MỸ - Hai chị em sinh đôi Amelia và Sydney Stoker sống cạnh nhau, tháo bỏ hàng rào ngăn cách để tạo không gian sinh hoạt chung. Hai gia đình cùng ăn tối mỗi ngày, chia sẻ chi phí và hỗ trợ nhau chăm sóc 5 đứa trẻ.

Hai chị em sinh đôi mua nhà cạnh nhau, cùng nuôi 5 người con. Ảnh: Business Insider

Sống cạnh nhau để con cái được gần gũi chị em

Amelia và Sydney Stoker (39 tuổi) đến từ California (Mỹ), từng mong muốn có thể sống cùng một thành phố khi lập gia đình và sinh con.

Hai chị em cho biết họ từng ghen tị với những người bạn có anh chị em họ sống gần nhà nhau và cùng nhau trải qua tuổi thơ. Vì vậy, cả hai hy vọng con mình cũng có được trải nghiệm tương tự, theo AOL.

Tuy nhiên, khi sắp hoàn thành chương trình đào tạo chuyên sâu về chỉnh nha tại khu vực Vịnh San Francisco, kế hoạch này dường như khó trở thành hiện thực.

Amelia cùng chồng là Adam Fagin tìm kiếm cơ hội việc làm cho anh trong lĩnh vực phẫu thuật miệng. Trong khi đó, Sydney và chồng là Paden Roder dự định trở về Portland, bang Oregon, có chi phí sinh hoạt thấp hơn.

Cơ hội thay đổi xuất hiện vào tháng 7/2022, khi căn nhà ngay cạnh nhà cũ của bố mẹ Fagin được rao bán. Vợ chồng Sydney quyết định mua. Căn nhà có 4 phòng ngủ, 2 phòng tắm, đáp ứng nhu cầu của gia đình Sydney.

Vợ chồng Amelia thì chuyển về sống ở căn nhà cũ của bố mẹ Fagin.

Họ cải tạo 2 căn nhà cạnh nhau thành khu nhà chung cho 2 gia đình. Không lâu sau khi mua nhà, vợ chồng Sydney đón con đầu lòng. Hiện gia đình Sydney có 3 con, gia đình Amelia có 2 con.

Hai chị em sinh đôi sống cạnh nhau. Ảnh: Business Insider

Cùng chăm sóc con cái

Sau khi chuyển đến sống cạnh nhau, trẻ nhỏ có thể tự do qua lại giữa hai nhà để vui chơi. Vợ chồng Sydney cải tạo gara thành nơi ở, đón mẹ chồng về sống cùng.

Bảy người lớn sinh sống thường xuyên trong khu nhà cùng phối hợp chăm sóc 5 đứa trẻ và tổ chức các hoạt động hằng ngày.

Hai người trông trẻ phụ trách chăm sóc cả 5 bé khi bố mẹ chúng đi vắng. Hai gia đình duy trì thói quen ăn tối cùng nhau vào tất cả các ngày trong tuần.

Việc chuẩn bị bữa ăn được chia theo lịch. Gia đình Amelia nấu vào thứ Ba, gia đình Sydney đảm nhận thứ Năm. Mẹ chồng của Sydney đã nghỉ hưu và yêu thích nấu ăn nên chuẩn bị bữa tối vào thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu.

Hai chị em sinh đôi mua nhà cạnh nhau, cùng nuôi 5 người con. Ảnh: Business Insider

Hai gia đình còn sử dụng chung một thẻ tín dụng để thanh toán các khoản chi liên quan đến khu nhà, từ giấy ăn đến nguyên liệu nấu nướng. Sydney cho biết chị gái thường đi mua sắm tại Costco mỗi tuần và sử dụng chiếc thẻ này. Các thành viên cùng đóng góp để thanh toán chi phí.

Dù thường xuyên sinh hoạt chung, mỗi gia đình vẫn có không gian riêng. Theo Amelia, mọi người đều hiểu đâu là nhà của mình và thường trở về căn nhà riêng vào cuối ngày. Khoảng 19h30, các thành viên đã trở về không gian sinh hoạt của từng gia đình.

Amelia và Sydney cho biết mô hình sống này giúp việc nuôi dạy con thuận lợi hơn, đặc biệt khi cả hai vợ chồng đều làm việc toàn thời gian.

Sydney cho rằng cô khó có thể tự mình xoay xở mọi việc nếu không có sự hỗ trợ từ những người thân sống bên cạnh. Cô thậm chí cảm thấy gia đình có thể đón thêm con nhờ điều kiện chăm sóc thuận lợi hiện tại.

Hai người chồng cũng hài lòng với cuộc sống chung. Roder cho biết anh thích thú khi được chứng kiến các con và các cháu gái lớn lên bên nhau, hình thành những mối quan hệ thân thiết. Anh hy vọng sự gắn bó này sẽ được duy trì khi các bé trưởng thành.

Trong khi đó, Fagin cho biết cuộc sống hiện tại mang đến cho anh trải nghiệm khác biệt. Là con một, anh từng lớn lên trong một gia đình khá yên tĩnh. Vì vậy, việc hai gia đình với ̀5 đứa trẻ và những người trông trẻ cùng sinh hoạt khiến ngôi nhà luôn tràn ngập tiếng cười và sự náo nhiệt.

"Là con một, tuổi thơ của tôi khá yên tĩnh nên gia đình 5 con chơi đùa mỗi ngày khá hỗn loạn nhưng tuyệt vời", anh chia sẻ.

Amelia và Sydney chưa biết liệu có tiếp tục duy trì mô hình khu nhà chung sau khi các con trưởng thành và rời khỏi nhà hay không.

Tuy nhiên, ở thời điểm hiện tại, cả hai đều trân trọng việc có người thân bên cạnh để cùng chia sẻ trách nhiệm nuôi dạy con.

"Điều tuyệt vời nhất là các con có được một cộng đồng gia đình luôn ở bên cạnh. Càng có nhiều người hỗ trợ thì càng tốt", Amelia chia sẻ.