sống gia đình, Thụy Vân khá kín tiếng. Năm 2010, cô kết hôn với chồng làm việc trong lĩnh vực kinh doanh. Trong suốt 16 năm hôn nhân, Thụy Vân chưa từng công khai hình ảnh chồng lên truyền thông. Tuy nhiên Thụy Vân cũng từng chia sẻ về cuộc sống hôn nhân. Cô mô tả ông xã là người chân thành, tinh tế, yêu thương gia đình. Anh là người đồng hành, luôn ủng hộ Thụy Vân trong công việc lẫn cuộc sống. Hiện tại, vợ chồng Thụy Vân có hai người con (1 trai, 1 gái).

Trong khi đó, Hạnh Phúc là một trong những gương mặt nam MC được khán giả truyền hình yêu mến. Anh gây ấn tượng bởi phong thái lịch lãm, giọng nói trầm ấm và cách dẫn tự nhiên. Đặc biệt, với những chương trình đòi hỏi khả năng truyền tải thông tin và xử lý tình huống, Hạnh Phúc luôn cho thấy sự điềm tĩnh và chuyên nghiệp, giàu chiều sâu. Hạnh Phúc thường được “chọn mặt gửi vàng” cho các chương trình chính luận - xã hội và sự kiện lớn bên cạnh việc thường xuyên xuất hiện ở các chương trình trên VTV như: Chuyển động 24h, Cặp lá yêu thương, Bạn kể tôi nghe, cầu truyền hình Sao sáng dẫn đường…

Tổ ấm hạnh phúc của MC Hạnh Phúc.

Trong cuộc sống riêng, MC Hạnh Phúc kết hôn vào năm 2020. Vợ anh hiện là giáo viên tại Hà Nội. Sau 6 năm gắn bó, cặp đôi có 2 con (1 trai, 1 gái). Nam MC cũng thường xuyên cập nhật cuộc sống gia đình bình dị trên trang cá nhân và nhận được nhiều sự yêu mến từ khán giả.

Không cần những màn tung hứng phô trương, sự đồng điệu về tư duy nghề nghiệp và lối sống đã giúp Thụy Vân - Hạnh Phúc cùng Đức Bảo - Phí Linh trở thành những cặp bài trùng bảo chứng cho chất lượng và sự chỉn chu trên sóng truyền hình Việt Nam.

Ảnh, clip: FBNV