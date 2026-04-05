Đình Tú - Nguyễn Hoàng Ngọc Huyền

Đình Tú sinh năm 1992, hơn Ngọc Huyền 5 tuổi. Cả hai gặp gỡ khi đóng phim Đừng nói khi yêu và bí mật hẹn hò hơn 2 năm. Chỉ khi họ đăng ký kết hôn mới chính thức công bố chuyện tình cảm với công chúng. Cặp đôi kết hôn cuối năm 2025 với một đám cưới đẹp như mơ.

Đình Tú và vợ Ngọc Huyền trong phim mới.

Trước đó, Đình Tú và Ngọc Huyền đều là những gương mặt quen thuộc trên sóng giờ vàng. Cặp đôi cũng từng đóng chung phim Cha tôi người ở lại nhưng Ngược đường ngược nắng - bộ phim đang phát sóng trên VTV1 - mới là dự án đầu tiên họ đóng cùng khi đã là vợ chồng.

Trong phim, Đình Tú và Ngọc Huyền ban đầu vào vai hai nhân vật ở thế đối đầu nhưng cuối cùng thành đôi. Chia sẻ với VietNamNet, cả hai diễn viên đều nói họ vô cùng ngại ngùng khi diễn cảnh tình cảm với nhau trước ống kính. Thậm chí, Đình Tú và Ngọc Huyền còn bị quay phim mắng vì diễn cảnh hôn gượng gạo.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn

Trong Ngược đường ngược nắng còn có một cặp đôi khác cũng là vợ chồng là NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn. Dù làm nghề nhiều năm và đóng chung rất nhiều phim nhưng Ngược đường ngược nắng là phim truyền hình đầu tiên NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn đóng vai vợ chồng. Trước đó, họ từng đóng vợ chồng 1 lần trong phim điện ảnh Đào, Phở và Piano.

NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn tại tiệc kỷ niệm 30 năm ngày cưới.

NSƯT Nguyệt Hằng chia sẻ với VietNamNet, vai diễn ông Trực và bà Diện trên phim có nhiều nét giống vợ chồng chị ngoài đời. Hai diễn viên cũng hoàn toàn thoải mái khi đóng vai vợ chồng trước ống kính bởi quá hiểu nhau và không có gì phải e ngại.

NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn vừa kỷ niệm 30 năm ngày cưới trong một bữa tiệc ấm cúng. 30 năm bên nhau với không ít thăng trầm, cũng có lúc họ từng viết đơn ly hôn nhưng cuối cùng NSƯT Nguyệt Hằng và Anh Tuấn vẫn ở bên nhau suốt 3 thập kỷ.

Họ có với nhau 4 người con và hiện đã lên chức ông bà ngoại. Con gái lớn của NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn hiện đang định cư tại Đức. Cả nhà thường xuyên đi du lịch cùng nhau mỗi khi gia đình con gái về Việt Nam.

Nữ diễn viên cho biết ở nhà chồng thường lo chuyện nấu nướng chăm sóc nhà cửa con cái để vợ yên tâm làm việc. Nguyệt Hằng cho biết dù bận đến mấy, buổi trưa anh chị cũng sắp xếp đi ăn rồi uống cà phê với nhau rồi ai lại đi làm việc nấy.

NSND Thu Quế - NSƯT Phạm Cường

NSND Thu Quế và NSƯT Phạm Cường ngoài đời.

NSND Thu Quế và NSƯT Phạm Cường cũng là cặp đôi nghệ sĩ có sự nghiệp rực rỡ và gia đình hạnh phúc. Xuất thân từ Nhà hát Kịch nói Quân đội, cả hai kết hôn năm 1995 và có 1 con trai, 1 con gái. Hiện NSND Thu Quế vẫn công tác tại Nhà hát Kịch nói Quân đội và mang hàm Đại tá. Trong khi đó, NSƯT Phạm Cường đã về hưu. Trước đó, ông là Giám đốc Điện ảnh Quân đội.

Dù là những diễn viên quen mặt với hàng triệu khán giả nhưng NSND Thu Quế và NSƯT Phạm Cường hiếm khi xuất hiện cùng nhau và cũng hiếm khi chia sẻ về cuộc sống riêng. Trong khi NSND Thu Quế luôn trẻ trung, sành điệu thì NSƯT Phạm Cường thể hiện sự điềm đạm và lịch lãm mỗi khi xuất hiện.

Trên màn ảnh, khán giả từng thấy họ đóng chung phim Đèn vàng, Chiều tàn thu muộn. Bẵng đi một thời gian, NSƯT Phạm Cường không đóng phim do bận rộn với vai trò quản lý còn NSND Thu Quế lui về chăm lo cho tổ ấm. Năm 2021, ông trở lại màn ảnh với vai Quân "bass" đóng cùng NSND Thu Hà. Năm 2024, hai vợ chồng cùng tham gia phim Trạm cứu hộ trái tim và nhận nhiều tình cảm của khán giả.

NSND Thu Quế từng chia sẻ bí quyết giữ hôn nhân khi hai vợ chồng cùng nghề: "Điều quan trọng nhất là vợ chồng cùng nghề phải hiểu và thông cảm cho nhau. Chỉ có như thế mới sống an yên, gia đình ổn định được. Còn nay vợ đóng cùng người này, mai chồng đóng với người kia mà cứ dằn vặt nhau thì khó sống lắm".

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn và Đình Tú - Ngọc Huyền trong "Ngược đường ngược nắng":