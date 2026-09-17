Hai chị em lớn lên trong hoàn cảnh khó khăn

Sau mỗi buổi học ở trường, cô bé Phạm Hạnh Nguyên (SN 2011) thường cố gắng trở về nhà sớm để chăm mẹ bị bị liệt. Hơn 10 năm qua, Nguyên và chị gái Phạm Mai Liên (SN 2007) phải tự lập để cùng nhau chăm sóc mẹ và duy trì việc học.

Gia đình Nguyên thuộc hộ khó khăn ở thôn Vũ Xá, xã Bắc Lý, tỉnh Ninh Bình. Bố Nguyên là ông Phạm Văn Ánh, làm nghề sửa điện. Mẹ là bà Trần Thị Kim Dung, buôn bán rau củ ở chợ.

Sau khi sinh Nguyên được vài tháng, bà Dung bị tai biến mạch máu não. Dù được cứu chữa kịp thời, nhưng sức khỏe của bà vẫn suy giảm nghiêm trọng, cơ thể teo tóp, mỗi lần di chuyển phải dùng nạng.

Thương vợ bệnh tật, ông Ánh cố gắng làm thêm nhiều công việc để có tiền chăm lo cho gia đình. Tuy nhiên, tháng 8/2014, trong lúc sửa điện, ông bị ngã chấn thương nặng, không qua khỏi.

Từ đó, bà Dung một mình chăm sóc hai con. Dù sức khỏe hạn chế, mỗi ngày bà vẫn cố gắng từng bước ra chợ kiếm sống, lo cho các con ăn học.

Năm 2020, bà Dung bị ngã và từ đó bị liệt hẳn, không thể đứng dậy, đi lại được. Từ đó, hai đứa trẻ 13 tuổi và 9 tuổi phải tự chăm sóc mẹ và quán xuyến công việc gia đình.

Ngoài thời gian chăm sóc mẹ, Nguyên luôn tranh thủ học

Nhờ sự hỗ trợ của chính quyền địa phương, bà Dung được hưởng trợ cấp 180.000 đồng/tháng. Họ hàng hai bên nội ngoại cũng hỗ trợ gạo, thực phẩm để chị em Nguyên có thêm điều kiện sinh hoạt.

Sau giờ học, Liên thường nấu ăn, còn Nguyên ở bên chăm sóc mẹ. Hai chị em cùng chia sẻ công việc trong nhà để mẹ yên tâm.

Vượt khó học tập, theo đuổi ước mơ

Không chịu lùi bước trước hoàn cảnh, ngoài thời gian chăm mẹ và làm việc nhà, chị em Nguyên vẫn cố gắng học hành. Hễ có thời gian rảnh là tranh thủ học bởi cả hai đều mong muốn được tiếp tục đến trường.

Năm 2025, Phạm Mai Liên thi đỗ vào Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật (Đại học Quốc gia Hà Nội).

Năm học lớp 9, Phạm Hạnh Nguyên đạt giải nhất môn Văn cấp tỉnh

Ngày nhận giấy báo trúng tuyển đại học, Liên vừa vui mừng vừa lo lắng. Việc học ở Hà Nội đồng nghĩa với việc em phải xa mẹ, trong khi Nguyên vẫn còn nhỏ. Nhưng được sự động viên của gia đình và xóm làng, Liên quyết định nhập học. Để có thêm tiền trang trải cuộc sống, ngay từ năm đầu đại học, Liên đã xin đi làm thêm.

Ở quê nhà, bên cạnh việc chăm mẹ, Nguyên cũng nỗ lực vươn lên trong học tập. Trong năm học lớp 9, em đạt giải Nhất môn Văn cấp tỉnh. Mới đây, em thi đỗ vào lớp chuyên Văn của Trường THPT chuyên Biên Hòa (tỉnh Ninh Bình). Thấu hiểu hoàn cảnh gia đình, nhà trường có chính sách hỗ trợ chi phí học tập, giúp Nguyên và gia đình giảm bớt một phần gánh nặng.

Sau mỗi buổi học, Nguyên vội vàng về nhà nấu cơm và chăm sóc mẹ

Chia sẻ về ước mơ của mình, Nguyên cho biết, “em mong muốn sau này thi đỗ vào trường sư phạm để trở thành cô giáo dạy Văn. Em cũng mong được làm việc gần nhà để có thời gian chăm sóc mẹ”.

Bà Nguyễn Thị Thu Huyền, Trưởng thôn Vũ Xá (xã Bắc Lý) cho biết, hoàn cảnh gia đình bà Trần Thị Kim Dung thuộc diện đặc biệt khó khăn ở địa phương. Chồng qua đời, bà Dung hiện giờ bị liệt, mọi sinh hoạt cá nhân phải nhờ người thân hỗ trợ. Gia đình có 2 con gái đang đi học.

Theo Hội Khuyến học tỉnh Ninh Bình, gia đình học sinh Phạm Hạnh Nguyên rất hoàn cảnh nhưng hai chị em Nguyên vẫn nỗ lực học hành.

Với Liên, chặng đường đại học đã bắt đầu nhưng để theo đuổi đến cùng vẫn là một bài toán không dễ dàng. Bởi phía sau em còn người mẹ nằm liệt giường và cô em gái đang học phổ thông ở quê nhà.

Trong hoàn cảnh gia đình còn nhiều khó khăn, Liên và Nguyên vẫn cần thêm sự đồng hành để Liên có thể tiếp tục việc học, còn Nguyên có điều kiện theo đuổi ước mơ.

Bạn đọc muốn hỗ trợ hai chị em, vui lòng quét mã chương trình Nâng bước đến trường dưới đây để trao đến các em suất học bổng, tiếp sức các em trên hành trình học tập.

Chương trình “Nâng bước đến trường” do Báo VietNamNet triển khai nhằm tiếp sức cho trẻ em, học sinh, sinh viên có hoàn cảnh khó khăn trước thềm năm học mới. Mỗi sự chung tay của bạn đọc, nhà hảo tâm sẽ góp phần giúp các em có thêm điều kiện học tập thông qua những hỗ trợ thiết thực như sách vở, đồ dùng học tập, học bổng... Bạn đọc có thể ủng hộ chương trình bằng cách quét mã QR phía trên hoặc chuyển khoản: Vietcombank: 0011002643148

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