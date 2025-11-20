Chiều 20/11, Công an TP Hà Nội cho biết, vào lúc 13h47 cùng ngày, lực lượng chức năng nhận được tin báo về việc hai cháu nhỏ (một trai, một gái) bị rơi xuống một hố sâu tại khu vực núi Trầm, thôn Long Châu Miếu, phường Chương Mỹ.

Lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH nhanh chóng tiếp cận nạn nhân và đưa nạn nhân đến khu vực an toàn. Ảnh: T.T.

Ngay lập tức, Trung tâm Thông tin chỉ huy đã điều động Đội CC&CNCH khu vực số 28 tới hiện trường triển khai cứu nạn, cứu hộ.

Tại hiện trường, địa hình núi đá gồ ghề khiến việc tiếp cận hố sâu vô cùng khó khăn. Chỉ huy lực lượng đã nhanh chóng tổ chức trinh sát, xác định chính xác vị trí nạn nhân, đồng thời triển khai các thiết bị chuyên dụng để cứu hộ.

Các cán bộ, chiến sĩ vừa tiếp cận vừa sơ cứu ban đầu cho hai cháu ngay khi tìm thấy. Mặc dù điều kiện cứu hộ nguy hiểm và tầm tiếp cận hạn chế, nhưng với sự nỗ lực không ngừng và tinh thần trách nhiệm cao, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã đưa được hai cháu ra khỏi hố sâu an toàn.