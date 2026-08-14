Ở các bản làng vùng cao, khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vẫn còn những em nhỏ phải đối mặt với nguy cơ gián đoạn việc học vì gia đình không đủ khả năng trang trải sách vở, đồ dùng học tập và các chi phí cần thiết.

Mỗi sự chung tay hỗ trợ của bạn đọc và các nhà hảo tâm sẽ giúp các em học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn có cơ hội được tiếp tục đến trường. Ảnh: Lê Anh Dũng

Trước thềm năm học mới, Báo VietNamNet phát động chương trình “Nâng bước đến trường”, kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay hỗ trợ trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn.

Chương trình được triển khai tại các địa phương trên cả nước, ưu tiên vùng dân tộc thiểu số và miền núi, khu vực biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn và những nơi còn thiếu thốn điều kiện học tập. Chương trình cũng hướng tới những học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, có ý chí vươn lên trong học tập.

Việc hỗ trợ được xem xét trên cơ sở hoàn cảnh, nhu cầu thực tế của từng trường hợp, từng địa bàn và nguồn lực huy động được. Hình thức hỗ trợ có thể là sách giáo khoa, đồ dùng học tập, xe đạp, thẻ bảo hiểm y tế, học bổng; hoặc hỗ trợ sửa chữa, bổ sung cơ sở vật chất tại các điểm trường còn nhiều thiếu thốn.

Tiếp sức đến trường

Tổng Biên tập Báo VietNamNet Nguyễn Văn Bá tặng quà cho các em học sinh tại điểm trường Bình Lăng, tỉnh Cao Bằng năm 2025. Ảnh: Lê Anh Dũng

“Nâng bước đến trường” được triển khai với mong muốn kết nối nguồn lực xã hội đến những em nhỏ, học sinh, sinh viên đang cần được tiếp sức trên hành trình học tập. Việc trao tặng dự kiến được thực hiện từ ngày ̀5/9.

Thông tin tiếp nhận nguồn hỗ trợ, quá trình triển khai và kết quả chương trình sẽ được cập nhật trên Báo VietNamNet.

Báo VietNamNet trân trọng kêu gọi bạn đọc, các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân và các nhà hảo tâm chung tay đóng góp cho chương trình “Nâng bước đến trường”, có thể bằng tiền hoặc hiện vật.

Mỗi sự chung tay sẽ góp thêm một phần hành trang để các em có cơ hội tiếp tục học tập, nuôi dưỡng ước mơ và vững bước đến trường. Báo VietNamNet xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, đồng hành và sẻ chia của quý vị.

Báo VietNamNet

Bạn đọc chung tay đóng góp chương trình “Nâng bước đến trường” có thể quét mã QR code hoặc gửi về số tài khoản 0011002643148, Ngân hàng Vietcombank, hoặc số tài khoản: 110628136866, Ngân hàng VietinBank. Nội dung xin ghi rõ: Ủng hộ chương trình “Nâng bước đến trường”