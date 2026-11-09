ANH - 10 phút/ngày dành cho chồng mỗi sáng, không ăn tối cùng nhau, hiếm khi xem chung một chương trình truyền hình, hay thậm chí thường xuyên đi du lịch riêng, Mel Fallowfield vẫn có cuộc hôn nhân hạnh phúc suốt 20 năm.

Mel Fallowfield tiết lộ bí quyết giữ lửa hôn nhân 20 năm. Ảnh: The Sun

Trong căn nhà ở phía Tây London (Anh), Mel Fallowfield (53 tuổi) thường dành buổi tối thư giãn trên sofa cùng chú mèo cưng, xem chương trình truyền hình yêu thích. Trong khi đó, chồng cô, Brian (54 tuổi) lại ở phòng ngủ xem các chương trình câu cá trên Netflix.

Đây là thói quen của hai vợ chồng sau 20 năm chung sống. Mel ước tính mỗi ngày họ chỉ dành khoảng 10 phút bên nhau, thường là buổi sáng khi Brian mang cà phê đến cho vợ. Tháng 10 vừa qua, cả hai thậm chí chỉ có 2 ngày ở bên nhau, theo The Sun.

Họ hiếm khi ăn tối cùng nhau, ít đi chơi chung và phần lớn các kỳ nghỉ đều tách riêng. Ngay cả khi cùng đến phòng tập gym, Brian chọn tập tạ, còn Mel đi bơi.

Sự khác biệt trong sở thích từng khiến Mel lo lắng về tương lai hôn nhân. Cô nhớ lại trước đây hai người thường cố gắng làm mọi thứ cùng nhau, một phần vì muốn dành thời gian cho con cái, phần khác vì sợ chồng sẽ tìm được người phụ nữ khác có nhiều điểm chung hơn.

Brian thích trượt tuyết, xem phim về tội phạm và các chương trình câu cá, trong khi Mel thích biển, phim hài lãng mạn và những bữa ăn đơn giản. Những lần cố gắng chiều theo sở thích của nhau đôi khi chỉ khiến cả hai thêm mệt mỏi.

Khoảng 8 năm trước, họ bắt đầu thử đi du lịch riêng vì 2 con trai có lịch nghỉ học khác nhau. Cách sắp xếp này mang lại hiệu quả bất ngờ. Sau đó, hai người cũng dần hình thành thói quen mua sắm, nấu ăn và giải trí riêng.

Bước ngoặt đến cách đây khoảng 2 năm, khi Mel phải nằm viện hồi phục sau ca phẫu thuật cắt bỏ tử cung. Brian chu đáo mua những món ăn cô thích, để vợ thoải mái xem các chương trình yêu thích. Mel nhận ra cô vẫn có thể hạnh phúc mà không cần chồng phải tham gia mọi hoạt động cùng mình.

Từ đó, cả hai thoải mái theo đuổi sở thích riêng. Những bất đồng trước đây cũng dần biến mất. Tuy nhiên, Mel vẫn muốn hai người ngủ chung giường vì cô cảm thấy yên tâm khi nghe tiếng chồng thở bên cạnh.

Theo chuyên gia tâm lý và quan hệ Sumeet Grover, vợ chồng có không gian riêng không phải điều tiêu cực, miễn là cả hai vẫn duy trì tình yêu, sự tử tế, kết nối cảm xúc và cam kết với nhau. Tuy nhiên, nếu một người chọn các hoạt động riêng chỉ để né tránh đối phương, đó có thể là dấu hiệu của vấn đề chưa được giải quyết.

Sau 20 năm kết hôn, Mel cho rằng cuộc sống hôn nhân không nhất thiết phải gắn liền với việc luôn ở cạnh nhau. Khi con cái trưởng thành, mỗi người đều cần có bạn bè, sở thích và thế giới riêng. Với cô, bí quyết vàng cho một cuộc hôn nhân hạnh phúc chính là chỉ cần dành tối đa 10 phút bên nhau mỗi ngày.