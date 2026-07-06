Lời dặn dò của mẹ

Sau gần 7 năm đồng hành, Thái Văn Hải (SN 1995, xã Thạnh Phong, tỉnh Vĩnh Long) và Nguyễn Hùng Sở (SN 1997, xã Thạnh Hưng, tỉnh An Giang) đã tổ chức đám cưới tại quê nhà hai bên vào tháng 3 và tháng 4/2026.

Đám cưới diễn ra trọn vẹn theo phong tục cưới hỏi truyền thống. Hai bên gia đình tổ chức hơn 60 mâm cỗ để mừng cho cặp đôi.

Ít ai biết rằng, để có được ngày vui ấy, Văn Hải và Hùng Sở đã trải qua một hành trình dài, từ âm thầm gìn giữ tình cảm đến can đảm công khai, thuyết phục để có được lời chúc phúc của gia đình hai bên.

Hải chia sẻ, anh nhận ra bản thân thuộc cộng đồng LGBT từ khi còn nhỏ nhưng luôn giấu kín gia đình. Khi học đại học tại TPHCM, anh từng tìm hiểu một vài người cùng giới nhưng chưa dám công khai.

Cho đến khi quen Hùng Sở qua mạng xã hội vào năm 2019, nhận ra “mảnh ghép” còn lại của cuộc đời đã đến, Hải mới đủ dũng khí vượt qua mọi rào cản, định kiến để nắm lấy sợi dây định mệnh này.

Hải (bên trái) và Sở đồng hành với nhau 7 năm qua

Cả hai từng học chung trường đại học nhưng chưa từng quen biết nhau. Đến năm 2019, khi Hải đang học văn bằng hai, còn Sở sắp hoàn thành luận văn tốt nghiệp thạc sĩ, họ mới kết nối với nhau.

Sau gần 2 tháng trò chuyện qua mạng, họ quyết định hẹn gặp ngoài đời. Cuộc gặp khiến Hải càng tin rằng họ có duyên, còn Sở ngược lại, vẫn chỉ xem cả hai là bạn bè bình thường.

“Thời điểm ấy, Sở bận học và làm nên hay ngó lơ tin nhắn của tôi. Cũng có lúc tôi thấy nản nhưng vì tin vào cảm xúc đặc biệt của mình, tôi vẫn cố gắng theo đuổi”, Hải nói.

Hải thường xuyên mua đồ ăn đem đến nhà cho Sở. Anh cũng chủ động đưa đón Sở đi chơi, đi làm. “Mưa dầm thấm lâu”, Sở dần mở lòng với mối quan hệ này.

Hải đưa Sở về quê chơi và chỉ giới thiệu là bạn. Bố mẹ anh không chút hoài nghi, vẫn tin cả hai chỉ là bạn bè thân thiết.

Phải đến 3 năm sau, khi thật sự tin rằng đó là người mình muốn gắn bó dài lâu, anh mới công khai với gia đình.

“Tình cảm của Sở đã cho tôi dũng khí làm điều đó”, Hải nói.

Để bố mẹ không “sốc”, Hải nhờ chị gái gợi chuyện trước. Khi mẹ gọi điện xác nhận, anh mới chia sẻ hết những điều mình giữ kín bấy lâu nay, cả chuyện bản thân mình thực sự là ai lẫn chuyện tình cảm với Sở.

"Cha tôi đón nhận khá nhẹ nhàng. Mẹ thì buồn và khóc nhiều nhưng không trách tôi. Tôi nghĩ có thể mẹ tôi đã lờ mờ nhận ra từ trước, chỉ chờ tôi nói ra", Hải chia sẻ.

Bỏ qua những lo lắng, mẹ Hải quyết định ủng hộ con trai theo đuổi hạnh phúc mình mong muốn. Hải nhớ mãi lời dặn dò trong nước mắt của mẹ: “Mẹ không cần hai đứa lo toan vất vả, chỉ mong hai đứa sống tốt và yêu thương nhau".

“Khác với tôi, Sở công khai giới tính thật với gia đình từ năm 16 tuổi. Khi chúng tôi mới quen biết, Sở đã chia sẻ với ba mẹ và được họ ủng hộ”, Hải nói.

Khoảnh khắc xúc động trong hôn lễ

Hải và Sở muốn tổ chức đám cưới từ năm 2024 nhưng vì một số rào cản, họ phải hoãn lại.

Đầu năm 2026, khi đã sẵn sàng về mọi mặt, cặp đôi quyết định tổ chức hôn lễ. Đây cũng là mong muốn của hai bên gia đình, họ mong các con có một dấu mốc ý nghĩa, đánh dấu thời khắc chính thức trở thành bạn đời của nhau.

Khoảnh khắc được đứng cạnh bố mẹ hai bên trong hôn lễ khiến Hải xúc động

“Ban đầu, chúng tôi dự định chỉ tổ chức một buổi gặp mặt thân mật giữa hai bên gia đình nhưng sau đó, với sự tác thành của bố mẹ, một hôn lễ chỉn chu như bao đám cưới khác đã diễn ra”, Hải nói.

Ngày 29/3/2026, lễ cưới được tổ chức tại An Giang với 25 mâm tiệc. Hai tuần sau, lễ cưới tiếp tục được tổ chức tại Vĩnh Long với 40 mâm cỗ, bố mẹ Hải mời họ hàng, xóm giềng đến chung vui.

Giữa không khí rộn ràng của ngày vui, điều khiến Hải xúc động nhất là khoảnh khắc hai bên bố mẹ đứng ra thông báo với họ hàng về sự kết duyên của cặp đôi. Với anh, sự thừa nhận này đáng quý hơn bất kỳ lời chúc phúc đẹp đẽ nào.

“Trong cuộc đời, chúng tôi chưa từng dám nghĩ sẽ có một đám cưới trọn vẹn trong sự tác thành của bố mẹ như vậy”, Hải nghẹn ngào nói.

Hiện tại, cặp đôi sống và làm việc tại TPHCM. Sau gần 7 năm bên nhau, họ chính thức bước vào chương mới với trách nhiệm và sự gắn bó bền chặt hơn.

"Tôi tin rằng, cuộc sống còn nhiều vất vả nhưng chỉ cần luôn có một người ở bên để sẻ chia thì mọi khó khăn đều nhẹ đi.

Tôi rất ngưỡng mộ những cặp đôi có thể đồng hành với nhau 10 năm, 20 năm, thậm chí cả cuộc đời và tôi hy vọng, chúng tôi cũng sẽ làm được điều đó", Hải chia sẻ.

Ảnh: NVCC