Nỗ lực học tập, ước mơ trở thành cô giáo

Phạm Hoàng Như Quỳnh (SN 2008), trú tại số 61 Đặng Dung, tổ dân phố Điếu Ngao, phường Nam Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, vừa trở thành tân sinh viên ngành Sư phạm Tin học, Trường Đại học Sư phạm Huế.

Trong kỳ thi tốt nghiệp THPT vừa qua, Quỳnh đạt hơn 25 điểm, tổ hợp A00. Suốt 12 năm học, em liên tục đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Quỳnh đạt hơn 25 điểm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT. Em là tân sinh viên ngành Sư phạm Tin học, Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế

Phía sau thành tích ấy là hoàn cảnh gia đình nhiều khó khăn. Gia đình Quỳnh thuộc diện hộ nghèo đã nhiều năm. Hai mẹ con không có đất, không có nhà riêng, nương tựa vào nhau trong căn phòng khoảng 16m², nép bên tường nhà người cậu ruột.

Căn phòng nhỏ là nơi hai mẹ con sinh sống nhiều năm qua. Với Quỳnh, đây cũng là nơi em miệt mài học tập, luôn cố gắng để sau này có thể thay đổi cuộc sống của hai mẹ con.

Mẹ Quỳnh là bà Hoàng Thị Thu (SN 1973). Vì hoàn cảnh gia đình khó khăn, bà chỉ học đến lớp 9 rồi nghỉ. Không có nghề nghiệp ổn định, bà làm đủ việc, ai thuê gì làm nấy. Là mẹ đơn thân, nhiều năm qua bà một mình lo cuộc sống của hai mẹ con. Quỳnh lớn lên trong hoàn cảnh thiếu vắng sự chăm sóc của người cha.

Bà Thu không biết đi xe máy nên việc tìm kiếm công việc cũng gặp nhiều hạn chế. Những năm gần đây, bà làm giúp việc, thu nhập khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Với khoản tiền này, bà vừa lo cuộc sống của hai mẹ con, vừa cố gắng dành dụm cho Quỳnh học hành.

Cuộc sống của hai mẹ con Quỳnh chỉ vỏn vẹn trong căn phòng khoảng 16m² nép bên tường nhà người cậu ruột

Không phụ lòng mẹ, Quỳnh luôn nỗ lực học tập. Em chọn ngành Sư phạm Tin học bởi nhận thấy trong thời đại công nghệ số, việc sử dụng máy tính và tiếp cận công nghệ ngày càng quan trọng.

“Em mong sau này có thể trở thành giáo viên Tin học, có công việc ổn định và đỡ đần mẹ”, Quỳnh chia sẻ.

Những ngày chuẩn bị rời quê đến Huế học tập, Quỳnh vừa háo hức vừa lo lắng. Em biết mẹ đã phải vay mượn mới có tiền lo cho mình nhập học, trong khi những khoản chi phí sinh hoạt phía trước vẫn còn nhiều.

“Em thương mẹ vì mẹ đã vất vả nuôi em. Em sẽ cố gắng học thật tốt và đi làm gia sư để tự trang trải một phần chi phí, giảm bớt gánh nặng cho mẹ”, Quỳnh nói.

Mẹ nghèo chạy vạy lo tiền cho con nhập học

Cánh cửa đại học mở ra với Quỳnh sau 12 năm nỗ lực, nhưng cũng kéo theo nhiều nỗi lo đối với người mẹ nghèo.

Để con có thể nhập học, bà Thu phải chạy vạy, vay mượn người quen và họ hàng khoảng 10 triệu đồng. Số tiền này giúp Quỳnh trang trải các khoản chi phí ban đầu và thuê trọ khi lên Huế học tập.

Quỳnh được hưởng chính sách hỗ trợ học phí dành cho sinh viên ngành sư phạm. Tuy nhiên, để theo học, em vẫn phải trang trải nhiều khoản khác như tiền thuê trọ khoảng 800.000 đồng mỗi tháng, ăn uống, đi lại, bảo hiểm và các chi phí phục vụ việc học. Riêng tài liệu, giáo trình và vật dụng cần thiết, gia đình phải chi hơn 3 triệu đồng.

Bên trong căn phòng tuềnh toàng của hai mẹ con Quỳnh

Những khoản chi này sẽ kéo dài trong suốt những năm đại học, trong khi thu nhập của bà Thu chỉ khoảng 5 triệu đồng mỗi tháng. Người mẹ còn phải lo cuộc sống của hai mẹ con và khoản tiền đã vay để con có thể nhập học.

Bà Thu chưa biết sẽ xoay xở ra sao để vừa trang trải cuộc sống, trả khoản tiền đã vay, vừa đảm bảo cho con gái có thể theo học đến nơi đến chốn.

Ông Bùi Phước Cần, Trưởng Khu phố 2 (tổ dân phố Điếu Ngao), cho biết gia đình bà Thu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Thời gian qua, Quỳnh luôn nhận được sự quan tâm, hỗ trợ của địa phương và các đoàn thể, nhưng chặng đường phía trước vẫn còn nhiều khó khăn.

“Gia đình bà Thu quá khó khăn. Quỳnh được địa phương quan tâm, hỗ trợ và động viên, nhưng chặng đường phía trước còn dài, chúng tôi lo gia đình sẽ khó xoay xở để cháu theo học đến nơi đến chốn”, ông Cần chia sẻ.

Với hoàn cảnh hiện tại, ước mơ trở thành cô giáo của Quỳnh có nguy cơ dang dở

Với bà Thu, điều mong mỏi lớn nhất là con gái được học hành đến nơi đến chốn. Người mẹ đã quen với những ngày làm thuê, làm mướn nhưng chưa bao giờ muốn con phải bỏ dở việc học vì hoàn cảnh.

“Chỉ mong con được học hành đến nơi đến chốn. Mẹ vất vả thế nào cũng chịu được, miễn con có tương lai”, bà Thu tâm sự.

Để ước mơ ấy không dang dở, nữ sinh nghèo rất cần sự sẻ chia, tiếp sức của những tấm lòng hảo tâm trên hành trình phía trước.

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