NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ

NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng nhất màn ảnh phía Bắc. Họ yêu nhau 9 năm và quyết định làm đám cưới khi các bạn cùng lớp đã kết hôn gần hết, lúc đó NSND Lan Hương đã 27 tuổi. Sau gần 40 năm, họ vẫn duy trì cuộc hôn nhân bền chặt và luôn đồng hành cùng nhau ở nhiều sự kiện.

NSND Lan Hương và NSƯT Đỗ Kỷ kết hôn năm 1987.

NSND Lan Hương chia sẻ với VietNamNet: "Trong hôn nhân, cuộc sống của tôi và anh Kỷ không lãng mạn, không tặng hoa tặng quà gì cả. Chẳng may vào ngày lễ nào đó anh ấy ở nhà và nhớ ra mua quà, còn khi bận hay đi công tác thì thôi".

Sau khi nghỉ hưu ở Nhà hát Kịch Việt Nam, NSND Lan Hương thậm chí còn bận rộn hơn. Chị đắt show phim ảnh và giám khảo, liên tục xuất hiện trên sóng giờ vàng qua các bộ phim đình đám như: Sống chung với mẹ chồng, Thương ngày nắng về, Gia đình mình vui bất thình lình, Bước chân vào đời.... Năm ngoái NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ cùng đóng phim Dịu dàng màu nắng.

Từ năm 2024, cặp nghệ sĩ lập kênh TikTok, chủ yếu quay các nội dung về cuộc sống đời thường của hai vợ chồng với những bữa cơm đạm bạc, sinh hoạt hàng ngày hay các câu chuyện thú vị về Hà Nội. Kênh TikTok mang tên hai vợ chồng nay đã có hàng triệu lượt xem với nhiều clip triệu view nhận được sự hưởng ứng của khán giả. Cũng chính nhờ những video gần gũi như vậy mà vợ chồng NSND Lan Hương - NSƯT Đỗ Kỷ gần gũi với khán giả hơn.

"Nhiều bạn hỏi chúng tôi làm vậy có vất vả không nhưng thực ra khi đã lấy đó làm niềm vui thì không vất vả", NSND Lan Hương chia sẻ với VietNamNet mới đây về việc xây dựng nội dung cho kênh cá nhân.

NSƯT Nguyệt Hằng - Phạm Anh Tuấn

NSƯT Nguyệt Hằng và diễn viên Phạm Anh Tuấn vừa kỷ niệm 30 năm ngày cưới. Mới đây họ được khán giả chú ý khi đóng vai vợ chồng trong phim giờ vàng Ngược đường ngược nắng phát sóng trên VTV1.

Hai vợ chồng từng làm việc ở Nhà hát Tuổi Trẻ nhưng do kinh tế khó khăn, phải nuôi 4 con nên diễn viên Phạm Anh Tuấn nghỉ ở nhà hát để kinh doanh bươn chải bên ngoài. NSƯT Nguyệt Hằng sau hơn 30 năm làm việc ở Nhà hát Tuổi trẻ đã xin nghỉ vào đầu năm 2025 để chuyển sang giảng dạy tại trường Cao đẳng nghệ thuật Hà Nội.

NSƯT Nguyệt Hằng - Phạm Anh Tuấn kết hôn năm 1996.

Dù vô cùng bận rộn, năm 2022, NSƯT Nguyệt Hằng - Phạm Anh Tuấn mở kênh TikTok và thực hiện nhiều video về những câu chuyện đời sống thường ngày hay những bữa cơm nhà mà chủ yếu do Phạm Anh Tuấn vào bếp. Nhiều clip của họ được xây dựng với nội dung hài hước hút hàng triệu view. Mỗi khi đi đâu cùng nhau họ đều tranh thủ làm clip.

Sinh con thứ 4 ở tuổi 49 và hiện lại bận rộn chăm cháu ở tuổi U60 nhưng Nguyệt Hằng không ngại. "May mắn là ở nhà ai cũng hiểu tôi là người tham công tiếc việc luôn muốn làm việc vì không muốn lãng phí thời gian. Khi biết tôi nhiều việc, anh Tuấn sẵn sàng hy sinh ở nhà hỗ trợ lo lắng việc gia đình để yên tâm công việc. Cho nên có vất vả áp lực chỉ công việc thôi còn gia đình là không vì về nhà nghe thấy tiếng cười hay tiếng khóc của trẻ con tôi đã thấy được tiếp thêm năng lượng, đáng yêu vô cùng. Đó là động lực để tôi cố gắng", Nguyệt Hằng từng chia sẻ với VietNamNet.

Nữ diễn viên cũng cho biết chồng nấu ăn ngon và khi chị về đến nhà đã quá mệt nên chồng thường để vợ nghỉ ngơi và vào bếp, hiếm khi để Nguyệt Hằng phải nấu ăn. Dù vậy nữ diễn viên tiết lộ chồng sống mộc mạc và không phải là người lãng mạn.

